CNIPMMR: IMM-urile primesc ajutor de investiţii mascat prin granturile de capital de lucru

Jianu a prezentat poziţia celei mai mari asociaţii a IMM-urilor cu privire la Ordonanţa de Urgenţă 130 din 31 iulie 2020, prin care Guvernul reglementează condiţiile pe baza cărora microîntreprinderile, întreprinderile mici şi cele mijlocii afectate financiar de starea de urgenţă sau de starea de alertă pot accesa sprijin financiar nerambursabil, majoritar din fonduri europene.

Ajutoarele de stat destinate IMM-urilor prin acest program ajung la suma totală de un miliard de euro.

„Un lucru strecurat ca şi cheltuială eligibilă pentru aceste granturi de capital de lucru e faptul că poţi să-ţi cumperi echipamente sau utilaje. Păi ce capital de lucru e cu achiziţie de echipamente şi utilaje? De fapt este un ajutor de stat mascat, e un ajutor pentru investiţii mascat. Capitalul de lucru înseamnă de fapt plata cheltuielilor curente - a salariilor, chiriilor, datoriilor către furnizori, în niciun caz echipamente şi utilaje”, a afirmat Florin Jianu, potrivit Agerpres.

De asemenea, preşedintele CNIPMMR a criticat faptul că plafonul pentru fondurile destinate capitalului de lucru a fost fixat de Guvern la 150.000 de euro, în condiţiile în care state precum Germania, Franţa, Italia sau Spania au un plafon maxim de până în 35.000 de euro.

„În opinia noastră, granturile de capital de lucru ar fi trebuit să aibă o valoare de maximum 30.000 - 35.000 de euro. S-a ajuns la granturi de capital de lucru de până la 150.000 de euro. Gândiţi-vă că 150.000 de euro capital de lucru e enorm, vorbim totuşi de o structură a întreprinderilor mici şi mijlocii în care marea majoritate sunt micro-întreprinderi. Aşa cum Germania a dat granturi de până la 30.000 de euro, Franţa, Italia, Spania, toate aceste ţări mult mai dezvoltate decât România au dat granturi de capital de lucru de până în 30.000 de euro, noi am ajuns să dăm granturi de capital de lucru de 150.000 de euro”, a explicat Florin Jianu.

Preşedintele CNIPMMR a subliniat că un plafon atât de ridicat va avea ca efect depunerea de către IMM-urile mai dezvoltate de cereri de finanţare pentru nevoi de cheltuieli false.

„Guvernul spune aşa: avem 350 de milioane de euro alocate pentru capital de lucru. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 10.000 de beneficiari. Dacă iei 350 de milioane de euro şi împarţi la 10.000, înseamnă 35.000 de euro per beneficiar. Nu asta e media? De fapt ei recunosc aici ce spunem şi noi, că pentru a avea 10.000 de beneficiari la o alocare de 350 de milioane, înseamnă că media e 35.000 de euro pe beneficiar. Noi spunem că trebuia să se pună o limită maximă de 35.000 de euro, nu o limită maximă de 150.000 de euro pentru ceea ce înseamnă capital de lucru. Asta a făcut Franţa, Italia, Spania, deci nu e un lucru pe care noi îl inventăm în acest moment. Să dai 150.000 de euro capital de lucru este în opinia noastră enorm şi nejustificat. Prima măsură are 2000 de euro, alocaţi pentru cei care nu au angajaţi, foarte bine, şi trebuia să mai fie încă 2 sau 3 praguri, de 5.000 de euro, 10.000, 35.000 de euro şi atât. (...) Trebuia să fie sume mici şi destinate cât mai multor IMM-uri. (Pentru ca banii, n.r.) să ajungă la cât mai multe IMM-uri şi să nu vedem proiecte cu nevoi false, pentru că întreprinderi mai mari vor spune: 'am dreptul la 150.000 de euro, hai să pun acolo şi ce am nevoie şi ce n-am nevoie.' În momentul în care ai o limită decentă de 35.000 de euro, pentru a avea 10.000 de beneficiari, exact cum estimează ei aici, tot asta va fi media, dacă înţeleg eu bine din ce spun ei aici”, a menţionat Florin Jianu.

Ce prevede Ordonanţa 130

La data de 06.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, ce are ca scop sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii care s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgenţă cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor, caz în care activităţile IMM-urilor au fost puternic afectate prin scăderea cifrei de afaceri, fie de faptul că activităţile desfăşurate de IMM-uri au fost interzise prin ordonanţe militare pe perioada declarării stării de urgenţă sau au fost îngrădite pe perioada stării de alertă, măsuri ce au condus la un blocaj al acestor activităţi economice la nivel national.

În prezent OUG nr.130/2020 este supusă aprobării Parlamentului, proiectul de lege pentru aprobarea acesteia (L498/2020) fiind aprobat de către Senat cu propuneri de modificare a ordonanţei şi transmis la Camera Deputaţilor (Plx 500/2020), camera decizională, unde pe data de 21.09.2020 se aşteaptă redactarea raportului de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi introducerea ei pe ordinea de zi a camerei.

Probleme privind aplicarea

Punctajul acordat indicatorului RIR – CNIPMMR consideră că punctarea unui astfel de indicator nu va aduce un plus de valoare proiectelor finanţate, ci va genera o avalanşă de proiecte care vor arăta bine pe hârtie, dar fără bază în practică. Acest argument este dublat şi de faptul că nu există penalităţi în evaluarea sau implementarea proiectului pentru crearea unui indicator cu valoare nerealistă.

În plus, punctul c) al Anexei 4 avantajează firme existente cu profit mare şi posibilitate mare de cofinanţare, iar microîntreprinderile şi firmele mici nu vor putea obţine un punctaj mare.

Omiterea introducerii în lista codurilor CAEN eligibile a unor activităţi economice afectate indirect de măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid-19 – CNIPMMR menţionează că au fost şi sunt în continuare activităţi economice afectate indirect de măsurile restrictive impuse de Guvern care fac dovada reducerii cifrei de afaceri, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în actele normative privind instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu.

Probleme practice de aplicare a ordonanţei:

- închiderea aplicaţiei de eliberare a certificatelor de urgenţă emise de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pe data de 15.09.2020, aceeaşi dată la care a fost lansată aplicaţia de preînscriere în vederea accesării celor 3 măsuri de finanţare, face imposibilă accesarea finanţării de către firme care încă aşteaptă publicarea datei lansării schemelor de finanţare, precum şi adoptarea modificărilor propuse în Parlament.

- proiectele de acte normative care propun modificarea OUG nr.130/2020.

i) În Parlament, se află în dezbatere proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei care prevede atât modificarea grilei de punctaj cât şi introducerea de noi coduri CAEN eligibile;

ii) Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene a fost pus în dezbatere publică, în data de 16.09.2020, un proiect de modificare a OUG 130/202 care modifică grila de notare, astfel:

„a) Criterii de evaluare a rentabilităţii proiectelor de investiţii (RIR) - 25 puncte

Indicatori economico-financiari:

• RIR: < 5% - 25 puncte

• RIR: ≥ 5,01% şi < 7,5% - 15 puncte

• RIR: ≥ 7,51% - 10 puncte”

c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat şi profitul operaţional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare - 30 puncte

• ≤ 3 - 30 puncte

• > 3 şi ≤ 4 - 15 puncte

• > 4 - 5 puncte

În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operaţional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu zero puncte.”

Acest lucru generează nesiguranţă în rândul antreprenorilor cu privire la condiţiile de acordare a finanţărilor, afirmă CNIPMMR.

- Termenul scurt prevăzut în OUG 130/2020 pentru semnarea contractelor de finanţare.

Conform schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial în data de 11.09.2020, contractele de finanţare trebuie semnate până la data de 31.12.2020, termen ce pare greu de respectat având în vedere etapele parcurse până în acest moment.

CNIPMMR propune, astfel:

Eliminarea indicatorului RIR O grilă de evaluare revizuită pentru proiectele de investiţii

CNIPMMR propune o grilă de evaluare (conform Anexei) pentru evaluarea proiectelor de investiţii finanţate care permite o selecţie mai riguroasă şi justă a proiectelor ce urmează a fi finanţate prin această măsură, fiind evaluaţi indicatori economico-financiari ai întreprinderilor, atât în trecut, cât şi în dinamică (prin previzionarea acestora după finalizarea proiectelor de investiţii).

Extinderea codurilor CAEN eligibile pentru grantul capital de lucru

CNIPMMR propune extinderea listei de domenii de activitate / coduri CAEN rev. 2 eligibile pentru finanţările de tip capital de lucru sau pentru a nu exclude vreo activitate economică afectată direct sau indirect de măsurile aplicate pentru limitarea pandemiei şi propune să se dea dreptul tuturor întreprinderilor mici şi mijlocii afectate să acceseze acest grant cu exceptia celor care îşi desfăşoară activitatea sub unul dintre codurile CAEN care nu pot beneficia de ajutoare de stat, conform art. 1 alin. (3) din Regulamentul UE nr. nr. 651/2014.