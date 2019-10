S-a deschis cel mai mare Auchan din România

Lucrările de modernizare au constat în îmbunătăţirea aspectului general al centrului comercial cu accent pe suprafeţele comune, oferind un aer proaspăt clădirii.

”Odată cu deschiderea supermarketului Auchan, în luna septembrie, am finalizat şi prima parte a lucrărilor de modernizare. Treptat, prin măsurile strategice pe care le implementăm, transformăm centrul comercial într-o destinaţie adaptată nevoilor şi standardelor consumatorilor din zonă. Pentru a răspunde cât mai bine acestor nevoi, căutăm cele mai bune soluţii astfel că spaţiul ocupat de Happy Gym a fost preluat de cel mai mare operator autohton de centre de fitness - Stay Fit şi de asemenea avem în amenajare, la etajul 1, 1.000 mp pentru servicii medicale. Astfel, gradul de ocupare a Liberty Center, reprezentând contracte semnate, a ajuns în aceasă lună la 91%”, a declarat Corina Stamate, center manager JLL Romania.

Supermarketul Auchan are o suprafaţă de vânzare de 2.500 metri pătraţi şi oferă 14.000 de produse alimentare şi nealimentare, adaptate nevoilor clienţilor, cu focus pe produse proaspete (carmangerie, pescărie, gastronomie, brutărie, mezeluri şi brânzeturi, lactate, ready to eat, ready to cook, piaţa Auchan etc.).

Noul centru Stay Fit Gym, al şaselea din cadrul reţelei, are 1.500 de metri pătraţi şi cuprinde o sală de forţă dotată cu cele mai noi echipamente, un studio de aerobic modern, o sală de cycling, dar şi vestiare individuale şi saună.

“Estimăm că centrul comercial va înregistra o creştere a traficului cu cel puţin 30% ajungând la 13.000-14.000 pers/zi, care va fi datorată deschiderii Auchan şi noilor schimbări din centru. Din punct de vedere al gradului de ocupare, aşteptările noastre sunt de a atinge pragul de 95% până la finele anului”, a adăugat Corina Stamate.

De la preluarea în administrare a centrului comercial, JLL a reuşit să atragă noi chiriaşi în mall, completând gama de produse şi servicii puse la dispoziţie cumpărătorilor ceea ce a generat o creştere constantă a numărului de vizitatori.

Mixul de chiriaşi a fost adaptat astfel nevoilor cumpărătorilor din vecinătatea mall-ului, care se poziţionează ca un centru de proximitate.

Liberty Center, situat în zona de sud a Bucureştiului, este administrat din anul 2017 de compania de consultanţă imobiliară JLL.

Centrul comercial, cu o suprafaţă de 25.700 metri pătraţi, are peste 60 chiriaşi din domeniul fashion, food şi entertainment. Printre chiriaşii-ancoră se numără Altex, INEXTENSO, Kik, Multibrand Kenvelo – Lee Cooper – Time Out, Deichmann, Sephora, Steilmann, CCC, KFC, McDonalds, Spring Time, Colin’s sau Happy Cinema.