Aplicarea Sistemului de Garanție-Returnare ar putea fi amânată. Returo a cerut o prelungire cu 3 luni

Sistemul de Garanție Returnare (SGR), cel care prevede plata unei garanții de 0,5 lei la achiziția unui produs ambalat în recipiente mai mici de 3 l, ar putea fi implementat cu întârziere.

RetuRO, administratorul SGR la care statul deține 20% din acțiuni, solicită o prelungire „strategică” pentru lansarea eficientă a sistemului.

„RetuRO a solicitat oficial, printr-o cerere către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, o prelungire de cel puțin trei luni a termenului de punere în funcțiune a Sistemului de Garanție Returnare (SGR)”, a informat administratorul miercuri.

Această decizie derivă din angajamentul RetuRO de a asigura o implementare reușită a unui proiect fără precedent în ambiție și amploare. Solicitarea vine ca urmare a naturii extrem de complexe a sistemului, care necesită un interval specific de timp pentru dezvoltare și testare corespunzătoare, dar și pentru a asigura o integrare mai ușoară a tuturor părților implicate.

„Ar fi o lansare prematură”

Gemma Webb, CEO & Președinte al Directoratului RetuRO Sistem Garanție Returnare SA a declarat: "Viziunea ambițioasă a RetuRO pentru o Românie mai verde alimentează determinarea noastră de a implementa cel mai mare sistem integrat de garanție returnare din lume, deosebit datorită complexității sale ridicate. Drumul nostru a fost marcat de progrese remarcabile, dar, acum, ne aflăm într-un moment critic.

După o evaluare extensivă și detaliată a ceea ce mai trebuie făcut pentru a avea un sistem funcțional și a complexelor provocări întâlnite, suntem siguri că o lansare prematură ar putea pune în pericol încrederea consumatorilor, producătorilor și comercianților, subminând sistemul de la început.

Recunoaștem că aceste etape incipiente sunt extrem de dificile, dar credem că acești pași concreți pe care îi facem acum vor deschide calea pentru o implementare mai ușoară și eficientă în fazele următoare. Perioada optimă pentru implementare, bazată pe experiențele reușite ale altor țări, este de 18 luni, o durată pe care acționarii noștri au solicitat-o în mod informat în cererea noastră de acreditare. Dar, pentru că licența de proiect a fost acordată abia în august 2022, am avut o întârziere de trei luni. În plus, faptul că eu, ca prim membru al echipei noastre, am început activitatea în noiembrie 2022, a redus perioada de implementare completă la 12 luni.

În ciuda complexității și provocărilor cu care ne confruntăm, angajamentul nostru de pregătire a României pentru un viitor în care fiecare dintre noi să protejeze comunitatea în care trăiește rămâne neclintit. Dar nu putem face acest lucru singuri; implicarea tuturor este crucială pentru a asigura o funcționare eficientă a Sistemului Garanție Returnare pe termen lung.

Cererea noastră de prelungire a termenului nu este doar o decizie pragmatică, ci și o dovadă a angajamentului nostru puternic pentru încredere, calitate și beneficii pe termen lung. Împreună, vom modela o Românie verde și sustenabilă, lăsând moștenire o sursă de inspirație și un model de schimbare în bine."

Realizările RetuRO: angajări, platforma IT...

Echipa RetuRO a înregistrat progrese semnificative în ultimele luni, atingând obiective importante:

• A creat o echipă puternică de 40 de profesioniști în doar câteva luni, care continuă să crească, recrutând specialiști din toate domeniile.

• A dezvoltat în timp record o platformă IT ușor de utilizat, unde peste 80.000 de operatori economici au putut și încă pot să se înregistreze.

• A lansat o campanie de marketing multimedia pentru a informa operatorii economici cu privire la înregistrare și pentru a transmite mai departe inițiativa acestui proiect.

• Peste 60.000 de operatori economici s-au înregistrat deja în Sistemul Garanție Returnare, în diferite etape.

• A asigurat finanțarea inițială pentru RetuRO, prin aportul acționarilor, într-o primă fază, și, apoi, prin obținerea unuia dintre cele mai mari împrumuturi verzi din România, în valoare de peste 85 de milioane de euro. Acest lucru a implicat negocieri cu cele mai importante bănci din România și cu echipe internaționale.

• Pentru a lansa un sistem operațional eficient, RetuRO a identificat, după o evaluare minuțioasă, necesitatea creării a încă 11 centre de numărare, în plus față de cele 6 centre de sortare și numărare incluse în dosarul de acreditare. RetuRO a încheiat deja acorduri pentru închirierea a șase spații industriale și este în proces avansat de finalizare a celorlalte locații.

• A stabilit procese de business eficiente și un cadru IT pentru a gestiona datele și operațiunile financiare. După o analiză la nivel global, RetuRO a găsit partenerul IT perfect, care poate susține implementarea sistemului.

• A elaborat contracte detaliate pentru producători, care au fost implicați în consultări publice. 1.500 de producători sunt în proces de semnare, în prezent, pentru aceste acorduri pe care RetuRO le-a semnat deja

• RetuRO a identificat cei mai buni furnizori de soluții tehnice pentru cele 17 centre, asigurând cea mai bună echipă și cele mai eficiente instalații.

• RetuRO este în proces de selecție a unui partener logistic printr-un proces de licitație transparent și integrat, pentru a asigura cel mai bun suport în transport.

Principalele motive care stau la baza solicitării de prelungire a termenului limită:

• Complexitatea proiectului și provocările de implementare. Inițierea sistemului SGR s-a confruntat cu provocări complexe în multiple aspecte, inclusiv în configurarea echipamentelor, integrarea software-ului, identificarea și asigurarea locațiilor potrivite pentru centrele regionale. Acest lucru a generat situații neprevăzute și întârzieri în faza de implementare.

• Constrângerile de timp. Termenul alocat pentru implementarea sistemului a fost cu trei luni mai scurt decât cel propus inițial de RetuRO în dosarul de acreditare, ceea ce a creat un program mai comprimat decât s-a anticipat.

• Percepția publică și educația civică: Lipsa cunoștințelor esențiale în înțelegerea modului de funcționarea a sistemului. Prin urmare, RetuRO nu numai că dezvoltă sistemul de la zero, dar este responsabil și de procesul de informare și educare, pentru a-i familiariza pe toți participanții cu Sistemul Garanție Returnare.

Următoarele obiective importante pentru Sistemul Garanție-Returnare:

• Dezvoltarea Sistemului IT: Dezvoltarea și implementarea sistemului IT au reprezentat puncte cheie pe agenda RetuRO și s-au făcut pași importanți în acest sens. Cu toate acestea, intervalul de timp limitat reprezintă o provocare semnificativă în asigurarea funcționării la standardele dorite. Programul strâns limitează testarea detaliată a componentelor de bază ale sistemului IT, atingerea standardelor de calitate necesare și nu lasă loc pentru ajustări în cazul apariției unor probleme neașteptate.

• Contractele cu comercianții: RetuRO lucrează, în prezent, la pregătirea contractelor pentru comercianți, care vor trece, mai întâi, printr-o fază de consultare, iar, în cele din urmă, vor ajunge în proces de semnare.

• Infrastructură și rețea logistică: Deși s-au făcut progrese semnificative în configurarea și implementarea rețelei logistice necesare, au existat unele dificultăți în asigurarea locațiilor potrivite.

• Managementul producătorilor și retailerilor: RetuRO colaborează în mod constant cu producătorii și retailerii pentru a optimiza Sistemul Garanție Returnare, adunând toate informațiile relevante, asigurând îmbunătățiri continue și oferind suport producătorilor și retailerilor implicați în implementarea SGR.

• Campanie informativă pentru consumatori: Pentru informarea, înțelegerea modului de funcționare și promovarea Sistemului Garanție Returnare, RetuRO va lansa, în curând, o campanie informativă pentru consumatori.

Aprobarea cererii de prelungire ar reduce semnificativ efectele provocărilor cu care se confruntă în prezent sistemul și va oferi RetuRO premisele implementării eficiente, precum și timpul esențial pentru testarea componentelor principale. De asemenea, va asigura o lansare sustenabilă, garantând în cele din urmă o adoptare rapidă a SGR în rândul a peste 19 milioane de români.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. ( www.returosgr.ro ) a fost creat de un consorțiu de trei acționari privați: Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).