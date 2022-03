Ciucă, la semnarea acordului dintre UMB şi General Dynamics: Vom construi încă 133 de transportoare blindate Piranha

„S-au făcut progrese importante, am avut timp să vedem ce s-a realizat şi modul în care s-a integrat producţia de transportoare Piranha în România.

În 2019 pe linia de producţie erau 2-3 vehicule, azi este la capacitate maximă. De atunci s-a reuşit livrarea primelor 68 de transportoare. Este cât se poate de evident faptul că prin acest demers putem constata un grad ridicat de încredere pe care partenerii nnoştri strategici îl acordă ţării noastre şi care se concretizează în transfer de tehnologie în economia românească.

Devenim una din primele ţări unde se realizează echipamente militare moderne. Valoarea de compensare este de 297 milioane de euro, sumă din care s-a realizat implementarea a 55-56%, valoare specifică primului contract subsecvent.

Urmează derularea celui de-al doilea contract şi demararea procesului pentru realizarea celorlalte 133 de transportoare.

Cred ca este foarte important sa subliniem că alături de UMB sunt şi alte companii private care contribuie efectiv la realizarea acestui produs. Considerăm că este important să spunem că Elmet şi-a realizat o capacitate la Măgurele unde a reuşit sa proiecteze şi sa producă turela, trebuie să fie un motiv de bucurie şi de mândrie pentru noi.

De asemenea, Pro-Optica este furnizor de echipamente pentru întreg ansamblul transportorului. CSR şi Interactiv contribuie la tot ceea ce înseamnă partea de comunicaţii şi integrarea capabilităţilor de management a sistemului informatic. Acestea sunt elementele pe care noi ni le-am dorit şi pe care le vedem ca fiind ceea ce poate să reprezinte catalizatorul pentru relansarea industriei de apărare româneşti.

România are resursa umană, are potenţial şi Romania are voinţa pe care trebuie să o valorificăm şi să o fructificăm în aşa fel încât să ne aliniem la tot ce înseamnă nevoia de standarde aşa cum ni le-am asumat atunci când am devenit membri NATO şi ai UE”, a spus premierul.