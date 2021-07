Solistul Ion Bogdan Ştefănescu: Sibiul nu a abandonat actele artistice nici în cele mai grele momente ale pandemiei

Închiderea Festivalului Classics for Pleasure a avut loc pe data de 18 Iulie cu tradiţionalul concert Proms of Delight care anul acesta a fost dedicat frumuseţii naturii şi importanţei protejării mediului înconjurător. Publicul din Piaţa Mare din Sibiu s-a bucurat de participarea extraordinară a solistului Ion Bogdan Ştefănescu în concertul Proms of Delight, în care lucrări de mare popularitate au fost aranjate special pentru flaut şi orchestră de către compozitori celebrii şi, care i-au fost dedicate, în mod special, spre interpretarea lui Ion Bogdan Ştefănescu, de data aceasta cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Sibiu.

"Adevărul": Ce a însemnat pentru dumneavoastră să cântaţi la Sibiu, în Piaţa Mare, să vă reîntâlniţi cu publicul după această perioadă grea a pandemiei?

Ion Bogdan Ştefănescu: Mă aflu la Sibiu, într-un oraş care ne-a obişnuit cu o emulaţie artistică fantastică pe parcursul anilor. Sibiul nu a abandonat actele artistice nici în cele mai grele momente ale pandemiei. Bunăoară, Filarmonica din Sibiu a organizat mereu concerte, la unele dintre acestea am fost invitat şi am participat, în mod sigur şi datorită directorului Cristian Lupeş, neobosit şi nerăbdător să demonstreze calităţile acestei orchestre extraordinare. De data aceasta, în Festivalul Classics for Pleasure, Sibiul şi-a deschis larg porţile artei printr-un festival care deja se află la o ediţie destul de avansată ca vârstă, semn că publicul din Sibiu şi străinii care vizitează Sibiul sunt atraşi de acest tip de muzică pe care festivalul îl oferă, după cum anunţă şi titlul, Classics for pleasure - o muzică clasică pentru plăcerea publicului. În prima seară, am observat că de la concertul fantastic susţinut de Marin Cazacu şi ansambul său Violoncellissimo, lumea pleca râzând, tinerii se sărutau, se îmbrăţişau, dansau, era o fericire incredibilă pe străzi. Sâmbătă, Orchestra Medicilor a captat atenţia tuturor pentru că au organizat un concert şi ca semn de omagiu pentru toţi aceşti medici îngeri care practic, de fapt, ne-au salvat vieţile necontenit zi şi noapte, sacrificându-le pe ale lor. A fost un moment extraordinar de impresionant. În sfârşit, duminică, festivalul s-a încheiat cu concertul în care am fost acompaniat de Filarmonica din Sibiu, sub conducerea lui Costin Grigore, alături de care am mai cântat de nenumărate ori. Filarmonica din Sibiu e o orchestră pe care o îndrăgesc foarte tare.

Ce program aţi ales să prezentaţi publicului sibian?

Am ales un program care să potenţeze toate simţurile celor care vor veni să ne asculte, o muzică semnată de Elgar, Kreisler,Albéniz. Am interpretat de la Salut d'amour de Edward Elgar, Liebeslied de Fritz Kreisler ) sau Tango-ul celebru de Albéniz până la muzică de film, o piesă a lui Henry Mancini orchestrată pentru mine de Dan Dediu, o lucrare senzaţională care a ridicat publicul în picioare. Am interpretat şi Piazzola pentru că este an Pizzola şi trebuie sărbătorit Piazzola, am inclus mai multe lucrări şi, bineînleles, că am trecut printr-un calup consistent de muzică din folclorul internaţional şi, cu precădere, cel românesc. Au fost lucrări orchestrate pentru mine de Dan Dediu, de Sorin Petrescu şi Radu Popa. Aşadar, a fost o sărbătoare muzicală, au fost invitaţi şi Hector Lopez şi Alexandra Novac de la Opera din Bucureşti. Au interpretat, la rândul lor, câteva piese de mare sensibilitate. Am oferit publicului un concert cu o muzică capabilă să stârnească şi lacrimi, şi zâmbete, şi chiar râs în hohote. Lumea a dansat şi s-a bucurat împreună cu noi. De-abia am aşteptat această reprezentaţie pentru că a fost un semn de revenire la o viaţă artistică plină de satisfacţii.

Ce atracţii a mai oferit Festivalul Classics for Pleasure – At the End There’s Light?

Vedetele festivalului, organizat în perioada 16–18 Iulie de Elite Art Club UNESCO, au fost Ansamblul Violoncellissimo condus de Marin Cazacu, Orchestra Medicilor dr Ermil Nichifor, condusă de Iosif Ion Prunner, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, condusă de Constantin Grigore, cu participarea extraordinară, alături de mine, a soliştilor de operă Aida Pascu, Ionuţ Pascu, Andreea Novac, Hector Lopez.

Festivalul Classics for Pleasure, organizat de Elite Art Club UNESCO, acţiune cofinanţată de Primăria Municipiului Sibiu, s-a desfăşurat ca în fiecare an de sub ochiul vigilent şi profesionist al regizorului Doru Marin, care în fiecare ediţie găseşte soluţii şi are idei pentru a chema artişti importanţi ai scenei româneşti care într-adevăr pot face un adevărat spectacol.

Obiectivul său este promovarea la nivel naţional şi internaţional a excelenţei Sibiene şi promovarea muzicii clasice în randul publicului. Festivalul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu. Comisia Naţională a României pentru UNESCO a inclus a XI-a ediţie a Festivalului Classics for Pleasure între manifestările prilejuite de Programul aniversar “România şi UNESCO, arc peste timp – 65 de ani de la aderare.

Accesul la toate evenimentele a fost gratuit

Programul de dumnică seară, de la ora 20.00, din Piaţa Mare, a fost următorul:

Ode to Nature – Proms of Delight

Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu

Dirijor: Constantin Grigore

Invitat special - Ion Bogdan Ştefănescu

Solişti: Andreea Novac, Hector Lopez