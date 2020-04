Ana Blandiana, despre starea de izolare: „Toată viaţa numai asta mi-am dorit - să stau acasă şi să nu mă deranjeze nimeni de la scris“

Continuarea „Falsului tratat de manipulare” se încheie cu mărturisirea că îl termină în timpul pandemiei. „Pierd aproape socoteala zilelor, ele fiind absolut la fel. Toată viaţa numai asta mi-am dorit: să stau acasă şi să nu mă deranjeze nimeni de la scris. Nu aş putea zice că îmi e rău. Dimpotrivă”, mărturiseşte autoarea.

Ana Blandiana îşi petrece zilele din această perioadă la masa de scris şi ascultând muzică.

„De două luni, mă trezesc dimineaţa, mă aşez la masa de scris - din fericire, de când s-a făcut vreme bună, am o mică terasă pe care stau şi scriu -, ascult muzică, scriu şi citesc. Pierd aproape socoteala zilelor, ele fiind absolut la fel. Toată viaţa numai asta mi-am dorit: să stau acasă şi să nu mă deranjeze nimeni de la scris. Nu aş putea zice că îmi e rău. Dimpotrivă”.

După ce anul trecut a participat la numeroase festivaluri literare şi conferinţe, acum scriitoare găseşte în izolare un aliat pentru finalizarea cărţii la care scrie de câţiva ani.

„Am avut un an foarte complicat. Anul trecut fost tot timpul pe drumuri, am fost şi în Extremul Orient, şi în America Latină şi la tot felul de festivaluri, premii şi conferinţe, încât această linişte chiar îmi face bine. Mai ales că scriu de vreo 3 ani la o carte pe care nu am mai terminat-o tocmai din cauza programelor peste programe. Şi acum sper să o termin”.

Este vorba despre continuarea volumului de memorialistică „Fals tratat de manipulare” (2013).

„Este un fel de continuare a «Falsului tratat de manipulare», care e o carte despre mine şi ţara prin care am trecut. Prin propriile mele amintiri se crea o imagine a ţării din ultima perioadă. Acum, este în acelaşi stil, dar despre diverse întâmplări petrecute în străinătate, din care sper să apară o imagine a lumii prin care am trecut. Imagine în care intră, evident, şi pandemia. Pentru că volumul se încheie prin mărturisirea că îl termin în timpul pandemiei, care, dincolo de aspectele ei medicale, este clar o întâmplare a lumii noastre”.

Scriitoarea a adăugat: „Acum chiar sunt contra cronometru, pentru că mai am puţin şi aş vrea grozav să termin până în 15 mai, pentru că nu ştiu în ce măsură după aceea liniştea va continua. Mai am să scriu doar capitolul introductiv şi să găsesc un titlu”.

Cartea urmează să apară la editura Humanitas.

În luna decembrie a anului trecut, Ana Blandiana a lansat „Integrala poemelor", volum ce cuprinde poeziile scrise între 1964 şi 2018. Autoarea a declarat atunci pentru News.ro că speră ca acest volum, care „sugerează totul", să nu fie ultimul.

Ana Blandiana (nume literar al Otiliei-Valeria Coman, căsătorită Rusan) s-a născut la Timişoara, pe 25 martie 1942. Cu studii de filologie romanică, este licenţiată a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Cluj-Napoca. A primit burse de studiu la Iowa University (SUA), Heidelberg Universität şi DAAD Berlin.

A scris peste 25 de volume de poezie, şase de proză şi numeroase eseuri. A primit interdicţia de a publica în perioadele 1959 - 1964, 1985, 1988 - 1989.

Cărţile ei de poezie şi de proză au apărut în traducere, începând din 1982, la prestigioase edituri din Polonia, Germania, Italia, Marea Britanie, Spania, Estonia, Suedia, Norvegia, Ungaria, Franţa, Olanda, Bulgaria, Letonia, Albania, Serbia, Slovenia, Macedonia, China, Coreea de Sud.

Între distincţiile cu care a fost recompensată se numără Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, 1969; Premiul pentru poezie al Academiei Române, 1970; Premiul pentru proză al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, 1982; Premiul Internaţional „Gottfried von Herder“, Viena, 1982; Premiul Naţional de Poezie, 1997; Premiul „Opera Omnia“, 2001; Premiul Internaţional „Vilenica“, 2002; Premiul Internaţional „Camaiore“, 2005; Premiul Special „Acerbi“, 2005; Premiul „Poetul European al libertăţii“, 2016; Premiul Canadian pentru Poezie „Griffin", 2018.

În 1990, Ana Blandiana a reînfiinţat PEN Club Român. Este unul dintre iniţiatorii Alianţei Civice, pe care a condus-o între anii 1991 şi 2001. Este fondator şi preşedinte al Academiei Civice, care a realizat, sub egida Consiliului Europei, „Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei” de la Sighet. Ana Blandiana este membră a Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Poezie „Stéphane Mallarmé“ şi a Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO).

