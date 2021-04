Două lucrări de Adrian Ghenie, adjudecate la Sotheby's pentru mai mult de 6 milioane de euro FOTO

"Self-Portrait in 1945" este un ulei pe pânză semnat şi datat 2015 şi provine din Nicodim Gallery, Los Angeles. Lucrarea a fost cumpărată în final cu 1,15 milioane de euro.

"The Trip", tot ulei pe pânză, este semnat şi datat 2016 şi provine dintr-o colecţie privată. Pânza a fost adjudecată la 5,14 milioane de euro. Lucrarea ”Self-Portrait as Vincent Van Gogh”, semnată de artistul român Adrian Ghenie, a fost vândută în 2016 cu 2,6 milioane de dolari, la o licitaţie organizată de casa Sotheby’s la New York. Lucrarea a fost achiziţionată de omul de afaceri japonez Yusaku Maezawa.

Pictura ”Nickelodeon”, realizată de Adrian Ghenie în 2008 - reprezentând opt siluete estompate purtând paltoane ample - a fost lotul principal la o licitaţie organizată de casa Christie’s la Londra şi s-a vândut cu 9 milioane de dolari.

În multe din lucrările sale, Ghenie a prezentat personalităţi istorice, între care Adolf Hitler, Josef Mengele, dar şi Charles Darwin.

Născut în Baia Mare, în 1977, Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca în 2001. După ce a încercat să trăiască din artă în Viena şi Sicilia, s-a întors în Cluj-Napoca şi a înfiinţat galeria Plan B, alături de Mihai Popin, în 2005.

Crescând în România, în timpul regimului opresiv al lui Nicolae Ceauşescu, Adrian Ghenie abordează în lucrările sale capitole din istoria europeană din secolul al XX-lea.

"Self-portrait in 1945" - Adrian Ghenie

"The Trip" - Adrian Ghenie