Ce avere are Daniel Dines, co-fondatorul UiPath. Îl depăşeşte pe George Soros

Daniel Dines, în vârstă de 49 de ani, are acum o avere de 7,63 miliarde de dolari, după un plus de aproape 3 miliarde de dolari obţinuţi în prima zi de tranzacţionare pe bursa de la New York a companiei UiPath, potrivit Economedia.ro.

Miliardarul ungar George Soros se află chiar sub Dines, în topul Bloomberg, pe locul 347, cu o avere de 7,6 miliarde de dolari.

Dines se regăseşte, de asemenea, în topul Forbes al miliardarilor, pe locul 451, cu o avere estimată de 6 miliarde de dolari.

Singurul român care se mai regăseşte în acest top este Ion Ţiriac, acum al doilea cel mai bogat român, el fiind pe locul 1.833, cu o avere de 1,7 miliarde de dolari.

De altfel, Daniel Dines, co-fondatorul şi CEO al companiei UiPath a spus că este încă la începutul unui drum lung către o organizaţie complet automatizată şi precizează că este „incredibil de mândru” că reprezintă prima companie din România care ajunge pe cea mai mare bursă a lumii.

Ce este UiPath?

UiPath este o companie care utilizează inteligenţa artificială şi instrumente digitale pentru a ajuta mari firme şi agenţii guvernamentale să îşi automatizeze procesele de rutină în domenii precum contabilitate şi resurse umane.

UiPath este prima companie românească evaluată la peste 1 miliard de dolari. A reuşit să vândă acţiuni cu mult peste intervalul de preţ tintit cu ocazia Ofertei Sale Publice Iniţiale, derulată la Bursa de la New York şi strângând 1,34 de miliarde de dolari.

Compania IT a vândut 23,89 milioane de acţiuni la un preţ de 56 dolari per acţiune. În urma acestui IPO, UiPath este evaluat la 29 de miliarde de dolari.