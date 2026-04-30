Analiză. Infrastructura energetică a României

Coloana vertebrală invizibilă a tranziției energetice. Problema pe care o ignorăm

În spațiul public românesc, tranziția energetică este aproape exclusiv o discuție despre megawați instalați, fonduri europene absorbite și ținte asumate la Bruxelles. Cifrele sunt impresionante. Sunt însă jumătatea unei povești. Cealaltă jumătate, mai puțin spectaculoasă și aproape deloc mediatizată, este infrastructura care leagă toți acești megawați de sistem, cabluri de medie și înaltă tensiune, posturi de transformare, echipamente de protecție, tablouri de distribuție, stocuri reale și inginerii care le proiectează. În 2026, cel mai serios risc pentru tranziția energetică a României nu mai este disponibilitatea capitalului sau a autorizațiilor, ci disponibilitatea fizică a componentelor și deficitul structural de specialiști.

Ritmul de instalare

România a trecut de pragul de 7.000 MW capacitate fotovoltaică instalată în 2025 și se apropie de 10.000 MW până la sfârșitul anului 2026. Numai în 2025 au intrat în sistem aproximativ 2,5 GW de capacitate nouă, una dintre cele mai accelerate creșteri din Europa Centrală și de Est, mai rapidă ca ritm decât Polonia raportat la populație și comparabilă cu Ungaria. Fiecare gigawatt de capacitate fotovoltaică nouă înseamnă, în medie, între 2.500 și 4.000 de kilometri de cablu de diferite tensiuni.

Transelectrica a anunțat pentru 2026 un buget de investiții de 914 milioane lei, cu 30 la sută mai mult decât execuția 2025 de 691 milioane lei, parte dintr-un plan de modernizare de 1,92 miliarde dolari pe orizontul 2024-2030. Alocările prioritizează integrarea regenerabilelor, interconectarea transfrontalieră și securitatea aprovizionării.

Operatorii de distribuție au intrat și ei într-un ciclu masiv de investiții. Rețele Electrice România a investit 1,4 miliarde lei în 2025 în modernizarea infrastructurii. PNRR și REPowerEU direcționează în 2026 aproximativ 51,7 milioane euro specific către rețea.

Contextul european, o criză structurală

România nu operează într-un vid. Piața europeană a cablurilor electrice traversează cea mai severă perioadă de presiune din ultimele două decenii. Datele Agenției Internaționale a Energiei și ale Băncii Europene de Investiții arată termene de livrare aproape dublate în patru ani. Un transformator care în 2020 se livra în 12 luni are acum termen negociat de 24 până la 36 de luni. Pentru cabluri de înaltă tensiune, termenele au trecut de 18 luni.

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 1.700 GW de proiecte de energie regenerabilă sunt blocate în cozile de racordare, de peste trei ori cererea pentru țintele 2030. Cauza principală nu este aprobarea administrativă, ci lipsa fizică a infrastructurii. Prețul cuprului la bursa LME este estimat să rămână în 2026 între 10.000 și 11.000 dolari pe tonă, cu prognoze Goldman Sachs și JP Morgan indicând chiar peste 12.000 dolari pe tonă în a doua jumătate a anului.

Patru vulnerabilități românești

Prima, dependența de distribuție specializată. Producția locală acoperă doar o parte din cererea internă. Pentru proiecte complexe, cea mai mare parte a produselor tehnice este adusă prin rețele europene cu filiale locale.

A doua, deficitul de ingineri. Raportul OECD din 2025 semnalează deficit persistent în inginerie, inclusiv electro-energetică. Electricienii și inginerii de instalații sunt pe lista europeană a ocupațiilor deficitare cel mai acut în 2024 și 2025. România exportă simultan absolvenți tehnici către Germania și Austria.

A treia, riscul subdimensionării. Decizia privind tipul de cablu, secțiunea, ecranul, este o decizie de risc pe 25 până la 30 de ani. Un cablu subdimensionat nu cedează imediat, dar degradează lent și pierde energie sistematic.

A patra, documentația de conformitate. Pentru proiecte finanțate din surse europene sau cu cerințe ESG, absența trasabilității nu este o vulnerabilitate tehnică, ci una juridică. Certificatele de calitate, declarațiile de performanță și documentele de expediție sunt filtru de calificare la audit și la probele de punere în funcțiune.

Factorul accelerator, centrele de date

Un element ne-discutat public este cererea centrelor de date. Piața românească a ajuns la 93,34 MW capacitate în 2026 și este prognozată să crească la 231,64 MW până în 2031, cu o rată anuală compusă de 19,93 la sută. Bucureștiul concentrează 58 la sută, Clujul este al doilea pol important. Proiectul anunțat de AIC și ClusterPower cu obiectiv de 800 MW ar crește de zece ori capacitatea actuală a țării. Fiecare megawatt înseamnă kilometri de cablu și zeci de tablouri specializate, intrând în competiție directă cu proiectele regenerabile pentru aceleași resurse.

În 2026, disponibilitatea cablurilor și a inginerilor de aplicație contează mai mult decât capitalul. România are bani, are fonduri europene, are autorizații. Ce nu are încă este certitudinea că fiecare parc solar programat pentru 2028 va avea efectiv cablul potrivit, livrat la timp, cu documentația completă. Aici se decide ritmul real al tranziției. - Paul Domocos, Director General, VLG România

Ce înseamnă pentru actorii cheie

Pentru investitor: Fondurile de infrastructură și băncile au introdus în 2025 și 2026 clauze de diligență noi, legate de disponibilitatea componentelor critice. Nu mai este suficient un buget de cabluri, trebuie contracte-cadru cu distribuitori care garantează stocul, trasabilitatea și termenele. Altfel, riscul de întârziere se transferă direct în costul de finanțare.

Pentru decidenții publici: Infrastructura de distribuție tehnică devine o infrastructură de securitate națională, nu doar una comercială. Include capacitate de stoc, centre logistice specializate, capacitate de livrare rapidă în urgență, documentație conformă.

Pentru universitățile tehnice: Distribuția tehnică și ingineria de aplicație sunt domenii cu perspective profesionale stabile, bine remunerate și greu de automatizat. Reașezarea relației dintre universități și acest sector ar oferi alternativă la emigrarea tehnică.

Pentru industrie: Diferențierea în 2026 nu se face pe preț, ci pe fiabilitatea livrării, trasabilitatea documentară și capacitatea de a fi partener tehnic real în faza de specificație. În practică, asta înseamnă distribuitori care țin stoc documentat, care livrează cu certificate complete și care sunt prezenți la specificație, nu doar la comandă.

Alegerea unui cablu nu este o decizie de aprovizionare. Este o decizie de risc pe 25 de ani. Un cablu subdimensionat degradează lent, pierde energie sistematic și îmbătrânește izolația prematur. Diferența dintre un produs conform și unul aproape conform se traduce, pe durata de viață a unui activ energetic, în câteva procente din producția totală. Pentru un investitor instituțional, acesta este un filtru real. - Marius Pasca, Director Vânzări, VLG România

Tranziția energetică a României nu este limitată de capital, autorizații sau teren. Este limitată de componente și oameni. Distribuția tehnică specializată, centrele logistice cu stocuri documentate, partenerii europeni cu trasabilitate, nu mai sunt o verigă banală în lanțul de aprovizionare. Sunt una dintre cele mai importante infrastructuri discrete ale țării, comparabilă ca impact sistemic cu rețelele de transport energetic.

Dacă tratăm acest subiect ca pe o chestiune comercială, pierdem discuția care contează cu adevărat: competitivitatea economiei românești pe orizontul 2030.

Surse și metodologie

Analiză realizată de VLG România, distribuitor de cabluri și conductori electrici din județul Cluj. Datele utilizate în această analiză provin din surse publice verificate, date raportate până la 20 aprilie 2026.

Observații metodologice

Estimarea de 2.500 până la 4.000 de kilometri de cablu per GW fotovoltaic este un interval din practica inginerească publicată, variază semnificativ în funcție de topologie. Cifrele agregate pentru România au fost cross-verificate între sursele Transelectrica, ANRE și raportările distribuitorilor europeni prezenți în țară. Unde prognozele diferă, am prezentat intervalul, nu o singură cifră.