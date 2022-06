O vânătoare digitală de comori în aer liber, în Festivalul de Teatru de la Sibiu

Personajul The Riddle, în căutare de comori digitale

The Riddle a fost creat ca răspuns direct la pandemia globală prin care am trecut cu toţii, fiind axat pe o preocupare actuală a societăţii – consumul nostru digital de tehnologie. Ideea The Riddle este aceea de a trimite proiecte si nu actori, în diferite locaţii din lumea întreagă, de a gândi evenimentele culturale într-un mod sustenabil, sprijinind mediul şi comunitatea.

“La Colt susţinem multiculturalitatea, comunicarea şi tehnologia, iar FITS le împleteşte magic. Pentru noi, colaborarea cu FITS este începutul unei frumoase prietenii pe care ne dorim să o continuăm în anii următori prin implicarea noastră în proiecte valoroase pentru comunitate. Fiind o companie de telecomunicaţii, iubim tehnologia, dar în acelaşi timp facem toate eforturile pentru a deveni o companie cu zero carbon footprint, aşa că ideea The Riddle a rezonat cu noi din primul moment”, a declarat Alexandru Matenciuc, Country Manager Colt România.

Personajul central The Riddle, "Pæn" îi aşteaptă pe spectatori la start, în Piaţa Habermann, în fiecare zi, între orele 9.00 – 22.00, şi îi încurajează să redescoperim minunile din aer liber, căutând coduri QR, rezolvând ghicitori, creând şi împărtăşind propriile mişcări de dans. E o experienţă care va antrena mintea şi corpul.

Premiul pregătit pentru cel mai norocos participant este accesul la fabulosul spectacol Faust - 2 bilete, în cadrul stagiunii din toamnă.

Colt împlineşte anul acesta 30 de ani de activitate iar sediul din Sibiu a ajuns să numere 200 de oameni entuziaşti.