Washingtonul își pierde Asia: Quad, mai divizat ca oricând!

Quad-ul de la New Delhi a arătat că lumea intră într-o nouă eră a neîncrederii strategice, în care aliații Americii cooperează încă cu Washingtonul, dar nu mai sunt dispuși să-i urmeze orbește confruntările globale.

Rubio caută unitate indo-pacifică, India cere să fie tratată ca partener, nu ca instrument Reuniunea miniștrilor de externe ai Quad de la New Delhi, din 27 mai 2026, a pus față în față patru aliați cu agende parțial divergente. Secretarul de Stat american Marco Rubio a venit să repare relații tensionate și să construiască un front comun împotriva Chinei. India, Australia și Japonia au venit cu propriile rezerve față de Washingtonul imprevizibil al lui Trump.

Rubio a aterizat la New Delhi după o săptămână diplomatică istovitoare: NATO la Helsingborg, Vatican cu Papa Leo XIV, și acum Indo-Pacificul. Că a ales să termine turneul în India nu este întâmplător — vizita trimite un semnal că, în pofida tuturor tensiunilor acumulate, Washington nu vrea să piardă New Delhi-ul. Reuniunea miniștrilor de externe ai Quad — gruparea care reunește SUA, India, Australia și Japonia — s-a desfășurat la New Delhi marți, într-un context diplomatic mai complicat decât oricând de la înființarea sa. Agenda oficială vorbea despre minerale critice, securitate maritimă, libertatea de navigație și reziliență economică. Agenda reală era alta: poate fi Quad-ul ținut în viață când America lui Trump seamănă tot mai puțin cu America care l-a construit?

Rubio: „Mai relevant și mai important ca niciodată"

Secretarul de Stat a deschis reuniunea cu o formulare menită să risipească îndoielile: Quad a devenit „și mai relevant și mai important din cauza evenimentelor recente din lume." A insistat că gruparea trebuie să treacă de la un forum de discuții la unul de acțiune concretă — cooperare pe minerale critice, răspunsuri umanitare, energie, libertate de navigație. Dar umbrele planau deasupra sălii. Relațiile India-SUA se aflau la cel mai jos nivel din ultimele două decenii, New Delhi reevaluându-și abordarea diplomatică, mai ales după ce Trump și-a descris întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping drept un summit „G2" — concept pe care aliații îngrijorați de ascensiunea Beijingului se tem că i-ar putea marginaliza.

Exporturile indiene spre SUA scăzuseră cu 37% între mai și septembrie 2025, iar India se confrunta cu tarife americane de 50% pe anumite bunuri, inclusiv o taxă punitivă suplimentară pentru achizițiile de petrol rusesc — sancțiune pe care China, care importă circa trei milioane de barili pe zi din Rusia, nu o suportă. Pe deasupra, Pakistan devenise un mediator improbabil între SUA și Iran, iar India se trezise marginalizată în acest proces — o rană diplomatică vizibilă la New Delhi, mai ales că India are relații de lucru atât cu Israelul, cât și cu Iranul.

Jaishankar: „Încredere strategică" și parteneriate transparente

Ministrul indian de externe S. Jaishankar a dat tonul indian cu eleganța caracteristică sa — formulări ambițioase, angajament formal, nicio confruntare directă. La nivel global, a spus el, „trebuie să abordăm reziliența lanțurilor de aprovizionare, blocajele de conectivitate, producția și concentrările de resurse." La nivel regional, Indo-Pacificul are „propriile preocupări particulare", care necesită „consolidarea încrederii strategice, asigurarea securității maritime și cultivarea unui ethos colaborativ mai profund." Presa indiană a citit printre rânduri.

The Tribune India nota că summitul liderilor Quad, pe care New Delhi era programat să îl găzduiască în 2025, nu a mai avut loc, Trump neconfirmând vizita. Quad este privit pe scară largă ca un contragreutate față de China, iar coordonarea sa cuprinde inițiative economice, proiecte de infrastructură și angajamente militare, inclusiv exercițiul naval Malabar. Că exercițiile continuă dar summitul politic s-a amânat spune ceva despre starea alianței. Foreign Policy, într-o analiză din 12 mai, anticipa că Rubio va fi primit cu o atitudine politicoasă, dar rece, la New Delhi — iar Trump i-a îngreunat sarcina repubând comentarii ale unui prezentator de radio conservator american care numise China și India țări „mizerabile" și indienii „gangsterii cu laptopuri." India, care se abținuse până atunci de la reacții la declarațiile inflamatorii ale lui Trump, a calificat comentariile drept „evident neinformate, inadecvate și de prost gust."

Australia și Japonia: între loialitate și autonomie

Ministra australiană Penny Wong a ales tonul cel mai explicit privind suveranitatea: „Suntem patru națiuni suverane, avem propriile istorii și interese." A cerut „libertatea de alegere" pentru națiunile indo-pacifice și a subliniat că mediul strategic al Asiei se află în „deteriorare" cu „stres economic acut." Premierul australian Anthony Albanese este unul dintre puținii lideri occidentali care a exprimat oarecare înțelegere față de atacul american asupra Iranului — invocând programul nuclear disputat al Teheranului — dar nu a contribuit la efortul de război, iar Trump a spus public că „nu este mulțumit de Australia."

Japonia, la rândul ei, a menținut relații cordiale cu Iranul de-a lungul deceniilor. Ministrul Toshimitsu Motegi a vorbit despre „cea mai semnificativă schimbare structurală din era post-Al Doilea Război Mondial, determinată de schimbarea echilibrului de putere și intensificarea conflictelor." O formulare care, în diplomația japoneză, este echivalentul unui strigăt de alarmă.

Umbra Iranului și reconfigurarea Indo-Pacificului

Paradoxul central al reuniunii: principiul „libertății de navigație" — slogan clasic al Quad împotriva asertivității Chinei în Marea Chinei de Sud — a fost invocat de Rubio în primul rând pentru a justifica presiunea asupra Iranului în Strâmtoarea Hormuz. Aliații au ascultat, au notat, dar nu s-au angajat. India se află într-o poziție rară: are relații robuste atât cu Israelul, cât și cu Iranul. Dacă Pakistan eșuează ca mediator, poate India juca un rol mai semnificativ în detensionarea situației? Această întrebare, nepusă public la New Delhi, este tocmai cea care dă greutate prezenței lui Rubio în capitala indiană. Quad-ul iese din reuniunea de la New Delhi mai vizibil, dar nu neapărat mai puternic. Cei patru aliați au confirmat că vor continua să colaboreze. Ce nu au confirmat este că văd lumea la fel — mai ales în privința prețului pe care sunt dispuși să îl plătească pentru loialitatea față de Washington.

Ce este Quad și cum a apărut

Quad — prescurtare de la Quadrilateral Security Dialogue, Dialogul de Securitate Cvadrilateral — este un cadru diplomatic și de securitate care reunește Statele Unite, India, Australia și Japonia. Originile sale sunt umanitare, nu militare. Quad s-a născut din colaborarea celor patru națiuni în răspunsul la tsunamiul devastator din Oceanul Indian din decembrie 2004, care a ucis peste 230.000 de oameni. Coordonarea logistică din acea criză a arătat că cele patru democrații indo-pacifice pot acționa eficient împreună. Quad a fost lansat formal în 2007, dar a eșuat rapid și s-a stins. A fost relansat la Manila în noiembrie 2017, pentru a crea un bastion al națiunilor democratice care să contracareze mișcările expansioniste ale Chinei în regiunea indo-pacifică. De la reuniunea la nivel de lideri din 2021 — prima din istoria sa — Quad a evoluat rapid, adăugând grupuri de lucru pe vaccinuri, tehnologie, climă, securitate cibernetică și minerale critice. Ultima reuniune la nivel de lideri a avut loc în SUA în 2024.

Quad nu este o alianță militară în sensul NATO — nu există o clauză de apărare colectivă. Este, mai degrabă, un cadru de coordonare între democrații cu interese convergente într-o regiune în care China proiectează o putere tot mai mare. Tocmai această ambiguitate — parteneriat strategic, nu pact de apărare — îi permite Indiei să rămână în interior fără a renunța la politica sa tradițională de autonomie strategică. Summitul liderilor Quad pe care India trebuia să îl găzduiască în 2025 nu a mai avut loc. Reuniunea de la New Delhi din mai 2026 este, deocamdată, cel mai înalt nivel la care alianța s-a mai văzut față în față. Că s-a întâmplat la New Delhi, nu la Washington, este semnificativ: America are nevoie de India, nu invers.

Post Scriptum: Reuniunea Quad, New Delhi, 26 mai 2026 - idei principale

Quad-ul a fost revitalizat după o perioadă de incertitudine legată de angajamentul SUA, cu Rubio participând la reuniunea de la New Delhi în numele administrației Trump.

Cele patru țări — SUA, India, Australia și Japonia — au anunțat cooperare concretă în două domenii: maritim (supraveghere comună și informații în timp real pentru traficul comercial) și minerale critice (securizarea lanțurilor de aprovizionare față de dominația Chinei).

Noutate absolută: Quad va sprijini dezvoltarea unui port în Fiji, o mișcare directă de contracarare a influenței chineze în Pacific.

Tensiunea cu China rămâne în fundal, mai ales după vizita lui Trump în China și referirile sale la un „G2" SUA-China, concept care îngrijorează profund aliații americani din regiune.

Iranul este marea fisură din cadrul Quad: niciunul dintre cei trei aliați (India, Japonia, Australia) nu a sprijinit atacul SUA-Israel, iar India și Japonia au relații istorice cordiale cu Teheranul.

Trump rămâne un factor de instabilitate pentru alianță — a refuzat summit-ul la nivel de lideri, a criticat aliații și a declarat că nu este „mulțumit de Australia."

Mesajul general al lui Motegi sintetizează contextul: lumea traversează „cea mai semnificativă schimbare structurală din era postbelică." Mesajul trebie comentat: Lumea la răscruce: ce se ascunde în spatele avertismentului lui Motegi? Declarația ministrului japonez de externe Toshimitsu Motegi nu este o simplă figură de stil diplomatică. Este, de fapt, o radiografie comprimată a unei lumi care se reconfigurează simultan pe mai multe fronturi, într-un ritm fără precedent de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ce înțelege Motegi prin „schimbare structurală"?

Ordinea internațională construită după 1945 — bazată pe instituții multilaterale, alianțe stabile, comerț liber și supremația militară americană necontestată — se erodează vizibil. Nu este vorba de o criză punctuală, ci de o transformare a arhitecturii însăși a relațiilor internaționale. Câteva fenomene simultane susțin această lectură:

SUA nu mai sunt un garant predictibil al securității globale. Trump a atacat Iranul fără să consulte aliații, a vorbit despre un „G2" cu China și a pus sub semnul întrebării valoarea alianțelor tradiționale. Pentru Tokyo, care depinde de umbrela de securitate americană în fața Chinei și Coreei de Nord, acest lucru este profund destabilizator.

China a devenit o putere revizionistă cu mijloace globale. Dominația sa asupra mineralelor critice, presiunea militară în Marea Chinei de Sud și expansiunea influenței în Pacific — inclusiv în Fiji — arată o putere care nu mai acceptă pasiv ordinea existentă.

Războaiele nu mai sunt periferice. Conflictul din Ucraina și războiul din Iran nu sunt crize regionale izolate — ambele afectează direct securitatea energetică, lanțurile de aprovizionare și echilibrele de putere la nivel global. Strâmtoarea Hormuz blocată este simptomul cel mai vizibil al acestei noi realități.

Multilateralismul clasic este în criză. ONU, G7, chiar și NATO funcționează cu dificultate crescândă. Formate mai restrânse, precum Quad, încearcă să suplinească acest vid, dar sunt și ele traversate de contradicții interne.

De ce contează această declarație venind de la Japonia

Japonia are o sensibilitate istorică aparte față de instabilitatea globală — este singura țară care a suferit atacuri nucleare și a construit după 1945 o identitate națională în jurul pacifismului și ordinii internaționale bazate pe reguli. Când Tokyo spune că această ordine se destramă, nu o face retoric, ci dintr-o poziție de vulnerabilitate reală și de experiență istorică directă. În plus, Japonia se află la intersecția tuturor tensiunilor majore: vecinătatea cu China și Coreea de Nord, dependența de importurile de energie din Golf, relațiile tradiționale cu Iranul și legătura de securitate cu un Washington tot mai imprevizibil.

Concluzie

Motegi nu a lansat un avertisment. A constatat o realitate pe care liderii occidentali o formulează încă ezitant. Lumea nu mai are un centru de greutate clar, regulile jocului se rescriu simultan în mai multe locuri, iar fereastra pentru a influența forma noii ordini internaționale se îngustează rapid. Tocmai de aceea Quad-ul, cu toate contradicțiile sale, rămâne relevant: este unul dintre puținele formate în care această reconfigurare poate fi, cel puțin parțial, gestionată.

Post Scriptum: Un oficial iranian a declarat duminică pentru Washington Post că Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă în etape. Mai întâi, SUA ar elibera 12 miliarde de dolari din activele iraniene înghețate, apoi Iranul ar începe operațiunile de dragaj al minelor din strâmtoare, și în final SUA și-ar ridica blocada. Trump a vorbit sâmbătă seara cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informându-l că Israelul va păstra libertatea de acțiune împotriva amenințărilor din Liban, inclusiv a grupării teroriste Hezbollah cu baza în Liban.