Schimbare pe piaţa cluburilor de fitness din România: Resource Partners a ieşit din acţionariatul World Class

La 15 aprilie 2022, Vectr Fitness, (parte a African Industries Group, un grup de companii private) şi Resource Partners, acţionar majoritar al World Class, au anunţat executarea unei tranzacţii care încorporează World Class România sub structura Vectr Fitness.





În timp ce Resource Partners părăseşte complet acţionariatul World Class, echipa de management condusă de Kent Orrgren, CEO World Class România, va conduce în continuare compania şi va rămâne în acţionariat cu o participaţie minoritară.





Tranzacţia confirmă capacitatea Resource Partners de a sprijini liderii pieţei din Europa Centrală, în creşterea şi dezvoltarea lor. World Class e cel mai mare operator de cluburi de Health & Fitness şi piscine din România. Iniţial, pachetul majoritar de acţiuni la World Class a fost achiziţionat de Resource Partners în anul 2014, fondul de investiţii sponsorizând participaţiile managementului la acel moment.

Pe parcursul perioadei în care World Class România a fost deţinut de Resource Partners, reţeaua s-a mărit de patru ori şi în prezent operează 41 de cluburi active de Health & Fitness şi 20 de piscine în Bucureşti, Cluj, Braşov, Timişoara, Iaşi, Ploieşti şi Constanţa. Compania a realizat şapte achizitii si le-a integrat în propria reţea. World Class Romania a dezvoltat cu succes, de asemenea, noi iniţiative de vânzări, cum ar fi procesul de digitalizare, introducerea sistemului automat de plată lunară şi vânzările de alimente şi băuturi în cluburi.





Achiziţia World Class Romania reprezintă o nouă etapă a investiţiei African Industries Group în România, în urma unor investiţii anterioare în sectorul imobiliar, în agricultură şi distribuţia de echipamente agricole.





„Sunt extrem de bucuros că World Class Romania va face parte din AIG, un investitor de renume în România. În ultimii ani ai perioadei în care am deţinut reţeaua World Class, cu sprijinul echipei de management conduse de Kent Orrgren am reuşit să creăm un lider de piaţă în industria fitness-ului, într-o ţară cu aproape de 20 de milioane de locuitori. Am investit alături de echipa managerială, care a reuşit să extindă Compania şi a îmbunătăţit semnificativ operaţiunile Companiei, în ciuda provocării cu care se confruntă după pandemia de COVID-19. Sperăm că după achiziţionarea World Class de către African Industries Group, reţeaua se va extinde în continuare” spune Dan Farcasanu, Country Director Romania la Resource Partners.





„Suntem recunoscători pentru tot sprijinul şi încrederea pe care Resource Partners le-au investit în World Class şi în echipa noastră. A fost o călătorie de succes şi creştere atât în vremuri bune, cât şi în vremuri pline de provocări. World Class este astăzi cea mai mare reţea de cluburi de Health & Fitness şi piscine din ţară. World Class a devenit un simbol al unui stil de viaţă mai sănătos şi mai activ. Acum ne unim fortele cu African Industries Group pentru a continua dezvoltarea reţelei, extinderea ei în noi locatii strategice, pentru a continua să fim o forţă ce contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii românilor şi pentru a accelera misiunea noastră: aceea de a inspira mai multi romani sa fie mai activi mai des şi să trăiască un stil de viaţă sănătos” spune Kent Orrgren, CEO World Class România.





„Suntem foarte optimişti în ceea ce priveşte creşterea pieţei româneşti şi ne angajăm activ în evaluarea oportunităţilor de investiţii în diferite domenii şi industrii din ţară. World Class Romania este prima noastră investiţie în industria de health & wellness pe care intenţionăm să o dezvoltăm în continuare alături de actuala echipă de management”, a declarat Raj Gupta, Chairman African Industries Group.

World Class Romania si actionarii sai au fost consiliati de Stratulat Albulescu – Attorneys at Law.

Vectr Fitness a fost consiliat de: Radu, Tarcila, Padurari, Retevoiescu SCA pentru consultanţa în tranzacţii şi Deloitte Romania pentru consultanţa comercială, financiară şi fiscală.





World Class România este lider de piaţă în industria locală de wellness, cu un număr total de 41 de cluburi de health & fitness în toată ţara şi 20 de piscine, precum şi aproape 60.000 de membri. Cluburile World Class oferă servicii la cele mai înalte standarde, facilităţi de ultimă oră şi clase diversificate. World Class este partener tradiţional LES MILLS ™ - cel mai mare furnizor de concepte de fitness din lume. World Class România oferă, de asemenea, un concept de Health & Fitness club premium, numit W, unde membrii se pot antrena şi relaxa într-o atmosferă intimă şi exclusivistă.





African Industries Group este un grup global diversificat de companii private, cu investiţii în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de Vest. În România, compania activează în agrobusiness, distribuţie de maşini şi utilaje agricole, dezvoltare şi investiţii imobiliare.





Resource Partners este un investitor independent de capital privat, fondat în 2009 de o echipă de manageri cu experienţă, care au efectuat anterior investiţii similare în instituţii şi fonduri financiare regionale şi internaţionale de top. Până acum, Resource Partners a investit peste 300 de milioane EUR în dezvoltarea a 16 companii mijlocii din Polonia şi alte ţări din Europa Centrală şi de Est. Resource Partners investeşte în companii cu creştere rapidă, cu management experimentat, pe care le sprijină cu experienţa lor în gestionarea creşterii organice rapide şi prin achiziţii.