7 momente din viața unei firme românești în care certificatul constatator ONRC devine indispensabil

Antreprenoriatul românesc se mișcă într-un ritm care lasă puțin loc birocrației, însă există un document care revine mereu pe masa fondatorilor de firme, indiferent de domeniu.

Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cuprinde, într-un singur document oficial, istoria juridică a unei societăți. Ignorat adesea până în ziua în care este cerut urgent, poate bloca sau debloca afaceri de zeci de mii de euro. Iată cele șapte momente din viața unei firme în care certificatul constatator trece de la statutul de „hârtie administrativă" la cel de document decisiv.

Ce spune legea despre certificatul constatator

Baza legală actuală a documentului este Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului, în vigoare de la 26 noiembrie 2022, act normativ care a înlocuit Legea nr. 26/1990. Potrivit articolului 4 din noua reglementare, registrul comerțului are caracter public, iar Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să elibereze, la cerere, copii certificate și extrase ale înregistrărilor — cunoscute în mediul de afaceri drept certificate constatatoare. Documentul include datele de identificare ale societății, sediul social, asociații și administratorii, obiectul de activitate conform codurilor CAEN, capitalul social subscris și vărsat, punctele de lucru și, după caz, mențiunile privind procedurile de insolvență, dizolvare sau radiere.

În practică, un certificat constatator este considerat valabil 30 de zile de la data emiterii, interval acceptat de majoritatea autorităților și a partenerilor comerciali care îl solicită.

Momentul 1 — Depunerea unei oferte în SEAP

Sistemul Electronic de Achiziții Publice este, probabil, contextul cel mai familiar în care apare certificatul constatator. Potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, operatorul economic trebuie să demonstreze că nu se află în situații de excludere — insolvență, lichidare, interdicție de a participa la licitații — și că are capacitatea de exercitare a activității profesionale pentru obiectul contractului. Certificatul constatator este documentul central prin care se probează aceste aspecte. Un certificat expirat sau cu mențiuni incomplete poate însemna respingerea ofertei, indiferent de prețul propus sau de calitatea tehnică a propunerii.

Momentul 2 — Creditul bancar sau leasingul

Oricare bancă din România, înainte de a analiza un dosar de creditare pentru persoane juridice, solicită un certificat constatator „la zi". Ofițerii de credit verifică structura acționariatului, obiectul de activitate autorizat, punctele de lucru active și istoricul modificărilor statutare. În lipsa lui, dosarul nu trece nici măcar de prima verificare. Aceeași regulă se aplică și la leasingul financiar sau operațional, reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 51/1997.

Momentul 3 — Cesiunea părților sociale sau vânzarea firmei

Atunci când un asociat decide să se retragă dintr-o societate cu răspundere limitată sau să vândă cota-parte deținută, procedura notarială impune prezentarea unui certificat constatator recent. Notarul public trebuie să confirme că persoana semnatară deține calitatea declarată și că firma nu se află în vreo procedură de insolvență sau dizolvare voluntară. Certificatul este actul care permite autentificarea contractului de cesiune, în acord cu Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Momentul 4 — Modificările statutare la notar

Majorarea sau reducerea capitalului social, schimbarea sediului, numirea unui nou administrator, extinderea obiectului de activitate — toate aceste operațiuni trec prin notar și, ulterior, prin registrul comerțului. Certificatul constatator este actul pe care notarul îl cere pentru a verifica starea actuală a societății înainte de autentificarea hotărârii adunării generale a asociaților.

Cum obții certificatul constatator: ghișeu sau online

Procedura a migrat de mult în online, inclusiv la Oficiul Național al Registrului Comerțului: orice firmă își poate solicita singură certificatul constatator prin portalul instituției. Taxele oficiale pornesc de la aproximativ 20 de lei pentru forma simplificată și cresc în funcție de complexitatea informațiilor cerute. În practică, însă, meniurile portalului oficial pot părea un labirint pentru antreprenorii grăbiți — formulare multiple, categorii dificil de identificat, pași care se ramifică în funcție de tipul firmei și al mențiunilor solicitate. Tocmai de aceea au apărut portaluri specializate care preiau integral demersul în relația cu ONRC, acționând în numele solicitantului. Cererea se completează rapid, în doar câteva minute, iar certificatul semnat electronic ajunge prompt pe adresa de e-mail, fără a mai fi necesară navigarea prin meniurile oficiale și fără timp de așteptare.

Momentul 5 — Licitațiile private și marile contracte comerciale

Companiile private mari — retaileri, antreprenori generali de construcții, lanțuri hoteliere, multinaționale — aplică, în propriile proceduri de selecție a furnizorilor, aceleași cerințe ca în achizițiile publice. Un certificat constatator recent este aproape întotdeauna parte din dosarul de înregistrare a unui furnizor nou, alături de bilanțul anual, polițele de asigurare și certificatele fiscale.

Momentul 6 — Litigiile comerciale și procedurile în instanță

În cauzele comerciale, instanța verifică legitimarea procesuală activă sau pasivă a persoanei juridice. Certificatul constatator este documentul prin care se probează cine are, la data procesului, drept de reprezentare legală a societății. În procedurile de insolvență, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență impune depunerea unui certificat constatator chiar în cererea introductivă, pentru a dovedi starea juridică la momentul declanșării procedurii.

Momentul 7 — Due diligence și verificarea partenerilor

Înainte de a semna un contract-cadru cu un nou partener, verificările preliminare încep, de regulă, cu obținerea certificatului constatator al celeilalte părți. Din el afli, dintr-o privire, sediul real, structura asociaților, mențiunile de dizolvare, executările silite înscrise sau interdicțiile. Este cel mai rapid instrument de prevenție a fraudei comerciale, la îndemâna oricui vrea să verifice un partener înainte să semneze.

Concluzie

Certificatul constatator nu este o simplă formalitate administrativă, ci un instrument de validare a identității juridice și a stabilității financiare a unei firme. Fie că vorbim despre un antreprenor la prima societate sau despre un director financiar care gestionează zeci de entități, familiaritatea cu acest document și capacitatea de a-l obține rapid — fie la ghișeu, fie prin servicii online alternative — fac adesea diferența între o oportunitate prinsă la timp și una ratată din motive pur birocratice. Într-o economie în care viteza de reacție contează, accesul simplu la informația oficială din registrul comerțului rămâne un avantaj strategic.

