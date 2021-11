O lucrare a lui Banksy, distrusă de Christopher Walken în finalul unui serial de comedie

Comedia dramatică în şase episoade, pe care Stephen Merchant a creat-o împreună cu scenaristul şi producătorul american Elgin James, urmăreşte un grup de delicvenţi care renovează un centru comunitar abandonat din Bristol, ca parte a serviciului comunitar pentru infracţiunile pe care le-au comis.

Artistul stradal anonim, originar din Bristol, a pictat un şobolan cu o cutie de vopsea spray însoţit de numele său,"Banksy", scris deasupra, special pentru această producţie. În episodul final, telespectatorii îl văd pe personajul lui Walken, Frank, care îşi îndeplineşte serviciul în folosul comunităţii, vopsind deasupra graffiti-ului.

Luna trecută, un tablou parţial sfâşiat al lui Banksy a fost vândut cu 18.582.000 de lire sterline la o licitaţie din Londra. Lucrarea, intitulată „Love is in the Bin", a fost vândută de casa de licitaţii Sotheby's, care a citat taxa ca fiind un record pentru artistul de stradă.

Tabloul, intitulat iniţial „Girl With Balloon”, a ţinut prima pagină a ziarelor în 2018, când s-a autodistrus parţial la încheierea unei licitaţii anterioare, în care fusese vândut pentru 1,1 milioane de lire sterline. Pânza a fost trecută printr-un distrugător secret ascuns în interiorul ramei mari, astfel că singurul element care a rămas intact din lucrare este un balon roşu solitar, pe un fundal alb. „Love is in the Bin” a depăşit preţul estimat, cuprins între 4 şi 6 milioane de lire sterline.

„Girl With Balloon”, care înfăţişează un copil mic care se întinde spre un balon roşu în formă de inimă, a apărut prima dată pe un perete din estul Londrei şi a fost reprodusă la nesfârşit, devenind una dintre cele mai cunoscute imagini ale lui Banksy.