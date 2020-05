Agenţie de turism: Românii şi-au reprogramat vacanţele în Grecia. Cererea a scăzut cu 98%

Acesta spune că a vândut totuşi în ultimele săptămâni croaziere cu plecare la sfârşitul acestui an şi în 2021, iar sejururile în Grecia, de exemplu, pentru plecările din mai şi iunie, au fost reprogramate. Reprezentantul agenţiei de turism precizează că în perioada următoare, turismul intern va prezenta un interes crescut, iar cererea pentru călătorii şi vacante există, deşi este scăzută, mai ales pentru Europa.

Antonio Niţu estimează ca până la finalul anului să ajungă la 35% din vânzările anului anterior, iar volume comparabile cu cele realizate în 2019, abia din anul 2023. Compania a fost nevoită să trimită în această perioadă o parte din angajaţi în şomaj tehnic.

"Spre deosebire de criza de acum mai bine de un deceniu, cea provocată de pandemie este brutală, din cauza impactului rapid: cererile au scăzut abrupt de la o zi la alta. Chiar dacă ne-am pregătit constant pentru situaţii neobişnuite, inclusiv pentru o contractare severă a pieţei, nimeni nu proiectase un scenariu radical, în care piaţa dispare în câteva zile. Totusi, criza a reconfirmat că suntem o echipă, iar acest lucru ne dă mare incredere. Este important să ai consultanţi de travel foarte buni când eşti în plină dezvoltare, însă este vital să ai o echipă puternică atunci când vânzările sunt afectate serios de o situaţie neprevăzută. Chiar dacă în acest moment nu se mai călătoreşte, rămânem încrezători şi suntem pregătiţi să depăşim cu bine acest moment", a declarat într-un interviu pentru News.ro Antonio Niţu, directorul general al touroperatorului Aerotravel.

Întrebat ce măsuri a luat ca urmare a acestei crize, el spune că a acţionat încă de la început pentru reducerea la maximum a tuturor cheltuielilor pe care compania le are, astfel încât resursele de care dispune să fie folosite judicios în sensul atingerii obiectivului de a trece cu bine peste această perioadă de “calm plat”.

"Aşteptăm cu nerăbdare prima adiere care să ne umfle pânzele şi suntem siguri că la acel moment velierul nostru va fi pregătit. Ne bucurăm că până acum am menţinut toată echipa intactă şi sperăm să găsim soluţii pentru a menţine cât mai mulţi colegi activi. La nivel de business am îngheţat mare parte din operaţiuni, iar unii colegi au intrat în şomaj tehnic, ca o măsură logică de reducere a costurilor. Deoarece în decursul întregii perioade a trebuit să fim la dispoziţia clienţilor noştri pentru a trata situaţii specifice, nu am putut face uz pe deplin de măsura de sprijin acordată de guvern, aceea a şomajului tehnic", spune Antonio Niţu.

Acum compania este în expectativă, afirmă el, dar oricând gata să reia toate colaborările şi să livreze servicii de travel pentru companii şi turişti.

"Cererea a scăzut cu 98% din cauze administrative (restricţiile de călătorie impuse de guvernele naţionale), dar şi emoţionale (teama de pericol şi de necunoscut). Dar întrebările care ne dau de gândit sunt care va fi nivelul cererilor în a doua parte a anului şi ce oportunităţi vom putea fructifica? Este o perioadă foarte dificilă nu doar pentru agenţiile de turism din România, ci şi pentru turismul din întreaga lume. De remarcat, totuşi, că părţi ale Statelor Unite, precum şi ţări din Uniunea Europeană permit redeschiderea treptată a afacerilor, fapt care ne dă speranţe că şi cererea pentru călătorii şi vacanţe îşi va reveni", a adăugat el.

Niţu spune că toate segmentele de business ale Grupului Aerotravel sunt afectate, deoarece au legătură directă cu transportul de persoane (aerian, maritim şi pe uscat) şi cu industria ospitalităţii (hoteluri, restaurante şi cafenele).

"Au fost printre primele industrii afectate major la nivel global, iar noi nu am putut să evităm această undă de şoc. Călătoriile de afaceri şi evenimentele corporate au fost amânate, iar cererile de leisure sunt destul de discrete, oamenii mizând totuşi pe o revenire la o situaţie mai bună din vară", a menţionat Niţu.

Deşi scăzută, cererea pentru călătorii şi vacanţe există, mai ales pentru Europa, datorită timpilor mai scurţi de zbor, precizează el.

"Totuşi, chiar dacă domeniul croazierelor este unul dintre cele mai afectate (poate chiar mai mult decât aviaţia comercială de pasageri), am vândut în ultimele săptămâni croaziere cu plecare la sfârşitul acestui an şi în 2021. La fel s-a întâmplat şi în cazul pachetelor pe care le oferim în Grecia prin turoperatorul nostru, AeroVacanţe: am reprogramat toate călătoriile rezervate pentru plecările din mai şi iunie, înregistrând şi cereri noi, ce-i drept puţine, mai ales pentru lunile august şi septembrie. Cu siguranţă, atunci când ţările europene vor renunţa la carantinarea pasagerilor, cererea va creşte", a declarat Antonio Niţu.

În perioada următoare, turismul intern va prezenta un interes crescut, imediat ce autorităţile vor prezenta un set clar de proceduri şi norme pentru călătorii şi vacanţe, consideră el.

"Acelaşi lucru este valabil şi pentru destinaţiile externe apropiate de noi, precum Grecia, Turcia şi Bulgaria", mai spune el.

Aerotravel le recomandă tuturor turiştilor, pentru moment, să se gândească în primul rând la sănătatea şi siguranţa lor şi a celor apropiaţi.

"Turiştilor care aveau plecări în luna mai şi iunie le recomandăm să ia legătura cu agentul de turism şi să îşi reprogrameze vacanţele pentru a doua parte a verii acestui an. Prin intermediul reţelei globale Travel Leaders, şi în special al liderului din Statele Unite, avem acces la resurse informaţionale actualizate permanent şi care acoperă toate ţările de pe glob. Noi utilizăm acest avantaj competitiv în operaţiunile zilnice, în activitatea curentă a consultanţilor de turism şi în beneficiul clientului Aerotravel. Astfel, agentul de turism Aerotravel vă oferă informaţii clare şi verificate referitoare la condiţiile de călătorie şi destinaţii", afiră reprezentantul touroperatorului.

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informaţii adevărate şi actuale, Aerotravel a construit o secţiune specială pe site-ul fabricadevacante.ro, denumită "Reîncepem să călătorim", unde turiştii pot afla informaţii despre călătoriile viitoare, inclusiv când reiau companiile aeriene zborurile şi care sunt condiţiile de călătorie pentru fiecare destinaţie.

Întrebat cum estimează că va evolua situaţia în perioada următoare, Niţu spune că este complicat de oferit o predicţie, din cauza numărului mare de necunoscute din care este formată ecuaţia.

"La nivel global sunt scenarii care se schimbă de la o zi la alta. Multe organizaţii prestigioase au publicat mai multe prognoze, care variază de la simplu la dublu. Cred că în acest moment vrem cu toţii să identificăm luminiţa de la capătul tunelului, numai că nu avem tunelul. Contextul în care ne găsim, fără precedent în istorie, ne permite să ne exprimam dorinţele şi mai puţin să construim o prognoză bazată pe date concrete. Orice scenariu e posibil: se vorbeşte despre o revenire în “V” sau în “U” sau… în “W”. Ştim că scăderea GDP la nivel global a fost iniţial estimată la 2%, iar de curând a ajuns la 6%. Datele pentru Europa şi implicit pentru România variază destul de mult în funcţie de sursă. Putem să construim foarte multe scenarii, însă deja apare întrebarea dacă asta ne ajută cu ceva", a precizat Niţu.

În opinia sa, o organizaţie agilă are şanse foarte mari să se poziţioneze la finalul acestui an pentru o creştere viitoare.

"Până atunci discutăm mai degrabă de supravieţuire şi de forma în care putem să facem aceasta. Punând cap la cap informaţiile pe care le avem din diverse surse, exerciţiul de prognoză pe care noi îl vedem ca fiind cel realist presupune ca până la finalul anului să ajungem la 35% din vânzările anului anterior. Pentru 2021, în condiţiile în care la nivel internaţional, transportatorii, companiile de croazieră şi hotelurile îşi vor începe activitatea în noile condiţii clar formulate de autorităţile naţionale, creşterea va continua. Totuşi, nu ne aşteptîm la volume comparabile cu cele realizate în 2019 mai devreme de 2023", afirmă Niţu.

Acesta consideră totodată că sunt întrunite majoritatea elementelor pentru a călători, dar nu există reguli foarte clare pentru destinaţiile de interes.

"Cred că un număr mare de oameni va merge în vacanţă, deşi un număr şi mai mare va alege în loc de 'vacation', 'staycation', adică să îşi petreacă timpul liber acasă sau în apropierea localităţii. Vara este destul de aproape şi sunt întrunite majoritatea elementelor pentru a călători, mai puţin reguli foarte clare pentru destinaţiile de interes. Dar sunt convins că autorităţile naţionale vor stabili cât mai repede posibil reguli clare pentru călătoriile de afaceri şi vacanţe, deoarece este în interesul tuturor", adaugă el.