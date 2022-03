Balerinii Ivan Putrov şi Alina Cojocaru organizează o gală caritabilă în beneficiul Ucrainei

„Ce defineşte spiritul ucrainean?”, a fost întrebarea jurnalistului de la The Times. Balerinul ucrainean Ivan Putrov are un răspuns emoţionant. „Luptăm pentru dreptul oamenilor de a fi indivizi”, spune el. „Aceasta este o naţiune căreia îi pasă de oameni. Aceasta este direcţia pe care am urmat-o în ultimii 30 de ani - să fim deschişi, să-i întâmpinăm pe toţi cu o îmbrăţişare - şi este ceea ce vrem să păstrăm”.

Alina Cojocaru dă din cap aprobator: „Ucrainenilor nu le pasă doar unul de celălalt”, spune vedeta baletului românesc care s-a antrenat la Kiev de la vârsta de nouă ani. „Şi ei au avut grijă de mine când eram străină. Nu mă simţeam străină. M-am simţit îngrijită, parte a familiei, deşi propria mea familie era departe”.

Evenimentul va avea loc la London Coliseum pe 19 martie, iar fondurile strânse vor fi donate către Disasters Emergency Committee (DEC) pentru a furniza ajutor persoanelor care fug din Ucraina.

Putrov, care s-a născut la Kiev, a declarat pentru agenţia PA: „Avem atât de mulţi oameni dragi şi persoane care au avut grijă de noi în Ucraina, la şcoala de balet, în companie, la Baletul Naţional din Ucraina, încât simţim la fel ca restul lumii că trebuie să facem ceva şi facem tot ce putem, ceea ce ştim: să dansăm şi să producem”.

„Dance For Ukraine”, produs de Inspiration In Motion, va reuni artişti de la Royal Ballet, Paris Opera Ballet şi English National Ballet.

English National Opera a renunţat, de asemenea, la taxa de închiriere pentru London Coliseum şi s-a oferit voluntar pentru a sprijini evenimentul din punct de vedere muzical.

Putrov a spus că au fost „două săptămâni incredibile” pentru organizarea evenimentului, adăugând că „în unitate, mesajul nostru se întăreşte şi, în acest caz, darul nostru de artişti, pe care bineînţeles îl folosim tot timpul, va fi de fapt folosit pentru a salva vieţi. Aşa că simt că este foarte important să nu rămânem tăcuţi şi asta facem”.

„Trebuie să rămânem uniţi şi vocea artei este puternică şi cred că este vocea creaţiei şi bunătăţii care mişcă lumea înainte”.

Rusoaica Natalia Osipova, care este prim-balerină a Royal Ballet, şi ucraineanca Katja Khaniukova, care s-a alăturat English National Ballet în 2014, se află printre interpreţi.

Mama lui Putrov, Natalia Berezina-Putrova, s-a aflat printre principalele balerine de la National Ballet din Kiev, iar tatăl lui, Oleksandr, a fost de asemenea balerin al companiei.

Povestind despre lupta mamei sale de a fugi din Ucraina, Putrov a declarat pentru PA: „Sunt atât de fericit că mama, după o săptămână în care a încercat să evadeze, a ajuns în sfârşit la Londra şi va fi la spectacol (sâmbătă)”.

„Încercările îngrozitoare de părăsi Kievul, fără să ştie ce se poate întâmpla, să fie oprită în mod constant pe drum, să nu ştie în ce direcţie să meargă pentru a nu fi ucisă. Nu este ceva ce, desigur, şi-ar fi putut imagina cineva”.

El a spus despre ştirile de la Kiev: „Este absolut suprarealist. Am fost la Kiev de Crăciun şi de Anul Nou şi oraşul paşnic, aflat acum sub bombardament, este de neimaginat”.

„Toată familia mea a învăţat acum să recunoască sunetele rachetelor şi bombelor, ştiu care este antiaeriană, ştiu care este, am uitat numele marii rachete ruseşti - când zboară pe deasupra toată casa tremură. Îţi poţi imagina cu adevărat asta? Nu pot. Dar asta este realitatea”, a spus el.

Alina Cojocaru a declarat, scrie The Guardian: „Simplele cuvinte pot oferi puţin în faţa unei asemenea suferinţe şi a pierderii de vieţi omeneşti nevinovate. Arta, dragostea şi umanitatea au puterea de a inspira şi chiar de a vindeca. În acest spirit ne vom uni pentru a dansa şi a oferi tot ce putem ajuta”.