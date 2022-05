Irina Anghel, câştigătoarea Concursului de Debut al Editurii Polirom, la secţiunea Proză, ediţia 2022

Irina Anghel: „Îmi plac povestirile poliţiste, iubirile neterminate în ficţiune, prieteniile de tip societate secretă, jocurile de cuvinte, Rolling Stones şi naratorii care se bagă neinvitaţi în poveste. Am ajuns să le combin pe toate şi a ieşit, zic eu, o carte despre cum locurile şi oamenii pe care-i pierdem se încăpăţânează să rămână cu noi. Banchetul cerşetorilor a pornit de la un schimb de replici peste care am dat trăgând cu urechea într-o librărie în liceu şi pe care l-am transformat atunci într-o povestire scurtă în care apar doar trei dintre personajele din carte (bineînţeles, unul nu apare, ci dispare). Mi-a rămas însă pe creier ideea că n-am ghicit nici jumătate din ce s-a întâmplat, de fapt. Aşa că am petrecut următorii ani – şi mai ales ultimele luni – scriind şi rezolvând problema.”

Irina Anghel s-a născut la Iaşi. Este jurnalist la Bloomberg în Londra. Înainte de a se alătura redacţiei Bloomberg, a scris, printre altele, pentru Buletin de Bucureşti, Economedia şi Şcoala9. Are un masterat în jurnalism şi politici economice de la Sciences Po Paris şi este licenţiată în economie politică la King’s College London.

Perioada de înscriere la ediţia din acest an a concursului s-a încheiat la data de 4 martie 2022, cu 70 de manuscrise participante. Premiul pentru manuscrisul declarat câştigător constă în publicarea acestuia în cursul anului 2022.

Câştigătorii ediţiilor anterioare:

• Teodor L. Nedeianu, Geaca lui Kafka (2021): Premiul Tânărul Scriitorul al anului, Gala Tinerilor Scriitori/ Cartea de Poezie a anului 2021;

• Ema Stere, Copiii lui Marcel (2020): Premiul Uniunii Scriitorilor din România, secţiunea Debut, ediţia 2021• Premiul Sofia Nădejde pentru Literatură Scrisă de Femei, ediţia 2020, la secţiunea Debut-Proză;

• Roxana Dumitrache, Papa Nicolau şi alte povestiri foarte, foarte scurte (2019);

• Iulian Bocai, Ciudata şi înduioşătoarea viaţă a lui Priţă Barsacu (2018): Premiul Festivalului Primului Roman de la Chambéry, Franţa, ediţia 2019 • Premiul revistei „Observator cultural” pentru Debut, ediţia 2019;

• Alexandru Done, Downshifting (2017): Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2017, secţiunea Debut.