Primele proteste cauzate de Ordonanţa 114. Aproape 400 de angajaţi ai First Bank, anunţaţi că vor fi concediaţi, sunt aşteptaţi să iasă în stradă

First Bank, controlată de fondul american de investiţii JC Flowers, a anunţat săptămâna trecută că va comasa şi închide mai multe unităţi bancare şi, simultan, va reduce numărul de angajaţi, ca parte a unui proces de tehnologizare. G4Media susţine, citând un document intern, că acesta este un efect al Ordonanţei 114.

Drept urmare, Biroul Executiv al Sindicatului Piraeus Bank România le-a solicitat angajaţilor băncii să protesteze vineri, 15 martie, în faţa sediului central First Bank din Bucureşti. Sindicatul susţine că angajaţii îşi pot arăta astfel nemulţumirea faţă de anunţul acţionariatului de a închide 40 de unităţi în întreaga ţară şi concedierea a 390 de angajaţi (din sucursală şi din Centrală).

Mircea Dumitriu, preşedintele de onoare al Sindicatului Piraeus Bank România, a declarat pentru „Adevărul” că sindicatul nu a fost consultat în prealabil de către acţionariat cu privire la măsurile de disponibilizare a angajaţilor.

„În primul rând, conform legii, acţionariatul trebuia să notifice sindicatul după nişte întâlniri prealabile. Nu au existat aceste întâlniri, ca sindicatul să aibă timp să îşi facă un punct de vedere. Am fost notificaţi pe 4 martie, când a avut loc o întâlnire, şi am fost informaţi că urmează concediere, noi solicitând de fapt începerea unor negocieri pe Contractul Colectiv de Muncă, nicidecum pe ce ne-au comunicat ei. Au comunicat această intenţie şi totodată ne-au notificat, în aceeaşi zi. Din textul notificării n-am înţeles nimic şi nu am văzut niciun argument valabil exprimat”, ne-a lămurit Dumitriu.

El a precizat că a considerat oportun să facă această acţiune de protest „pentru a ne exprima dezacordul faţă de modul în care au explicat această concediere”. Dumitriu ne-a spus că mizează pe participarea a cel puţin 200 de persoane, „ţinând cont că 400 pleacă”.

Şi angajaţii care rămân pierd drepturi

Mircea Dumitriu ne-a declarat că decizia acţionariatului afectează atât angajaţii concediaţi, cât şi pe cei care rămân. Pentru cei care pleacă, au fost propuse salarii compensatorii mai mici, ne-a spus el, care susţine că sindicatul vrea ca acestea să fie mai considerabile.

„Sunt afectaţi şi cei care rămân, pentru că le-au tăiat din nişte drepturi. Ei pierd al treisprezecelea salariu, bonusurile pe 2018”, a declarat Dumitriu.

Ce se întâmplă mai departe

Potrivit Mircea Dumitriu, sindicatul va depune miercuri un răspuns la notificarea acţionariatului privind concedierea, pentru că, conform legii, sindicatul trebuie să răspundă în termen de 30 de zile la această notificare. „Mâine vor depune acest răspuns în care arată că nu se justifică măsurile acestea aşa dure. Conform promisiunii preşedintelui, ar fi trebuit să ne mai întâlnim către finalul celor 10 zile, care se împlinesc pe 14 martie. După cele 10 zile, în 5 zile acţionariatul trebuie să răspundă la răspunsul sindicatului”, a explicat Dumitriu.

Adresa trimisă către angajaţi de Mircea Dumitriu, preşedinte de onoare Sindicatul Piraeus Bank România:

„Stimaţi colegi,

După cum aţi fost informaţi, sindicatul nostru a fost notificat de către acţionariat, în data de 04 martie 2018 prin care se comunica decizia acesteia de a închide 40 de unităţi în întreaga ţară şi concedierea a 390 de angajaţi (din sucursală şi din Centrală).

Sindicatul respinge categoric motivele prezentate de către conducerea băncii, aşa cum rezultă şi din răspunsul înaintat acesteia.

Faţă de aceste decizii, cu un impact socio-economic major asupra salariaţilor, Biroul Executiv al Sindicatului Piraeus Bank România vă solicită şi vă invită să fim împreună vineri, 15 martie, în intervalul orar 17.30 – 18.30, în faţa sediului central First Bank, din Bucureşti, b-dul Nicolae Titulescu 29-31.

Numai astfel putem arăta nemulţumirea şi dezacordul nostru faţă de măsurile pe care acţionariatul intenţionează să le ia, măsuri care vor afecta atât pe cei care vor fi disponibilizaţi cât şi pe cei care vor rămâne.

Cerem să ne fie recunoscută şi apreciată la justă valoare munca şi efortul depus în bancă.

Acţiunea pe care o vom desfăşura va fi una paşnică, non-agresivă. Ne vom arăta dezacordul prin prezenţa în număr mare şi prin mesajele scrise pe care le vom afişa (listate în format A3 sau A2).

Va invităm la decenţă de limbaj şi de ţinută - ne vom prezenţa îmbrăcaţi aşa cum venim la muncă, în ţinută business.

Acţiunea beneficiază de autorizaţiile legale necesare.

În acest sens, în calitate de organizator, va rog să îmi comunicaţi poziţia dumneavoastră privind participarea la acţiunea din 15 martie.

Vă asigur de întreaga confidenţialitate a mesajelor purtate cu voi.

Acest mesaj este transmis în mod confidenţial tuturor membrilor sindicali pe care ne bazăm şi de această dată să transmită informaţia către restul colegilor.

NUMAI ÎMPREUNĂ PUTEM REUŞI !”

