O piesă de teatru bazată pe universul „Game of Thrones” este în pregătire pentru 2023

Se realizează o piesă de teatru bazată pe universul „Game of Thrones”

Acţiunea piesei se va derula într-un moment esenţial al seriei literare „A Song of Ice and Fire”, a declarat echipa într-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

Aceasta este condusă de producătorii de teatru Simon Painter, Tim Lawson şi Jonathan Sanford, care au montat în 2014 „The Illusionists", pe Broadway.

Piesa este scrisă de dramaturgul britanic Duncan Macmillan, autorul unor adaptări după romanele „1984", de George Orwell şi „City of Glass", de Paul Auster. În piesă vor apărea unele dintre cele mai cunoscute persoanje din saga literară şi din serialul de 8 sezoane, difuzat între anii 2011 şi 2019.

„Visul nostru este să aducem Westeros pe Broadway, pe West End (districtul teatral din Londra) şi în Australia... şi mai târziu pe o scenă din apropierea ta", a declarat George R. R. Martin, care susţine că a început să lucreze la proiect înainte de pandemia de coronavirus.

La doi ani de la sfârşitul serialului, sunt în derulare numeroase proiecte inspirate de universul „Game of Thrones”. Printre acestea se numără „House of the Dragon”, o serie produsă de HBO şi aşteptată în 2022.

Această multiplicare a proiectelor îi face pe fanii "Game of Thrones" să se teamă că autorul în vârstă de 72 de ani nu va reuşi să îşi finalizeze seria literară, deja depăşită de serialul de televiziune, în condiţiile în care de la publicarea ultimului volum al sagăi, "A Dance with Dragons", au trecut aproape zece ani.