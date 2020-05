O mare bancă a dispărut din România

„De astăzi, pe piaţa bancară românească a apărut o instituţie financiară mai puternică, cu o poziţie de capital consolidată. First Bank înglobează acum clienţii, angajaţii şi reţeaua reconfigurată de unităţi a Bank Leumi România”, afirmă reprezentanţii First Bank.

Henk Paardekooper, preşedintele Comitetului Executiv şi membru în Consiliul de Administraţie al First Bank, a declarat: „Această fuziune s-a transformat într-un proces complex din cauza pandemiei. Echipele noastre au fost nevoite să menţină distanţa şi să lucreze de acasă, fiind însă pe deplin susţinute de Consiliile de Administraţie ale celor două companii. Este prima fuziune administrată cu succes de echipe care au operat în mare măsură de la distanţă sau de acasă. Achiziţia este un pas firesc în consolidarea prezenţei noastre pe piaţa locală şi în extinderea portofoliul de clienţi valoroşi. Totodată, am lansat noua aplicaţie de mobile şi internet banking. Acest lucru vine să completeze reţeaua noastră de unităţi. «Digital with Human Touch in The American Way», aceastea sunt atributele First Bank.”

Clienţii Leumi au primit toate informaţiile necesare relocării către noua entitate, majoritatea lor având desemnat un consultant bancar care să le ofere suport. Ei vor avea acces la toată gama de produse digitale inclusiv platformele de videobanking şi internet şi mobile banking. În plus, pentru întrebări şi informaţii suplimentare, noii clienţi First Bank au la dispoziţie o linie telefonică specială (+4021 308 77 00) şi o secţiune dedicată pe https://firstbank.ro/leumi.

Bank Leumi România a fost preluată de către First Bank, care a devenit acţionarul său principal, deţinând 99,9235% din acţiunile acesteia. First Bank a obţinut toate aprobările necesare din partea Băncii Naţionale a României şi a Consiliului Concurenţei din România pentru această tranzacţie, în iulie 2019. În 15 noiembrie, First Bank a depus la Banca Naţională a României „Proiectul de fuziune cu Bank Leumi România”. A urmat procesul de integrare a activităţilor celor două bănci, care s-a încheiat cu absorbţia Bank Leumi România de către First Bank, sub brandul First Bank.