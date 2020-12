Un mare lanţ de supermarketuri oferă bonusuri duble pentru angajaţii din linia întâi, din magazine şi depozite

Mega Image afirmă că bonusurile vor fi acordate în luna decembrie şi au o valoare totală de 945.000 euro. Toţi angajaţii care au copii vor primi suplimentar bonus pentru fiecare, sub formă de vouchere.

„A fost un an atipic, diferit, care ne-a adus provocări pe toate planurile, ne-a pus la încercare, ne-a forţat să găsim soluţii rapide şi din care am avut de învăţat foarte multe. Am reuşit să rămânem un loc sigur la cumpărături prin efortul întregii echipe, a fiecărui coleg, dar mai ales a celor din linia întâi. Doar împreună am reuşit, într-o perioadă atât de dificilă şi solicitantă, iar responsabilitatea şi dedicarea merită apreciate şi recunoscute de noi toţi. În prag de sărbători, este important să fim alături unii de ceilalţi şi să ne reamintim că suntem o Mega familie”, declară Mircea Moga, CEO Mega Image.

Anul acesta, Mega Image a implementat măririle salariale anuale planificate. Mai mult, în luna martie, compania a acordat angajaţilor din magazine şi depozite un spor de 25% pentru fiecare zi lucrată, iar pentru a susţine angajaţii cu copii, în perioada stării de urgenţă, Mega Image a acordat concedii pentru supravegherea copiilor.

De asemenea, bonusurile salariale şi beneficiile extra salariale au rămas neschimbate. În plus, în perioada stării de urgenţă, pe lângă bonusurile oferite, Mega Image a deschis şi o linie telefonică de consiliere psihologică.

Fondat în 1995, Mega Image este unul dintre cele mai mari lanţuri de supermarketuri din România cu o reţea ce cuprinde în prezent 838 de magazine în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Braşov, Târgovişte, Timişoara, Bacău, Focşani şi alte oraşe din ţară, sub mărcile Mega Image, Shop&Go, Gusturi Româneşti. Mega Image face parte din Ahold Delhaize Group, retailer internaţional ce operează în prezent pe trei continente.