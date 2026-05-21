Un an la Cotroceni. Sau cum a blocat Nicușor Dan țara

Președintele s-a întâlnit azi cu 35 de parlamentari plecați din formațiunile radicale și care ar putea pune umărul la noul guvern pe care încearcă să-l formeze PSD.

Criza politică din România, care accentuează criza economică, a fost declanșată de PSD cu încurajarea lui Nicușor Dan. Legătura dintre președinte și social-democrați pare mai strânsă decât se vede: „Cu domnul Grindeanu, evident, interacționez cel mai mult (...) Îi spun cum văd eu o anumită situație, dumnealui îmi spune care este viziunea sa” (16 noiembrie 2025). Apoi, președintele a agreat întâlnirea informală dintre Florin-Lazăr Vlădică, directorul Oficiului de Informaţii de la Cotroceni cu Sorin Grindeanu și cu Adrian Thiess, un prieten vechi al candidatului Călin Georgescu care l-a ajutat în campania din 2024 și despre care presa a scris că are legături cu AUR și gruparea MAGA (Make American Great Again).

Preferința lui Nicușor Dan pentru PSD și încercările lui de a găsi cu orice preț punți de legătură spre MAGA, chiar dacă aceste punți vin din zona Georgescu-AUR sugerează o strategie politică total diferită față de cea pe care a afișat-o la vedere când a fost ales. De aceea cercetările sociologice arată că 7 din 10 români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui, probabil cea mai abruptă cădere în sondaje a unui președinte în primul său an de mandat din perioada postcomunistă: doar 27,6% din alegători se declară mulțumiţi de Nicușor Dan (INSCOP, mai 2026).

Președintele a blocat țara, crezând că PNL și USR vor rămâne la putere cu PSD

Cota premierului Ilie Bolojan este mai mare: 30,5% sunt mulțumiți de activitatea lui, cu toate că a crescut taxe și impozite și n-a apucat să aplice măsurile inverse. Sinceritatea lui, prin comparație cu ascunzișurile președintelui i-a făcut pe mulți votanți din tabăra democratică să rămână alături de el. Probabil că moțiunea de cenzură PSD-AUR nu ar fi avut loc, dacă premierul Bolojan ar fi avut sprijinul președintelui. Dar Nicușor Dan și-a făcut alte socoteli, a crezut că aruncându-l peste bord, scapă de un competitor pentru prezidențialele din 2030. N-a luat în considerare propria sa erodare odată cu această manevră cinică prin care ecuația unei guvernări coerente devine imposibilă: USR, PNL și UDMR nu vor susține un guvern PSD care se bazează pe voturile extremiștilor, care în total au peste 30% din fotoliile parlamentare (AUR, POT, SOS și fugarii lor).

Președintele a blocat țara, crezând că PNL și USR vor rămâne la putere cu PSD, de dragul funcțiilor și al banilor de care partidele au nevoie în teritoriu, mai ales în localitățile în care au primari. Calculele făcute de Nicușor Dan pe hârtie nu se potrivesc însă cu realitatea. Cel puțin, nu, deocamdată. Electoratul care l-a ales era deja nemulțumit după ce a numit procurorii șefi și chiar lideri ai USR au declarat că numirile făcute de președinte „au marca PSD”. I se reproșează președintelui că în loc să aleagă profesioniști, procurori care și-au dovedit curajul de a intra în coliziune cu personaje importante ale lumii politice și interlope, a preferat oameni slabi, vulnerabili, fără voință, care nu supără și nu deranjează marile mușuroaie ale corupției și ale grupurilor criminale organizate.

Cum a spus șefa Parchetului European, Codruța Kövesi, „atunci când președintele statului declară și în timpul campaniei electorale, și după, voi negocia numirile pentru funcțiile de procuror general și DNA, transmite un anumit semnal” și mulți procurori nici nu mai participă la selecție considerând că jocurile sunt făcute la nivel politic. Politicienii români încă se tem de Kövesi, printre ei chiar șeful statului care nu s-a abținută să spună că în mandatul ei s-ar fi făcut abuzuri, o teză des folosită de PSD. Recent într-un interviu pentru G4media, șefa Parchetului European a declarat din nou că nu vrea să intre în politică, înțelege cât de „obositoare, stresantă și provocatoare” e funcția de președinte și că îi dorește lui Nicușor Dan „să aibă un somn bun, că țara are nevoie de președinte în cea mai bună formă”. Această urare pare să aibă legătură, după cum spun persoane din anturajul său, cu faptul că președintele s-ar odihni uneori și câte două zile după evenimente mai lungi.

Nicuşor Dan a ajutat la răsturnarea unui guvern reformator în favoarea PSD

În plan intern, Nicușor Dan a blocat reformele justiției, a ajutat la răsturnarea unui guvern reformator în favoarea PSD, care nu și-a putut mulțumi clientela politică sub cabinetul condus de Ilie Bolojan și, care ar vrea acum să modifice și programul SAFE de înzestrare a Armatei după interesele grupurilor care gravitează în jurul partidului. La un an de la câștigarea alegerilor, președintele și-a dat singur mat într-o partidă de șah în care a vrut să-și câștige culoarul prezidențial pentru 2030. Până atunci, însă, vor trece multe lebede negre pe deasupra țării și unele s-ar putea opri chiar la Cotroceni.

Sabina Fati - DW