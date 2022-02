Booking pregăteşte deschiderea centrului său din Bucureşti, unde vor lucra sute de angajaţi

Forte Partners anunţă închirierea a peste 8.000 de metri pătraţi de spaţii de birouri în proiectul U•Center către Booking Holdings Inc., liderul mondial în călătorii online şi servicii asociate, pentru Centrul inaugural de Excelenţă din Bucureşti, România”, se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, centrul va fi un hub pentru forţa de muncă specializată şi înalt calificată, cele mai bune practici din industrie, dezvoltare de software şi oportunităţi de colaborare pentru funcţiunile Cybersecurity, IT şi Finanţe ale Booking Holdings şi diverselor sale branduri şi divizii de business inclusiv Booking.com,, Priceline, Agoda, KAYAK, OpenTable şi Rentalcars.com. Odată cu semnarea acestei tranzacţii, spaţiile de birouri din prima fază a U•Center, în suprafaţă totală închiriabilă de peste 32.000 de metri pătraţi, sunt închiriate în proporţie de 100%.

„Suntem onoraţi şi mândri de faptul că Booking Holdings, o companie care selectează cu multă atenţie spaţiile de birouri în care îşi desfăşoară activităţile în toate ţările în care este prezentă, a ales U•Center pentru noul său Centru de Excelenţă”, declară Elena Tecuţă, Leasing Manager Forte Partners. „Această tranzacţie marchează închirierea în procent de 100% a spaţiilor de birouri din prima fază a U•Center şi reprezintă o confirmare solidă a strategiei Forte Partners de a dezvolta proiecte office sustenabile, construite cu grijă pentru companiile chiriaşe, pentru angajaţii lor, precum şi pentru comunităţile din zonă.”

Tranzacţia prin care Booking Holdings a închiriat peste 8.000 de metri pătraţi în prima fază a U•Center a beneficiat de consiliere din partea Alinei Calciu, Head of Advisory & Transaction Services|Occupier în cadrul companiei de consultanţă imobiliară CBRE Romania.

"Această tranzacţie va genera câteva sute de noi locuri de muncă de calitate în Bucureşti şi suntem nu doar mândri că am contribuit la realizarea acesteia, ci şi încrezători în piaţa locală de birouri, care atrage din ce în ce mai multe companii Fortune 500, fapt ce plasează România la acelaşi nivel cu pieţele mai mature din regiunea CEE", explică Alina Calciu, Head of Advisory & Transaction Services | Occupier CBRE România, adăugând: "În plus, este un indicator foarte bun pentru 2022 faptul că încheiem în ianuarie o tranzacţie care reprezintă 10% din totalul de cerere nouă şi expansiune de anul trecut."

Prima fază a proiectului office U•Center a fost finalizată în trimestrul al treilea al anului 2021 şi a obţinut certificările LEED Platinum cu scorul 85, unul dintre cele mai mari obţinute în România în versiunea LEED v4 şi WELL Health&Safety, care atestă siguranţa clădirii din punct de vedere sanitar în contextul COVID-19. Lucrările la a doua fază a proiectului de birouri au fost demarate în a doua jumătate a anului 2021. Cele două faze ale U•Center cumulează o suprafaţă totală închiriabilă de 63.000 de metri pătraţi de spaţii de birouri, inclusiv o componentă de retail la parterul clădirilor.

Situat pe Calea Şerban Vodă, cu acces rapid la parcurile Tineretului şi Carol, la mică distanţă de staţia de metrou Tineretului, la 10 minute de mers pe jos de staţia de metrou Timpuri Noi şi cu acces facil la mijloace de transport în comun de suprafaţă, proiectul office U•Center are o componentă de retail la parter şi este dezvoltat conform strategiei Forte Partners de a oferi toate facilităţile şi caracteristicile unui trai urban modern şi confortabil, în clădiri sustenabile şi eficiente energetic, cu acces uşor la mijloacele de transport în comun, magazine şi alte facilităţi sociale.