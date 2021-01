Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu. Arta care nu hibernează niciodată: Scenografia de teatru, la timpul prezent

Va fi un dialog cu trei artişti de teatru şi creatori de lumi vizuale remarcabile: Dragoş Buhagiar, cel mai premiat scenograf al spaţiului românesc, mult aşteptat la această serie de întâlniri de la Teatrelli după o a doua colaborare cu Tokyo Metropolitan Theatre; Adrian Damian, autorul unor decoruri de o plasticitate hipnotică, veritabile instalaţii aduse la viaţă de energiile actorilor; şi Cristina Milea, laureata Premiului UNITER pentru scenografie în 2020, adepta unei ecologii teatrale cu miză estetică şi umană deopotrivă.

Dialogul se va desfăşura în limba română, cu subtitrare în limba engleză şi va fi difuzat în premieră pe 15 ianuarie, de la ora 19.00 (ora Bucureştiului), pe pagina de Facebook Teatrelli (www.facebook.com/teatrelli/), în regim de live-streaming (va rămâne însă şi ulterior disponibil pe pagina de facebook).

„Dacă teatrul este, aşa cum spunea Peter Brook în cartea lui cea mai cunoscută, arta de a face vizibil invizibilul, atunci o anume dimensiune a lui rămâne esenţială. Fiindcă devine puntea între materie şi spirit, înnobilează obiectele cele mai simple şi le înalţă la rangul de imagini. Imagini memorabile, purtate în suflet de spectatori care le descoperă într-o seară magică, din penumbra unei săli. Scenografia este tocmai acea vocaţie a imaginilor care nu se pierd, chiar şi atunci când par invizibile.

Sunteţi invitaţi la un dialog special cu trei artişti de teatru , trei creatori de lumi vizuale remarcabile: Dragoş Buhagiar, cel mai premiat scenograf al spaţiului românesc, mult aşteptat la această serie de întâlniri de la Teatrelli după o a doua colaborare cu Tokyo Metropolitan Theatre; Adrian Damian, autorul unor decoruri de o plasticitate hipnotică, veritabile instalaţii aduse la viaţă de energiile actorilor; si Cristina Milea, laureata Premiului UNITER pentru scenografie în 2020, adepta unei ecologii teatrale cu miză estetică şi umană deopotrivă.

Despre ceea ce se vede într-un spectacol şi dincolo de el, despre munca nevăzută a scenografilor, despre provocările lor, despre greutăţile lor, despre nevoia de face astăzi teatrul mai vizibil decât oricând, la o nouă ediţie a Dialogurilor noastre din fiecare anotimp. Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, să sărbătorim împreună arta imaginii şi a imaginaţiei pe scena lumii, la timpul prezent” , spune Octavian Saiu.

Octavian Saiu este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume, Secretar General Adjunct al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT) şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 11 volumele despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013.

În 2020, Preşedintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „în semn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creaţiei teatrale româneşti”.