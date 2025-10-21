Moment istoric la Tokyo: o femeie conduce pentru prima dată guvernul Japoniei. Cine este Sanae Takaichi

Conservatoarea Sanae Takaichi a fost aleasă marți, 21 octombrie, în funcția de prim-ministru al Japoniei, devenind astfel prima femeie care preia cea mai înaltă poziție politică din țară. Alegerea ei marchează un moment istoric într-o națiune unde bărbații continuă să domine aproape complet scena politică.

Apropiată a fostului premier Shinzo Abe și admiratoare declarată a fostei șefe de guvern britanice Margaret Thatcher, Sanae Takaichi (64 de ani) este așteptată să revină la politicile economice de tip „Abenomics” – stimulente guvernamentale menite să revigoreze o economie afectată de creștere lentă și inflație în creștere, scrie bloomberg.

Victoria ei în votul din camera inferioară a Parlamentului japonez a consfințit oficial ascensiunea la conducerea țării. Cu acest pas istoric bifat, noua premieră se confruntă deja cu o listă lungă de provocări: inflația persistentă, tensiunile de securitate din regiune și instabilitatea politică internă.

Printre primele sale măsuri se numără formarea unui nou cabinet, pe care urmează să-l prezinte în cursul zilei de marți.

În perioada imediat următoare, Takaichi va participa la o serie de evenimente diplomatice, inclusiv la o posibilă vizită a președintelui american Donald Trump, programată pentru săptămâna viitoare.

În cele două săptămâni și jumătate de când a preluat conducerea Partidului Liberal Democrat (LDP), Takaichi a produs deja schimbări majore. Ea a pus capăt alianței de zeci de ani cu formațiunea Komeito și a încheiat o nouă înțelegere politică cu Partidul Inovației din Japonia (Ishin).

Potrivit publicației citate, sprijinul oferit de Ishin i-a asigurat lui Takaichi funcția de premier, însă noua coaliție rămâne cu două mandate sub majoritatea necesară în camera inferioară. Această situație ridică semne de întrebare privind capacitatea sa de a obține sprijin parlamentar pentru bugete și proiecte de lege esențiale.

Deși mulți politicieni japonezi provin din cercuri bogate și elitiste, doamna Takaichi a crescut în condiții modeste. Mama ei lucra la departamentul de poliție, iar tatăl ei era angajat la o companie de piese auto.

Motoko Shimada, o prietenă din copilărie a doamnei Takaichi, își amintește cum colega ei își uitaseră pachețelul de prânz într-o excursie școlară. „Era foarte zâmbitoare și rezervată”, a spus Shimada. „Nu avea acea imagine de femeie puternică. Dar observa când cineva nu se integra bine sau avea dificultăți și știa cum să-i ajute.”

Încă de mică, Takaichi părea conștientă de presiunile cu care se confruntă femeile japoneze. Mama ei i-a cerut „să păstreze grația feminină, dar să aibă și spinii necesari pentru a înfrunta nedreptatea.”

Părinții ei au presat-o să urmeze Universitatea Kobe, o instituție de stat situată la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de orașul natal, chiar dacă fusese admisă la universități private de elită din Tokyo. Ei considerau că fiica lor nu avea nevoie de studii universitare, deoarece era fată.