Patronate din turism: Valoarea voucherelor de vacanţă ar putea creşte în 2020. La cât ar putea ajunge

"Am avut solicitări din partea agenţiilor de turism şi a hotelierilor pentru a propune guvernului, ceea ce noi, industria ospitalieră din România am şi făcut - majorarea cuantumului tichetelor de vacanţă pentru turiştii care vor alege să vină în vacanţă în perioadele de extrasezon. Suma propusă este de 2080 de lei, practic de la 1450 de lei am ajunge la o valoare mai mare, dar trebuie să ne gândim că aceşti bani se întorc într-o sumă şi mai mare în turismul românesc. Este un sprijin care vine pentru operatorii de cazare, de alimentaţie publică, de agenţiile de turism şi, destinaţii care sunt dependente de sezonalitate - de exemplu litoralul românesc, vor avea posibilitatea să vadă mai mulţi turişti", a declarat Martin pentru Agerpres