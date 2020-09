BRD, Raiffeisen şi BCR deţin împreună o firmă care asigură gestionarea numerarului

CIT One SRL este furnizor de servicii integrate de gestionare a numerarului, ce asigură întreaga gamă de servicii la nivel naţional, precum transportul de numerar şi alte valori în autospeciale blindate, procesarea de numerar sau servicii de asistenţă tehnică pentru bancomate. Înaintea acestei tranzacţii, CIT One SRL era deţinută de BCR.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această tranzacţie ar putea conduce la afectarea concurenţei pe piaţa serviciilor de gestionare de numerar. Ca urmare, BRD, BCR şi Raiffeisen Bank s-au angajat să implementeze un set de măsuri, numit Ghidul Antitrust, care să asigure respectarea regulilor de concurenţă la nivelul CIT One, inclusiv cu privire la interacţiunea acestora cu CIT One în calitate de acţionari şi, de asemenea, în calitate de clienţi. De asemenea, cele trei bănci s-au angajat ca politica de preţ a CIT One să aibă la bază anumite principii care să asigure acesteia un caracter echitabil şi nediscriminatoriu.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.