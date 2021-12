Instalaţie sub forma unui pub irlandez a fost desemnată câştigătoare a prestigiosului Turner Prize 2021

Juraţii au lăudat grupul pentru că a abordat problemele sociale şi politice din Irlanda de Nord şi pentru că şi-a transpus activismul în lucrări de artă.

Opera lor include simularea unui pub irlandez împodobit cu mesaje ce susţin drepturi şi proteste faţă de terapia de conversie.

Ei au învins alte patru colective pentru a primi premiul de 25.000 de lire sterline.

Primii artişti nord-irlandezi care au primit vreodată premiul, Array, şi-au descris câştigul drept „ireal” şi au spus că vor folosi banii pentru chiria studioului lor din centrul oraşului.

Laura O'Connor din partea grupului a spus: „Ne-a determinat cu adevărat să creăm ceva nou - mai ales că nu am lucrat în ultimul an sau nu am arătat lucrări în ultimul an sau doi, cu blocaj şi tot. Deci ne-a motivat cu adevărat şi ne-a împins să ne schimbăm poate modul în care lucrăm”.

Artistul Stephan Millar a adăugat: „Suntem atât de mândri că suntem din Belfast. „Sibin” (instalaţia sub formă de pub) a fost pentru toată lumea din Belfast, dar este şi pentru toate colectivităţile din această sală. Vă vedem, vă sprijinim. Suntem cu voi”.

Într-o comunitate în care paradele şi arta stradală sunt prea des stratificate, Array vrea să creeze noi evenimente şi simboluri, să răspundă diferitelor identităţi dincolo de diviziunea familiară.

Înfiinţat în 1984, Turner Prize, numit după pictorul William Turner, este cel mai important premiu dedicat artei britanice.