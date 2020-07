Unteatru sărbătoreşte zece ani. „Pelicanul“ se joacă, duminică, în aer liber, la Roaba de Cultură în Herăstrău

Organizat pentru prima dată exclusiv în aer liber, festivalul Zilele unteatru va aduce în faţa publicului, în perioada 17-26 iulie, o selecţie a celor mai bune spectacole ale stagiunii curente, producţii invitate din ţară, evenimente pentru cei mici şi poveşti puse pentru prima dată în scenă. Accesul la toate evenimentele incluse în program va fi gratuit, în baza rezervărilor online, spectatorii având posibilitatea de a susţine continuitatea proiectului independent prin intermediul donaţiilor.

Programul Zilelor unteatru este disponibil pe www.unteatru.ro, iar spectatorii pot rezerva locuri la evenimente prin intermediul platformei TomTix.

Devenit deja o tradiţie în peisajul cultural bucureştean, festivalul de teatru, muzică şi prietenie organizat an de an în miezul verii reprezintă locul de întâlnire al unora dintre cei mai apreciaţi artişti ai scenei româneşti cu publicul din ce în ce mai numeros. Într-un an marcat de schimbări neaşteptate în calendarul evenimentelor culturale organizate la nivel global, unteatru a găsit o formulă de a continua, optând, încă de la începutul crizei, pentru mutarea activităţii artistice în mediul online. Comunitatea de spectatori a continuat să susţină demersul proiectului independent, urmărind în siguranţă, din confortul propriilor case, poveştile transmise live din sala de teatru. Pentru a răspunde miilor de reacţii pozitive, organizatorii au pus la cale un maraton de evenimente în aer liber care să redea adevăratul sens cuvântului împreună. ,,10 ani plini de bucurie şi de pasiune. Acum ne putem numi unteatru matur. Cu iubiri mature, cu relaţii trainice, cu experienţa satisfacţiilor şi a eşecurilor din tot acest deceniu. Ne-am imaginat altfel momentul acesta, cu sala plină de oameni şi cu libertatea de a ne îmbrăţişa şi de a ne felicita pentru mica mare istorie pe care am scris-o la unteatru impreună. Dar am înţeles că cel mai important este să fim în siguranţă şi să continuăm pe drumul deja bine pavat. Aşadar ne pregătim de o sărbătoare pe care nu o vom uita niciodată. Mulţumim unteatru, multumim oamenilor unteatru, din spate şi de pe scenă. La cât mai multe decenii de magie!’’, spun regizorii Andrei şi Andreea Grosu, fondatorii unteatru. Din programul ediţiei aniversare nu vor lipsi textele clasice, spectacolele-experiment, premierele absolute şi concerte ale celor mai îndrăgiţi artişti. Accesul publicului va fi gratuit pe întreaga durată a festivalului, iar evenimentele se vor desfăşura cu respectarea tuturor normelor de siguranţă şi distanţare socială. Spectatorii îşi pot anunţa prezenţa la Zilele unteatru prin intermediul platformei TomTix, iar susţinătorii se vor putea implica în finanţarea proiectului independent, devenind ,,Patreoni de teatru’’ sau contribuind printr-o donaţie în ziua evenimentului.

Singurătatea pietrelor, primul produs #unteatruCinematic dezvoltat în studio pentru a fi prezentat pe marele ecran a deschis Zilele unteatru 10 printr-o proiecţie în premieră, organizată vineri, pe 17 iulie. Spectacolul regizat de Norbert Boda se numără printre cele mai noi producţii unteatru şi prezintă lumea văzută prin ochii lui Sandy - un copil care percepe diferit tot ce se întâmplă în jurul său şi încearcă să descopere astfel definiţia fericirii. Tot în premieră, Catinca Drăgănescu, creatoarea platformei GO WEST, aduce pe scenă, la această ediţie, cea de-a treia parte a trilogiei despre migraţie. Spectacolul Domeniul luptei va putea fi urmărit la Roaba de Cultură sâmbătă, pe 25 iulie, de la ora 21:30.

Publicul tânăr şi foarte tânăr e aşteptat la unteatru de copii, unde în dimineţile de weekend, începând cu ora 10:00, pot face cunoştinţă, prin joc şi joacă, cu personajele din spectacole precum S.O.S dispar poveştile sau Carina în drumul spre casă. Prezenţă constantă la Zilele unteatru, prietenii de la Auăleu vor aduce cu ei, la ediţia aniversară, câteva dintre cele mai apreciate producţii ale teatrului independent din Timişoara. Deja faimoasa Mioriţa, jucată pe scenele din întreaga ţară, va putea fi urmărită vineri, 24 iulie, de la ora 22:00, iar Ferma animalelor va cuceri publicul sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19:00.

Atmosfera relaxată din Parcul Herăstrău va fi condimentată de concertele susţinute de Alexandru Andrieş, Byron, Fără Zahăr, Alex Ştefănescu, Maria Răducanu şi Maxim Belciug. Ediţia aniversară Zilele unteatru se va încheia la înălţime, cu mult aşteptata premieră oficială a spectacolului Noaptea bufonilor, regizat de Alexa Visarion. Programată iniţial în această primăvară, întâlnirea excepţională a iubitorilor de teatru cu îndrăgiţii actori Marian Râlea şi Richard Bovnoczki se va întâmpla duminică, pe 26 iulie, de la ora 22:00.

Despre unteatru

Un proiect independent lansat în urmă cu 10 ani, unteatru s-a remarcat în peisajul cultural autohton prin producţii de calitate, apreciate nu numai de publicul bucureştean, ci şi de juriile marilor festivaluri de profil. O întreagă comunitate de artişti s-a format de-a lungul timpului în jurul acestui spaţiu construit din dorinţa de a oferi un mediu al libertăţii totale de exprimare prin teatru. În 2019, unteatru a fost distins cu Premiul de excelenţă UNITER – cea mai importantă recunoaştere oferită unei instituţii artistice de către profesioniştii din lumea teatrului. În tot acest timp, proiectul s-a susţinut exclusiv din şi prin vânzarea de bilete, cele mai multe dintre spectacole fiind produse cu resurse minime, din dragoste pentru teatru.

Despre Roaba de Cultură

Proiectul Roaba de cultură este dezvoltat de Asociaţia Green Revolution şi este o oază de linişte şi bună dispoziţie în natură, în parcul Herăstrău, zona Pescaruş, unde publicul poate descoperi activităţi dintre cele mai diverse: muzică, sport, workshop-uri şi activităţi de dezvoltare personală, teatru, film. Roaba de cultură beneficiază de sprijinul ALPAB (Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti) şi se desfăşoară în perioada iulie – septembrie 2020. Accesul în zona Roabei de cultură este liber şapte zile pe săptamână şi cu acces Wi-Fi gratuit.

Zilele Unteatru este un proiect organizat de Unteatru, cu sprijinul Ministerului Culturii.