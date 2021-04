Pesta porcină creează dificultăţi şi abatoarelor: Creşte presiunea pe găsirea porcului 100% românesc

„Din păcate, ameninţarea de pestă porcină este reală, afecteză întrega industrie şi reprezintă o urgenţă sanitar-veterinară. Se creează blocaje care îi obligă pe fermieri să ţină porcii o periodă mai mare de timp în ferme, iar în aceste cazuri porcii au mai multe kilograme, iar randamentele de tranşare ies din standarde.

Noi producem doar carne proaspată şi produse semiprocesate (mici, cârnaţi proaspeţi) şi, din cauza pestei porcine creşte presiunea pe găsirea sursei de materie primă, porcul 100% românesc, şi pe asigurarea unei aprovizionări continue pentru a susţine producţia.

Diminuarea efectivelor de porcine datorată pestei porcine este o lovitură puternică pentru industria de carne de porc românesc, venită pe fondul unui dezechilibru existent între producţie şi importuri. Noi avem parteneriate strategice cu fermieri români şi am reuşit să ne asigurăm necesarul de porci din România”, a declarat pentru „Adevărul” Bogdan Grama, director general al Abatorului Periş.

Categoria de carne proaspătă a stagnat în ultimii ani, însa au apărut mdificări în structura categoriei, determinate de tendinţele generale din piaţăa. De exemplu au crescut produsele feliate şi ambalate la gramaje mici, pe fondul creşterii segmentului de „convenience” şi al preferinţei pentru magazinele de proximitate. Iar în ultimul an am stat cu toţii mai mult acasă şi am gătit mai mult, prin urmare a crescut achiziţia din retail şi a scăzut drastic Horeca. Din cauza restricţiilor am început să comandăm mai mult online, a început să crească şi segmentul de produse alimentare în acest canal, inclusiv categoria de carne proaspată de porc, pentru care canalul de livrare era aproape inexistent.

Întrebat cum a perceput aceste provocări, managerul a precizat că a reuşit să intre pe platformele de livrare Bringo, Glovo şi Tazz, dar a dezvoltat şi un serviciu propriu de livrări la domiciliu, Periş Express, ce livrează în Bucureşti şi Ilfov.

„Pandemia ne-a determinat să ne interesăm mai mult de originea produselor pe care le consumăm, să cumpărăm mai mult produse româneşti. Brandul Periş are doar produse din porc românesc şi s-a bucurat de un interes crescut din partea consumatorilor”, a adăugat Grama.

Românii, mari amatori de „grătărit”

Anul trecut, în plină pandemie, românii au cumpărat mai des produse de carne pentru grătar, aceasta fiind una dintre puţinele activităţi de socializare preferate de români.

„Pandemia ne-a influenţat în sensul limitării numărului maxim de participanţi la grătar şi prin restricţiile de funcţionare a sectorului HORECA. Dar a avut un impact pozitiv asupra frecvenţei şi ponderii ‘grătăritului’ în calendarul de activităţi de petrecere a timplului liber. Grătarul se desfăşoară, în general, în aer liber, aşa că a constituit, în anul trecut, o opţiune sigură de petrecere a timpului liber.

Am realizat în 2020 o investiţie în valoare de 2 milioane de euro pentru dublarea capacităţii de producţie pentru produsele procesate din carne tocată - micii şi cârnaţii de Periş - cererea fiind din ce în ce mai crescută pentru produsele noastre din această categorie. Investiţia a realizat automatizarea completă a sistemelor de umplere a caserolelor de mici şi cârnaţi prin tehnologia “no touch” şi achiziţionarea unor linii noi de ambalare şi etichetare. Această dublare a capacităţii de producţie ne-a permis să lansăm două noi sortimente de cârnaţi: Cârnăciorii Periş cu usturoi, care au o reţetă izvorâtă din preferinţa românilor pentru acest condiment, şi Cârnaţii măcelăreşti Periş, care au la bază o reţetă tradiţională de cârnaţi de casă cu granulaţie mare a umpluturii de carne; şi să extindem gama de mici cu variantele de 1 kg (Mici Peris Porc 1 kg , Mici Periş Porc-Vită 1 kg. şi Mici Peris Porc-Vită-Oaie 1 kg). Anul trecut am reconfirmat reţetele actuale de mici prin testarea lor pe consumatori, obţinând cele mai bune preferinţe pe Bucureşti (studiul a fost realizat în Bucureşti, în aprilie 2020 cu compania 360 Insights). Prioritatea anului trecut a fost investiţia în extinderea capacităţii de producţie pe tocături şi suntem multumiţi de cum au evoluat vânzările, la unele dintre sortimente suntem semnificativ peste estimările iniţiale.

Tot anul trecut am lansat o gamă de produse cu tăieturi speciale sub denumirea de ‘Colţul măcelarului’ prin care am inovat asupra formei, a tăieturii carnii, cu impact şi asupra gustului produsului preparat. În această gamă sunt produse precum Ceafa gigant împănată, ce este o bucatî de ceafă mai groasă, cu o margine de grăsime şi sorici, care are un gust deosebit preparată pe grătar.

Anul acesta estimăm că va continua acest trend de consum pe produsele pentru grătar şi suntem pregătiţi pentru a asigura produse proaspete consumatorilor noştri. În plus, avem în plan să lansăm o gamă de produse feliate, o gamă de hamburgeri şi, cel mai important proiect, să trecem gama Periş pe ambalaje 100% reciclabile. Am achiziţionat deja maşinile şi, de la jumătatea acestui an, vom avea produsele Periş pe rafturile magazinelor cu ambalaje noi, reciclabile în totalitate”, a adăugat managerul.

Pandemia s-a resimţit şi la nivelul producţiei

Impactul pandemiei s-a resimţit şi la nivelul producţiei, în ultimul an fiind redusă activitatea de producţie de la două schimburi la unul singur, cu o rotaţie a echipelor la interval de 15 zile. „Aşa am reuşit să protejăm angajaţii, dar şi să securizăm producţia în condiţiile actuale. Personalul de la birouri lucrează de acasă, în marea lor majoritate, iar echipa de management se reuneşte periodic online sau la abator, respectând regulile de prevenţie care se impun. Chiar şi în acest nou context, echipa de producţie reuşeşte un nivel de acoperire şi serviciu al comenzilor de aproape 100%”, a explicat Grama.

Periş vinde în retailul independent un sfert din producţie, în primul rând în reţeaua de magazine proprii, unde activează din 2017, de când a deschis primul magazin. Astăzi Abatorul are o reţea de 24 de magazine ce vând un sfert din producţie, iar anul trecut, în noiembrie, a deschis Periş Cash & Carry, în incinta complexului comercial Expo Market Doraly din Afumaţi, un concept unic pe piaţa din România. Este un punct de vânzare en gros pentru magazinele mici din Bucureşti şi zonele limitrofe, restaurante, dar şi consumatori, pasionaţi de grătar şi specialităţi din carne de porc, familii care doresc să-şi cumpere un porc întreg, aprovizionarea fiind făcută zilnic, direct de la abator. Mecanismul este simplu, fiecare consumator vine, îşi alege marfa şi pleacă cu ea într-un timp foarte scurt, în magazin existând disponibilă şi opţiunea de precomandă.

„Atunci când cumpără carne de porc, consumatorul se uită în primul rând la prospeţime, iar aici suntem bine poziţionaţi pentru a deservi zona din Bucureşti şi împrejurimi: suntem la 40 de Km de Bucureşti şi livrăm marfă proaspătă de în fiecare zi. Al doilea lucru ce conteaza pentru consumator este gustul, ceea ce e normal în categoriile din piaţa alimentară. Gustul este dat de originea cărnii şi de hrănirea porcului, românii preferând porcul crescut în România şi hrănit cu cereale româneşti. Noi lucrăm cu 46 de ferme din ţară de la care preluăm purceii şi îi abatorizam zilnic”, a încheiat directorul general.