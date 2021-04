Test de cultură generală: La capăt de drum

1. Ce trupă rock a lansat, în 1976, piesa „Go Your Own Way“?

a. Fleetwood Mac.

b. The Beatles.

c. Pink Floyd.

2. Asasinarea cărei personalităţi a fost cauza imediată a izbucnirii Primului Război Mondial?

a. Iosif Stalin.

b. Franz Ferdinand.

c. Franz Iosif.

3. Ce fâşie de apă leagă Oceanul Atlantic de Marea Mediterană?

a. Canalul Suez.

b. Strâmtoarea Magellan.

c. Strâmtoarea Gibralatar.





4. Pentru ce rol a primit Audrey Hepburn Oscarul?

a. „Breakfast at Tiffany's“.

b. „Roman Holiday“.

c. „Funny Face“.

5. Cine a scris romanul „La răscruce de drumuri“?

a. J. D. Salinger.

b. Ernest Hemingway.

c. Emily Brontë.

6. Care medic şi botanist român a înfiinţat la Iaşi prima Grădină Botanică din România?

a. Atanasie Fătu.

b. Traian Săvulescu.

c. Gregoriu Ştefănescu.

7. Cine este autorul faimosului tablou „Ţipătul“?

a. Vincent Van Gogh.

b. Edvard Munch.

c. Henri Matisse.

8. „În ţara în care m-am născut“ este o piesă-manifest lansată de...

a. Cristian Vasile.

b. Titi Botez.

c. Jean Moscopol.

9. În ce an a semnat România Tratatul de aderare la Uniunea Europeană?

a. 2004.

b. 2005.

c. 2007.

10. Panait Istrati a scris romanul...

a. „Nostalgia“.

b. „Ciulinii Bărăganului“.

c. „Unde fugim de‑acasă?“.

11. Care este cel mai mare producător de lavandă din lume?

a. Franţa.

b. Bulgaria.

c. China.

12. Cărei gimnaste românce i s-a retras, în anul 2000, medalia de aur câştigată la Sidney, în urma unui scandal de dopaj?

a. Andreea Răducan.

b. Lavinia Miloşovici.

c. Cătălina Ponor.

13. Cum se numeşte actul care a dus la încheierea Primului Război Mondial?

a. Tratatul de la Trianon.

b. Pactul de la Varşovia.

c. Tratatul de la Versailles.

14. Câte inimi are o caracatiţă?

a. Una.

b. Două.

c. Trei.

15. Cine era, în mitologia greacă, zeiţa curcubeului?

a. Electra.

b. Iris.

c. Thetys.

16. În ce an s-a destrămat trupa The Beatles?

a. 1970.

b. 1962.

c. 1979.

17. Care este capitala Siriei?

a. Dhaka.

b. Damasc.

c. Dakar.

18. Ce romancier român a spus că: „Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri“?

a. Eugen Lovinescu.

b. Mihail Sebastian.

c. Camil Petrescu.

19. Care dintre următoarele a fost inventată de către Alfred Nobel?

a. Dinamita.

b. Electricitatea.

c. Presa de tipar.

20. Ce mare separă Australia de Indonezia?

a. Marea Coralilor.

b. Marea Timor.

c. Marea Roşie.

21. Ce guvern i-a retras cetăţenia română regelui Mihai, în 1948?

a. Guvernul Gheorghiu-Dej.

b. Guvernul Maurer.

c. Guvernul Petru Groza.

22. Ce preşedinte a schimbat numele Republicii Volta Superioară în Burkina Faso, în 1984?

a. Thomas Sankara.

b. Gilbert Diendéré.

c. Patrice Lumumba.

23. Cine a compus opera „Olandezul zburător“?

a. Richard Wagner.

b. Giuseppe Verdi.

c. Claude Debussy.

24. Poezia „Nervi de primăvară“ îi aparţine lui...

a. Nichita Stănescu.

b. George Bacovia.

c. Ion Minulesc.

25. Ce este talasemia?

a. Intoxicarea cu metale grele.

b. O deficienţă de nutriţie.

c. O afecţiune genetică.

26. Ce televiziune a difuzat primul episod din seria de comedie „Monty Python's Flying Circus“, în 1969?

a. BBC One.

b. CNN.

c. ABC News.

27. Ce om politic faimos a rămas cunoscut pentru cuvintele: „Daţi-mi libertate sau daţi-mi moarte“?

a. Patrick Henry.

b. George Washington.

c. Thomas Jefferson.

Răspunsurile corecte:

1. a. Fleetwood Mac.

2. b. Franz Ferdinand.

3. c. Strâmtoarea Gibralatar.

4. b. „Roman Holiday“.

5. c. Emily Brontë.

6. a. Atanasie Fătu.

7. b. Edvard Munch.

8. c. Jean Moscopol.

9. b. 2005.

10. b. „Ciulinii Bărăganului“.

11. b. Bulgaria.

12. a. Andreea Răducan.

13. c. Tratatul de la Versailles.

14. c. Trei.

15. b. Iris.

16. a. 1970.

17. b. Damasc.

18. c. Camil Petrescu.

19. a. Dinamita.

20. b. Marea Timor.

21. c. Guvernul Petru Groza.

22. a. Thomas Sankara.

23. a. Richard Wagner.

24. b. George Bacovia.

25. c. O afecţiune genetică.

26. a. BBC One.

27. a. Patrick Henry.