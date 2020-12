Premieră Beethoven într-un concert live, în stagiunea online de la Filarmonica „George Enescu”

Programul concertului de joi, fără spectatori, transmis live de la Ateneul Român, este alcătuit din Trei Equali pentru patru tromboane, WoO 30, Serenada pentru flaut şi orchestră, op. 25 - adaptare de Sorin Petrescu după Serenada pentru flaut, vioară şi violă, şi Simfonia nr. 8, în fa major, op. 93. "Ludwig van Beethoven, supranumit Titanul în literatura de specialitate, este considerat o figură cardinală în evoluţia muzicii tuturor timpurilor, fiind un întemeietor al unei noi generaţii de muzicieni şi al unei alte atitudini faţă de creaţiile compozitorilor. Pentru a omagia aceste ipostaze ale marelui compozitor, ne bucurăm ca la acest început de decembrie să prezentăm două lucrări interpretate în premieră la Ateneul Român”, apreciază Andrei Dimitriu, directorul general al Filarmonicii „George Enescu”.

Astfel, joi, se va interpreta live, la Ateneul Român, în primă audiţie în România, Trei Equali pentru patru tromboane şi, de asemenea, va fi prezentat un aranjament original, Serenada pentru flaut şi orchestră, cu solistul Ion Bogdan Ştefănescu, potrivit lui Iosif Ion Prunner, coordonatorul Corului Filarmonicii "George Enescu".

„Serenada de Beethoven are două versiuni realizate de compozitor, una pentru flaut, vioară, violă, op. 25 şi alta pentru flaut şi pian, op. 41. Varianta pentru flaut şi orchestra de coarde, prezentată de Filarmonica George Enescu, aparţine pianistului Sorin Petrescu şi mi-a fost dedicată. Este o muzică plină de vervă, spectaculoasă, cu părţi lirice splendide, alături de cele rapide de mare virtuozitate. Cred că acest aranjament va avea un succes internaţional, fiind o premieră mondială”, subliniază solistul Ion Bogdan Ştefănescu.

Jonathan Berman este un tânăr dirijor britanic care se bucură de elogiile criticii de specialitate pentru un vast repertoriu, de la cel clasic până la cel contemporan. A primit invitaţii de a dirija de mai multe ori filarmonicile din Londra şi Rotterdam, BBC National Orchestra of Wales, RTÉ National Symphony Orchestra, Filarmonica "George Enescu" din Bucureşti, Royal Academy of Music din Londra. În ianuarie 2020, Jonathan Berman a iniţiat un proiect de înregistrare a integralei simfoniilor de Franz Schmidt alături de BBC National Orchestra of Wales, ce se va desfăşura până în 2024, când se vor împlini 150 de ani de la naşterea compozitorului. Fiind un promotor al muzicii noi, a realizat numeroase prime audiţii, pentru interpretarea repertoriului contemporan colaborând frecvent cu London Sinfonietta, Ensemble Modern, Birmingham Contemporary Music Group, New European Ensemble, Crash Ensemble Dublin, Britten Pears Ensemble. În genul teatrului liric, Jonathan Berman deţine în repertoriu peste 40 de titluri de operă. Este primul britanic şi, totodată, primul dirijor care a fost distins cu Premiul „Kempinski Young Artist”, ceea ce i-a îngăduit să studieze cu Franz Welser-Möst alături de Cleveland Symphony Orchestra şi cu Michael Tilson Thomas la pupitrul New World Symphony. Jonathan Berman este un muzician cunoscut pentru abordarea sa aparte, cu programe creative, ce adesea combină forme multiple de artă.

Ion Bogdan Ştefănescu(foto), născut în 1969, a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti în 1993, la clasa profesorului Virgil Frâncu. În 2002 a obţinut titlul de doctor în muzică la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, unde conduce de mulţi ani o clasă de flaut de succes, în calitate de profesor. De la debutul ca solist în 1983 până în prezent, a susţinut o bogată activitate concertistică, evoluând în concerte şi recitaluri în Anglia, Franţa, Spania, Cehoslovacia, Coreea de Nord, Germania, Olanda, Japonia, SUA. A participat la Festivalul internaţional „George Enescu”, ediţiile 1995, 2003 şi 2005. Deţine premiul „Cella Delavrancea” pentru merite în cultură (1991), Premiul Clubului Liones pentru cea mai bună interpretare din cadrul seminarului condus de James Galway, Italia (2003), Medalia „Meritul cultural” (2004), Premiul UCMR pentru interpretare solistică (2007).

A participat, ca interpret, în numeroase spectacole printre care Agamemnon, regia Tine Madsen (Danemarca, 2003), Şapte prinţese, regia Nullo Facchini, (Danemarca, 2004), Amanţii însângeraţi, regia Alexandru Tocilescu, Teatrul Naţional Bucureşti (2004), Mahan - muzică de balet, Bamberg, Germania, 2005, ilustraţie muzicală live de Violeta Dinescu pentru filmul Tabu, regia F. Murnau (din 2004 până în prezent). Este membru fondator al ansamblurilor „Procontemporania”, „Profil” şi este membru al Trio „Contraste”; a realizat numeroase înregistrări radio, TV, CD, DVD în România, Germania şi Elveţia. Biografia sa este inclusă în ediţia 1998 Men of Achievement şi ediţia 1998 Five Thousand Personalities of the World. A compus muzica pentru spectacole produse de SRR, precum şi Pianissimo Summer Dream pentru ansamblu de percuţie, prima audiţie având loc la Conservatorul din Lausanne. Este autorul libretelor de operă „Noapte albastră” (muzica Diana Rotaru) şi „W” după „Directorul de teatru” de W. A. Mozart şi a publicat volumele Joc de oglinzi, „Vârstele flautului” şi „Despre pietre şi păsări”. Din 1997 este prim flautist în Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti, iar începând cu această stagiune Ion Bogdan Ştefănescu a devenit solist instrumentist al instituţiei. Ion Bogdan Ştefănescu cântă pe un flaut Muramatsu.

Stagiune online

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”

Dirijor JONATHAN BERMAN

Solist ION BOGDAN ŞTEFĂNESCU

Program

Ludwig van Beethoven - 250 de ani de la naştere

Trei Equali pentru patru tromboane, WoO 30

Serenada pentru flaut şi orchestră, op. 25 - adaptare de Sorin Petrescu după Serenada pentru flaut, vioară şi violă

Simfonia nr. 8, în fa major, op. 93

Concertul transmis live pe 3 decembrie 2020 va putea fi ascultat pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“: site (https://www.fge.org.ro/), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/) şi pe canalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw).

Partener media al evenimentului este Radio România Muzical.

Concertul este transmis, joi-seară, şi pe pagina de Facebook a Radio România Muzical (https://www.facebook.com/Radio-Rom%C3%A2nia-Muzical-227784404990).