Zboruri directe către Montreal şi Toronto. Ce facilităţi vor avea pasagerii şi când sunt programate cursele

Începând cu 7 iunie, Air Canada Rouge reia zborurile directe către Montreal şi Toronto, intrând în al doilea sezon de operare din România. Cursele vor fi realizate până în data de 7 octombrie. În perioada 24 iunie – 7 septembrie, sunt programate săptămânal şase curse către Canada, faţă de patru în restul perioadei de operare. Zborurile vor avea o durată de aproximativ 10 ore şi vor fi operate cu aeronave Boeing 767-300.

„Air Canada este singura companie aeriană nord-americană care are o cursă directă din România către Canada. Ne bucurăm să conectăm printr-un zbor non stop Bucureşti de Toronto şi Montreal. În primul an de operare am văzut o creştere a cererii pentru curse din România către America de Nord. Prin urmare, în 2019, am luat decizia să oferim şi mai multe zboruri directe”, spune Nedime Konuksever - Country Manager Romania, Europa de Est şi Turcia.

Pasageri pot opta pentru 2 clase de serviciu, Economy şi Premium Rouge. Designul clasei Economy oferă confort pasagerilor şi mai mult spaţiu pentru picioare. De asemenea, clasa Economy are inclus în bilet mâncare la bordul aeronavelor, băuturi răcoritoare şi un bagaj de cală de până la 23 de kilograme.

Clasa Premium Rouge oferă spaţiu de relaxare pentru pasageri, scaune mai largi şi mai mult spaţiu pentru picioare. Pasagerii Premium Rouge au posibilitatea de a transporta două bagaje de cală, fiecare cu o capacitate maximă de 23 de kilograme, respectiv beneficiază de prioritate la check in şi îmbarcare. La bordul aeronavelor, pasagerii clasei Premium Rouge au meniu gourmet, mâncarea fiind servită în vase de porţelan.

Înainte de îmbarcare, pasagerii trebuie să descarce aplicaţia Air Canada, disponibilă în App Store şi Google Play, pentru a se putea bucura de o selecţie de filme noi lansate, seriale, muzică, programe pentru copii şi altele. Acestea pot fi vizionate pe laptop sau orice dispozitiv Apple sau Android. La cerere si contra cost (un tarif mic), pasagerii pot împrumuta un iPad. Acestea sunt disponibile gratuit în cabinele Premium Rouge.

Noutatea pentru zborurile operate în 2019 este introducerea internetului wi-fi de mare viteză, prin satelit, care permite utilizatorului să posteze video live, să navigheze pe internet şi să facă cumpărături în timpul zborului.

Ca linie aeriană de leisure a operatorului aerian Air Canada, Air Canada Rouge oferă calitate şi opţiuni multiple de călătorie. Cu zboruri în peste 70 de destinaţii din întreaga lume, Air Canada Rouge, cu o echipa de 2.000 de angajaţi şi peste 50 de aeronave, a deservit mai bine de 25 de milioane de clienţi din momentul lansării, în urmă cu cinci ani de zile. Oferta Air Canada Rouge la bordul aeronavelor include live entertainment contra cost, o cabină premium, servicii personalizate, internet de mare viteză prin satelit (pe zborurile selectate) şi o reţea de conexiuni cu Air Canada şi companiile aeriene membre Star Alliance – cea mai complexă reţea de transportatori aerieni, acoperind 1.317 aeroporturi din 193 de ţări.

