Volodimir Zelenski și modelul liderului politic în război: Winston Churchill

Volodimir Zelenski este, fără îndoială, revelația momentului în materie de leadrship în timp de război. Câștigător detașat în urmă cu 4 ani în fața partidelor tradiționale, cu o majoritate confortabilă, cu nou înființatul său partid Servitorul Poporului, actorul principal din sitcom-ul rusesc care a dat numele partidului pare cea mai potrivită întâmplare pentru un asemenea rol.

În materie de comunicare strategică și război informațional, împreună cu regizorul și scenaristul său, a reușit să creeze cea mai importantă formulă de contracarare a dezinformării și a mașinii de propagandă și fake news rusă. Dar în subsidiar, se relevă și modelul pe care-l urmează cei care au creat personajul și, cel mai probabil, omul politic cel mai admirat de către Zelenski.

Pentru că fiecare ieșire a sa publică mă duce cu gândul la Winston Churchill. Desigur, diferențele sunt prezente, dar doar pentru a sublinia și mai bine sinonimia de roluri. Churchill, om politic prin excelență care și-a purtat țara printr-un război, care a reușit să stea la masa la care s-a reașezat lumea – alături de Stalin și Roosevelt – protagonist al celebrului episod al șervețelului cu procentele de împărțire a influenței în Europa de Est și creator, poate involuntar, al Sferelor de Influență - Churchill s-a văzut eliminat democratic din prim-planul scenei politice prin vot, de către compatrioții săi, imediat la sfârșitul războiului pe care l-a câștigat.

Desigur, relevanța sa nu s-a oprit aici, el fiind și autorul celebrului discurs de la Fulton care anunța, înaintea publicării Lungii Telegrame a lui George Kennan, ruptura occidentului democratic de Uniunea Sovietică și rivalitatea sistemelor: „O cortină de fier s-a lăsat asupra Europei”. Pentru că vizionarul Churchill a însemnat mai mult decât premierul și omul politic Churchill, fiind în mod principal omul de spirit Churchill dar care a rămas în istorie mai ales liderul politic în timp de război, prin excelență.

Nu pot să spun că alegerea a fost premeditată de către Zelenski sau de către apropiații săi. Nu știu nici măcar dacă s-a raportat la Churchill. Al Doilea Război Mondial arată puțin diferit decât cel de după 82 de ani, Războiul de Agresiune, pe scară largă, al Rusiei în Ucraina. Regimul lui Putin și cel al lui Hitler pot fi lesne aproximate și comparate – vezi abordarea lui Timothy Snyder din New York Times, istoricul britanic care are argumentația și comparația extinsă a celor două regimuri totalitare de factură nazistă.

Am avut ocazia să revăd marile citate din Churchill în timp de război și pot spune fără rezerve că le regăsesc în discursurile zilnice ale lui Zelenski, chiar dacă sunt aplicate la realitatea actualului război, a evoluțiilor curente, de pe teren.

Churchill a fost cel care a spus poporului britanic, guvernului și Parlamentului său „Nu am nimic de oferit decât sânge, trudă, lacrimi și sudoare.” (“I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.”). Zelenski își anunța comparioții mai ieri că recâștigarea teritoriului se va face sigur, dar că va costa vieți și se va obține cu sânge. Un remake al discursului lui Churchill din 13 mai 1940 la validarea propriului Guvern.

Dar ne putem uita și la alte citate:

- Succesul nu este definitiv, eșecul nu este fatal, contează doar curajul de a continua, spunea Churchill. Cam asta spunea și Zelenski despre perspectiva eliberării Crimeii.

- Toate lucrurile mărețe sunt simple, și multe pot fi exprimate într-un singur cuvânt: libertate; justiție; onoare; datorie; milă; speranță, spunea Churchill. E cam lista de elemente intangibile care au făcut diferența în război între armata ucraineană și cea rusă, evidențiate zi de zi de către Zelenski.

- Prețul măreției, al grandorii, al măririi, am spune noi, este responsabilitatea, sublinia Churchill, cu referire la îmbogățiții de război ai epocii sale. Acesta e un subiect clasic al bunei guvernări în perioada supervizării activității executive de către mass media și societatea civilă, și o putem regăsi atunci când vedem discuțiile despre lupta anti-corupție în parchetele ucrainene și reformele făcute de către Ucraina pentru a deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană.

- Nu vei ajunge niciodată la sfârșitul unui drum dacă te oprești să arunci câte o piatră în fiecare câine care te latră, susținea Churchill. Aici Zelenski îl contrazice și se ocupă, dacă nu de toate, de cele mai vizibile și flagrante fake-uri ale rușilor pe care le contrează pentru a contracara efectele dezinformării asupra propriilor cetățeni și a acțiunii poporului ucrainean de a-și apăra neabătut țara.

Și, desigur, favoritul meu dintre citatele lui Churchill. Este vorba despre o dispute în Parlament cu opoziția, în care i se reproșau premeierului conservator alegerile sale în diferite momente. Pentru că nu putea să dea publicității argumentele sale și informațiile pe care le deținea, fapt pe care contau liderii opoziției care-l atacau, Churchill a răspuns tranșant și dezarmant de simplu: Dacă ați fi în locul meu și ați ști ceea ce știu eu, ați fi luat o decizie aproximativ similară cu cea pe care am luat-o eu!

Nu lipsește decât deznodământul favorabil al războiului pentru a-i permite lui Zelenski să se afirme, să recunoască sau să revendice asocierea de imagine cu Churchill!