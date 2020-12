Iulian Comănescu, despre noua sa carte:  „E cazul să ne gândim serios în ce lume cresc copiii noştri“

De la începutul lui 2020, trăieşte la Bruxelles, unde şi-a definit firma în zona de political intelligence şi PR de criză. S-a apucat de scris cărţi pentru copii după ce fiul lui, Efrem, a vrut şi el o carte a lui, atunci când a văzut „Mihnea Constantinescu...”. La data apariţiei, Efrem are cinci ani şi jumătate.

Iulian Comănescu este antreprenor în sfera comunicării şi autor. A mai publicat două cărţi, “Cum să devii un Nimeni - mecanismele notorietăţii, branduri personale şi piaţa media din România” (2009) şi “Mihnea Constantinescu. Omul care a schimbat România fără ca noi să ştim” (2019). Are o companie care se ocupă cu consultanţă de imagine, conţinut sponsorizat, grafică, video şi branding din 2006, Comanescu&Partners, după o carieră de jurnalist de peste 15 ani.

Consultantul de comunicare a mărturisit, într-un interviu pentru "Adevărul", că s-a apucat de scris cărţi pentru copii "ca o răzbunare pe pandemie şi izolare".

"Mai ales că în cazul meu au venit la pachet cu o relocare la Bruxelles, pe care am făcut-o la începutul acestui an, pentru a intra în lockdown imediat după. La fel ca alţi părinţi în principiu ocupaţi, m-am trezit cu copilul meu, Efrem, între patru pereţi, cu mult timp la dispoziţie. El avea nevoie de o activitate cu sens, iar eu, de ceva care să-mi pună mintea şi abilităţile la contribuţie, fiindcă mă zbăteam între activităţi domestice şi birocratice, de la curieri de mobilă care nu mai veneau la hârţogărie legată de repoziţionarea firmei proprii, rezidenţă de Belgia şi multe altele.

Din punctul ăsta de vedere, pandemia a fost o binecuvântare. Am reuşit în fine să petrec o mulţime de timp cu copilul. Am scris patru povestiri foarte repede, pe urmă i le-am citit şi răscitit de pe mobil lui Efrem - ştiţi probabil cum le place copiilor să li se repete. Am făcut o mulţime de alte lucruri, de la jucării din tonele de carton pe care le aveam în casă de la pachetele relocării, la lecţii online la Şcoala Europeană, pe Teams. Important a fost faptul că Efrem a aflat, cumva, ceva despre tatăl lui şi ceea ce ştie să facă - scrisul. E foarte bine să ne putem arăta cumva copiilor în versiunea noastră adultă, profesională.

Atunci când am intuit că s-ar putea să fi reuşit mai mult de o joacă domestică, am dat povestirile "în teste" mai multor prieteni cu copii de vârstă apropiată. Unul dintre ei este Radu Gârmacea de la Humanitas, care a văzut imediat potenţialul.", a povestit Iulian Comanescu.

Povestea şi sursa de inspiraţie

"Patru prieteni - Alma, Efrem, Titi şi un bec vorbitor - pornesc într-o călătorie către originile celui din urmă, adică Volta, Planeta Becurilor. Visul spaţial e o direcţie de evadare verosimilă pe izolare. Pe Efrem îl preocupau oricum planetele şi astronauţii, ca pe orice copil de vârsta lui. Şi în plus, generaţia mea a fost martoră oculară a aselenizării, în 1969. Suntem copii de Războiul Rece, avem asta engramat în noi. Asta s-ar putea să contribuie la faptul că în 2024, vom fi din nou pe Lună. Sper ca Efrem să trăiască şi el o aselenizare în direct, cum am trăit eu la 2 ani şi ceva.

Într-un alt sens, sursele mele de inspiraţie au fost desigur Efrem, dar şi Alma, prietena lui cea mai bună din România, care sunt personaje reale. Alma e fata Amaliei Enache de la PRO TV. Am încercat să-i pun laolaltă măcar într-o carte, fiindcă amândoi suferă din cauza despărţirii, Efrem s-a mutat la Bruxelles şi planurile noastre ca Alma să vină în vizită cât de repede, după relocare, s-au năruit", a povestit Iulian Comănescu.

40% dintre români cred că Soarele se învârte în jurul Pământului şi nu pe dos

Cât despre ce vor putea învăţa copiii citind această carte, unde sunt explicate totodată legi simple ale fizicii, autorul a mărturisit: "Prietenii s-au mirat atunci când au aflat că m-am apucat de povestiri pentru copii, la modul de ce te-a apucat, eşti consultant de comunicare, ai scris atât despre media şi politică...

Dar în esenţă fac acelaşi lucru, doar că pentru un alt public. Copiii pot afla din carte o mulţime de lucruri despre stele, planete, zbor spaţial, legi ale fizicii. E foarte necesar să vorbeşti despre ele, fiindcă am intrat în epoca alternative facts şi a unui obscurantism dezonorant pentru instituţiile spirituale care îl promovează.

Am fost încântat atunci când Humanitas mi-a cerut şi un dicţionar de termeni legaţi de povestire. Gândiţi-vă că 40% dintre români cred că Soarele se învârte în jurul Pământului şi nu pe dos. Teoria heliocentrică - cu Soarele în mijloc - nu e un fapt acceptat, ci un subiect de dezbatere, de ştiri în România. Unii habar n-au de asta, se miră, dar acceptă, atunci când le spui cum stau lucrurile. E cazul să ne gândim serios în ce lume cresc copiii noştri. Şi atunci m-am apucat să fac fake news debunking la nivelul ăsta, al legilor fizicii şi al Spaţiului cosmic".