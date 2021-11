Eveniment dedicat carierei de peste cinci decenii a scriitorului Norman Manea, la New York

Institutul Cultural Român din New York şi Ambasada României în Statele Unite sunt organizatorii evenimentului în onoarea lui Norman Manea, unul dintre cei mai cunoscuţi autori români la nivel mondial şi supravieţuitor al Holocaustului, pentru a sărbători cariera de peste cinci decenii şi reuşitele literare deosebite ale lui, precum şi rolul său în întărirea relaţiilor culturale româno-americane, se arată într-un comunicat de presă remis News.ro.

Evenimentul va cuprinde o conferinţă susţinută de profesorul Claudiu Turcuş de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, autorul lucrării „Estetica lui Norman Manea”, şi vernisajul expoziţiei „Norman Manea - A Life in Pictures/ Norman Manea - O viaţă în imagini”, ce va conţine fotografii de familie inedite şi instantanee ce surprind parcursul literar şi personal al autorului.

În deschidere vor lua cuvântul Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington, şi Dorian Branea, directorul ICR New York.

Cu această ocazie, sala principală a ICR New York va primi numele „Norman Manea”.

„Norman Manea este nu doar unul dintre scriitorii noştri cei mai străluciţi, a cărui operă impresionantă, scrisă aproape exclusiv în româneşte chiar şi după lungi ani de exil, a cunoscut un succes internaţional uriaş, ci şi o voce influentă şi respectată în dezbaterile cele mai importante ale lumii de azi. Prin acest eveniment, onorăm un mare ambasador al culturii române în Statele Unite, un martor înţelept şi atent al istoriei, care pulsează în opera sa diversă în toate înfăţişările ei tragice şi sublime, şi nu mai puţin un om de o bunătate şi o generozitate ce aparţin doar spiritelor înalte”, a transmis ambasadorul Andrei Muraru.

Branea a precizat: „Norman Manea e admirabil în multe privinţe: ca scriitor a cărui literatură a putut într-adevăr să schimbe vieţi şi pe care confraţi încă şi mai celebri l-au considerat nu numai un egal, ci şi un prieten, ca o mare conştiinţă a tragicului secol XX, pledând în numele victimelor inocente pentru recuperarea memoriei ocultate şi a adevărului interzis, precum şi ca personalitate-punte, care leagă, prin dubla sa apartenenţă, ca puţin alţii, culturile română şi americană”.

Norman Manea (n. 1936), unul dintre cei mai apreciaţi prozatori şi eseişti români, este profesor de literatură europeană şi scriitor în rezidenţă la Bard College, New York. De la debutul din 1966 şi până în 1986, când a plecat din ţară, a publicat 10 volume, fiind distins cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1979) şi Premiul Uniunii Scriitorilor (1984, anulat de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste).

După 1986, scrierile lui Norman Manea au fost traduse în peste 30 de limbi, cărţile sale fiind elogios recenzate. Volumele publicate în SUA au figurat în selecţia celor mai importante apariţii editoriale din The New York Times. În 1992, a primit Bursa Guggenheim şi Premiul MacArthur, în 1993 Biblioteca Naţională din New York l-a sărbătorit cu prilejul acordării distincţiei de „Literary Lion” al bibliotecii, în 2002 i-a fost atribuit Premiul internaţional de literatură Nonino pentru „Opera omnia” , iar în 2006, Premiul Médicis Etranger pentru „Întoarcerea huliganului”.

În 2010, a primit distincţia Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres din partea Guvernului francez, iar în 2011, prestigiosul premiu literar Nelly Sachs şi a fost ales membru de onoare al Royal Society of Literature. În 2012, Uniunea Scriitorilor din România i-a decernat Premiul Naţional pentru Literatură. În 2013, Uniunea Scriitorilor l-a nominalizat pentru premiul Nobel, iar în 2014, PEN România şi edituri străine au reiterat propunerea. În 2016, a primit Marele Premiu pentru Literatură în limbile romanice al Târgului Internaţional de Carte de la Guadalajara (Mexic). În acelaşi an a fost decorat de preşedintele României cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer.

În România, cărţile sale sunt publicate de editura Polirom, în seria de autor consacrată, lansată în anul 2008 care cuprinde 19 titluri. Cea mai recentă apariţie din seria de autor este romanul colaj „Umbra exilată”.

„Umbra exilată” vorbeşte despre un supravieţuitor al lagărelor din Transnistria, despre existenţa sa ulterioară într-o dictatură comunistă şi exilul în America. Discursul narativ se desfăşoară pe mai multe niveluri, fiind potenţat cu un colaj de fragmente literare semnificative şi însemnări de lectură despre identitate, iubire şi literatură.

Cărţile sale disponibile în limba engleză sunt: „October Eight O'Clock” (proză scurtă, 1992), „On Clowns: The Dictator and the Artist” (eseuri, 1992), „Compulsory Happiness” (povestiri, 1993), „The Black Envelope” (roman, 1995), „The Lair” (roman, 2012), „The Fifth Impossibility” (eseuri, 2012), „The Hooligan’s Return” (roman, 2003; ediţia a II-a, 2013), „Settling My Accounts Before I Go Away. An Interview with Saul Bellow” (2013), „Paradise Found: An Interview with Hannes Stein” (2013), „Captives” (2015).