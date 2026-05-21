search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un an la Cotroceni. Sau cum a blocat Nicușor Dan țara

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele s-a întâlnit azi cu 35 de parlamentari plecați din formațiunile radicale și care ar putea pune umărul la noul guvern pe care încearcă să-l formeze PSD.

Nicuşor Dan, preşedintele României
Nicuşor Dan, preşedintele României

Criza politică din România, care accentuează criza economică, a fost declanșată de PSD cu încurajarea lui Nicușor Dan. Legătura dintre președinte și social-democrați pare mai strânsă decât se vede: „Cu domnul Grindeanu, evident, interacționez cel mai mult (...) Îi spun cum văd eu o anumită situație, dumnealui îmi spune care este viziunea sa” (16 noiembrie 2025). Apoi, președintele a agreat întâlnirea informală dintre Florin-Lazăr Vlădică, directorul Oficiului de Informaţii de la Cotroceni cu Sorin Grindeanu și cu Adrian Thiess, un prieten vechi al candidatului Călin Georgescu care l-a ajutat în campania din 2024 și despre care presa a scris că are legături cu AUR și gruparea MAGA (Make American Great Again).

Preferința lui Nicușor Dan pentru PSD și încercările lui de a găsi cu orice preț punți de legătură spre MAGA, chiar dacă aceste punți vin din zona Georgescu-AUR sugerează o strategie politică total diferită față de cea pe care a afișat-o la vedere când a fost ales. De aceea cercetările sociologice arată că 7 din 10 români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui, probabil cea mai abruptă cădere în sondaje a unui președinte în primul său an de mandat din perioada postcomunistă: doar 27,6% din alegători se declară mulțumiţi de Nicușor Dan (INSCOP, mai 2026).

Președintele a blocat țara, crezând că PNL și USR vor rămâne la putere cu PSD

Cota premierului Ilie Bolojan este mai mare: 30,5% sunt mulțumiți de activitatea lui, cu toate că a crescut taxe și impozite și n-a apucat să aplice măsurile inverse. Sinceritatea lui, prin comparație cu ascunzișurile președintelui i-a făcut pe mulți votanți din tabăra democratică să rămână alături de el. Probabil că moțiunea de cenzură PSD-AUR nu ar fi avut loc, dacă premierul Bolojan ar fi avut sprijinul președintelui. Dar Nicușor Dan și-a făcut alte socoteli, a crezut că aruncându-l peste bord, scapă de un competitor pentru prezidențialele din 2030. N-a luat în considerare propria sa erodare odată cu această manevră cinică prin care ecuația unei guvernări coerente devine imposibilă: USR, PNL și UDMR nu vor susține un guvern PSD care se bazează pe voturile extremiștilor, care în total au peste 30% din fotoliile parlamentare (AUR, POT, SOS și fugarii lor).

Președintele a blocat țara, crezând că PNL și USR vor rămâne la putere cu PSD, de dragul funcțiilor și al banilor de care partidele au nevoie în teritoriu, mai ales în localitățile în care au primari. Calculele făcute de Nicușor Dan pe hârtie nu se potrivesc însă cu realitatea. Cel puțin, nu, deocamdată. Electoratul care l-a ales era deja nemulțumit după ce a numit procurorii șefi și chiar lideri ai USR au declarat că numirile făcute de președinte „au marca PSD”. I se reproșează președintelui că în loc să aleagă profesioniști, procurori care și-au dovedit curajul de a intra în coliziune cu personaje importante ale lumii politice și interlope, a preferat oameni slabi, vulnerabili, fără voință, care nu supără și nu deranjează marile mușuroaie ale corupției și ale grupurilor criminale organizate. 

Cum a spus șefa Parchetului European, Codruța Kövesi, „atunci când președintele statului declară și în timpul campaniei electorale, și după, voi negocia numirile pentru funcțiile de procuror general și DNA, transmite un anumit semnal” și mulți procurori nici nu mai participă la selecție considerând că jocurile sunt făcute la nivel politic. Politicienii români încă se tem de Kövesi, printre ei chiar șeful statului care nu s-a abținută să spună că în mandatul ei s-ar fi făcut abuzuri, o teză des folosită de PSD. Recent într-un interviu pentru G4media, șefa Parchetului European a declarat din nou că nu vrea să intre în politică, înțelege cât de „obositoare, stresantă și provocatoare” e funcția de președinte și că îi dorește lui Nicușor Dan „să aibă un somn bun, că țara are nevoie de președinte în cea mai bună formă”. Această urare pare să aibă legătură, după cum spun persoane din anturajul său, cu faptul că președintele s-ar odihni uneori și câte două zile după evenimente mai lungi.

Nicuşor Dan a ajutat la răsturnarea unui guvern reformator în favoarea PSD

În plan intern, Nicușor Dan a blocat reformele justiției, a ajutat la răsturnarea unui guvern reformator în favoarea PSD, care nu și-a putut mulțumi clientela politică sub cabinetul condus de Ilie Bolojan și, care ar vrea acum să modifice și programul SAFE de înzestrare a Armatei după interesele grupurilor care gravitează în jurul partidului. La un an de la câștigarea alegerilor, președintele și-a dat singur mat într-o partidă de șah în care a vrut să-și câștige culoarul prezidențial pentru 2030. Până atunci, însă, vor trece multe lebede negre pe deasupra țării și unele s-ar putea opri chiar la Cotroceni.  

Sabina Fati - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
Răsturnare istorică pe axa Moscova-Beijing. Analist: „Putin nu a obținut de la Xi ce și-a dorit foarte mult”
fanatik.ro
image
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Gigi Becali l-a ”distrus” ÎN DIRECT: ”Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie”
digisport.ro
image
Locurile din Italia cu sate colorate și cele mai bune vinuri. Descoperă itinerariul perfect pentru o vacanță de 7 zile
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
observatornews.ro
image
Mario Iorgulescu, prima REACȚIE după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos 😲
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Locuiești la parter? Tot trebuie să plătești reparațiile la lift. Cum se stabilește contribuția fiecărui apartament
playtech.ro
image
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi!
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Lui Prunea nu i-a venit să creadă: ”Florine, am divorțat din cauza ta!”
digisport.ro
image
România va fi lovită de primul val de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi de 30 de grade
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când se spală după Înălțare. Toate gospodinele trebuie să știe asta!
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Salată de paste cu ton à la Cher. Un preparat bogat în proteine, se face ușor și este perfect pentru vară
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer