Platforma IMGB a fost vândută. Cine a cumpărat terenul de 54 de hectare

Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana (SIF Banat-Crişana) a preluat un pachet de acţiuni de 99,92% din capitalul social al coreenilor de la Doosan care deţineau platforma IMGB din Berceni, cu o suprafaţă de 540.000 mp, scrie economica.net

Tranzacţia a fost intermediată de Crosspoint Real Estate şi casa de avocatură BirişGoran.

Potrivit consultanţilor de la Crosspoint Real Estate, care au intermediat tranzacţia, aceasta feste cea mai mare suprafaţă de teren tranzacţionată, în ultimii zece ani, în România (exceptând terenurile agricole): 540.000 mp. Finalizarea tranzacţiei este condiţionată de obţinerea acordului Consiliului Concurenţei, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Crosspoint a intermediat în ultimii 10 ani tranzacţii cu terenuri în valoare de peste 250 milioane de euro. Printre acestea se numără: terenul platformei IMGB, terenurile proiectelor rezidenţiale One Floreasca Lake, One Herăstrău Plaza sau One Peninsula, terenul proiectului Belrom/Hellitube, terenurile de pe strada Parcului sau Expoziţiei.

Crosspoint Real Estate mai are în derulare încă patru tranzacţii în Capitală, în valoare de peste 55 de milioane euro şi sunt terenuri pentru dezvoltatori de retail sau rezidenţial.

Surse citate de profit.ro susţin că tranzacţia a fost evaluată la circa 40 milioane de euro.





Sindicaliştii IMGB acuzau interese imobiliare

La începutul lunii martie, sindicaliştii IMGB au protestat în faţa Guvernului faţă de închiderea platformei industriale, cerând oficialilor să intervină pentru a-i scăpa din ghearele intereselor imobiliare.

„De luni (9 martie – n. red,) vor începe procedurile de concediere colectivă. Cerem Guvernului să intervină şi să scape de la desfiinţare platforma IMGB. Avem un Memoriu pe care îl vom depune la Registratura Guvernului. Coreenii de la Doosan vor să vândă terenul, circa 50-60 ha, după ce vor fi vândut toate utilajele şi halele la fier vechi. Aşa vor scăpa şi de concurenţa din Europa şi vor câştiga mai mult „la bucată” decât dacă ar fi vândut în bloc”, a declarat pentru „Adevărul” Voicu Alexandru, preşedintele Sindicatului Independent Dreptatea, cel care a organizat protestul în faţa Guvernului.

În februarie, Ion Anton, preşedintele Federaţiei Sindicale Metal, declara pentru „Adevărul” că decizia de închidere a fost luată deşi toate secţiile ar fi putut funcţiona la cote maxime şi erau comenzi.

„Toate secţiile au mers foarte bine. Şi Oţelăria, Forja, Turnătoria, Prelucrări mecanice şi Prelucrări la cald . Coreenii au refuzat pur şi simplu toate comenzile, susţinând că sunt neprofitabile. Se vrea închiderea platformei şi demolarea tuturor secţiilor care se află pe cele peste 40-46 de hectare, din totalul de 70 de hectare cât are întreaga platformă.

Din câte ştiu vor pleca şi italienii de la Walter Tosto Bucureşti, producător de echipamente de mari dimensiuni pentru industria nucleară şi energetică, care şi ei deţin circa 20 de hectare. Dar se vor muta la noua lor fabrică din Olteniţa. Mai sunt câţiva producători mici, dar nu vor rezista. Vorbim deja de aproape toată suprafaţa de teren.

Miza e foarte mare. Se pare că ar fi interese imobiliare la mijloc. E spaţiu suficient şi pentru un mega mall şi pentru folosirea spaţiillor în alte scopuri. Se poate face şi un complex rezidenţial”, a declarat Anton pentru „Adevărul”.

„Coreenii n-au retehnologizat nimic. Noi folosim aceleaşi utilaje ca pe timpul lui Ceauşescu. Şi nu suntem supăraţi pentru că nu vor să ne dea plăţi compensatorii, ci pentru că se închide o uzină de tradiţie din România. Vor să radă toate halele, să rămână doar terenurile”, a adăugat Anton.