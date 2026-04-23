Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Sindromul Atena și trădarea de la București: De ce decizia PSD de a răsturna Guvernul Bolojan aruncă România într-o vulnerabilitate istorică

Există o lecție brutală, implacabilă, a istoriei economice europene recente pe care elitele politice iresponsabile o ignoră cu bună știință. Statele nu dau faliment exclusiv din cauze externe, prin invazii sau cataclisme. Ele se prăbușesc lent, prin sinucidere asistată din interior, orchestrată de grupuri de interese decuplate de la realitatea internațională. 

În toamna anului 2009, la Atena, noul executiv descoperea o realitate contabilă ținută sub tăcere de decenii de o administrație clientelară. Deficitul bugetar al Greciei depășea catastrofal pragul de 12%. Dezastrul elen a demonstrat lumii întregi prețul exorbitant pe care îl plătește o națiune atunci când clasa politică alege populismul în detrimentul responsabilității fiscale. A urmat un deceniu pierdut, marcat de șomaj cronic, colaps social, umilință națională pe piețele externe și tăieri brutale, impuse, ale nivelului de trai.

Astăzi, sub povara unei datorii publice de peste 1.121 miliarde de lei, România se află exact în fața unui test de stres absolut similar. În acest climat de fragilitate economică și de alertă maximă de securitate pe flancul estic al NATO, decizia Partidului Social Democrat de a retrage sprijinul politic Guvernului Ilie Bolojan reprezintă un act de sabotaj instituțional fără precedent în istoria recentă a țării. Simulacrul de referendum intern, încheiat cu un scor de sorginte sovietică de 97,7%, maschează o realitate profund viciată. Afirmația liderului PSD, Sorin Grindeanu, conform căreia formațiunea preferă o „opoziție cu voce, decât o guvernare cu capul plecat”, devoalează o capitulare publică în fața propriilor rețele de privilegii. Această sintagmă ascunde refuzul patologic al social-democraților de a accepta rigoarea, ordinea financiară și reformele de care depinde însăși supraviețuirea statului român în lumea liberă.

Motivația reală a crizei politice declanșate duminică seară vizează exclusiv supraviețuirea unui sistem clientelar vechi de decenii. Guvernul Bolojan operează o uriașă și dureroasă asanare morală și economică a statului, atacând frontal dosare considerate până acum complet intangibile. Executivul actual a tăiat nodul gordian al pensiilor magistraților, asumându-și un risc major, în condițiile în care judecătorii apropiați PSD de la Curtea Constituțională au blocat decizia de cinci ori consecutiv. 

S-a intrat cu bisturiul legislativ în salariile aberante din autoritățile autonome. Instituții precum ANRE, ASF sau ANCOM fuseseră transformate de-a lungul anilor în fiefuri de partid, operând cu remunerații lunare inaccesibile sectorului privat productiv, o insultă adusă direct antreprenoriatului românesc. Mai mult, s-a oprit expansiunea unui aparat administrativ supradimensionat în primării și consilii județene, structuri hipertrofiate construite exclusiv pentru a răsplăti loialitățile politice locale. 

Prin tăierea acestor ramificații parazitare, premierul a intrat direct în nucleul dur care a drenat ani de zile resursele publice. Furiei acestui sistem rentier îi răspunde astăzi conducerea PSD, devenind oficial gardianul stagnării și paznicul rețelelor de pradă.

Sabotarea asumată a reformelor în curs aruncă automat România în scenariul falimentului de tip grecesc. Cifrele macroeconomice publicate de organismele financiare internaționale descriu o marjă de eroare nulă. În anul 2026, statul român trebuie să ramburseze suma istorică de 30 de miliarde de euro, reprezentând un salt de peste 50% față de efortul bugetar din 2025. Presiunea pe buget este deja sufocantă, dobânda medie la datoria emisă atingând 6,2% pe an, cel mai ridicat nivel din regiune. Printr-o simplă analiză comparativă, observăm că o economie disciplinată precum cea a Poloniei se împrumută la 5,41%, în timp ce Bulgaria accesează piețele la 3,93%.

Menținerea ratingului de țară la pragul Baa3 de către agențiile internaționale Moody's, Fitch și S&P a fost garantată exclusiv de credibilitatea pachetului de măsuri de consolidare fiscală asumat de actualul cabinet. Abandonarea acestui plan sub presiunea unui partid ostil ajustării va atrage imediat o retrogradare sub categoria „investment-grade”. Consecința directă este una de o violență financiară extremă. Fondurile de pensii și marii investitori instituționali occidentali vor fi obligați de propriile reglementări stricte să vândă masiv titlurile de stat românești. Acest exod de capital va prăbuși ireversibil leul, importând instantaneu o nouă spirală inflaționistă într-o economie care abia încerca să se stabilizeze la o cotă de 8,3%, o valoare deja de patru ori peste media Uniunii Europene.

Rata inflației actuale reflectă precis politicile toxice din perioada în care populismul a dictat agenda guvernamentală. Inflația prezentă este consecința directă a excesului de cerere internă generat artificial în anii anteriori, când s-au pompat bani în economie finanțați exclusiv pe deficit, fără nicio bază în creșterea productivității. Am crescut veniturile mai repede decât a crescut economia reală, iar inflația este nota de plată inevitabilă a acelei iresponsabilități. Corecția demarată de Executiv a oprit derapajul spre blocarea fondurilor europene și a sancționat o politică fiscală iluzorie. A renunța la această traiectorie înseamnă a condamna populația la sărăcie cronică pe termen lung.

La nivel internațional, colapsul voinței politice de la București anulează un obiectiv național de o importanță strategică colosală. Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) intră în blocaj absolut. România deține în prezent 23 din cele 25 de avize necesare integrării, eforturile diplomatice fiind într-un stadiu extrem de avansat. Secretarul general Mathias Cormann a trasat însă o linie clară, precizând că integrarea asumată pentru 2026 depinde vital de continuarea reformelor. Un guvern paralizat sau deturnat de o agendă populistă pierde irevocabil această confirmare a stabilității economice, amânând sine die accesul la standardele internaționale și anulând un spor garantat de creștere a PIB-ului evaluat de experții BNR. Între timp, state cu agende ferme, precum Bulgaria și Croația, vor prelua avantajul strategic.

Dimensiunea geopolitică a acestui asalt asupra guvernării domină toate celelalte calcule matematice. Ne aflăm chiar la marginea unei falii geopolitice care desparte brutal lumea liberă de dictaturile revizioniste. Flancul estic al NATO resimte zilnic undele de șoc tectonice generate de războiul sângeros de uzură din Ucraina și de conflictul extins din Orientul Mijlociu. Avem blindate rusești la câteva sute de kilometri de granița națională și un război hibrid activ pe teritoriul european. În acest climat de securitate precar, aripa radicală din PSD, dominată de personaje care au cultivat constant un discurs eurosceptic, acționează ca un vector de instabilitate perfect aliniat intereselor Moscovei.

Rusia urmărește cu un interes morbid orice fisură apărută în coeziunea statelor europene. O Românie neguvernabilă, sfâșiată de lupte intestine și condusă de o clasă politică dispusă să tranzacționeze parcursul occidental pentru controlul unor agenții de stat, se pliază matematic pe scenariul de dezbinare desenat de ideologii de la Kremlin. Retragerea sprijinului politic este, în esența sa, o vulnerabilizare deliberată a statului român, o invitație deschisă adresată forțelor care doresc dislocarea țării din arhitectura de securitate euro-atlantică. A juca ruleta rusească cu stabilitatea executivului în timp de război la graniță echivalează cu o abdicare totală de la datoria de om de stat.

Răspunsul premierului Ilie Bolojan, pronunțat cu claritate imediat după declanșarea crizei, trasează singura linie de conduită compatibilă cu interesul național superior. Anunțul ferm că echipa guvernamentală va continua să asigure funcționarea statului oprește, pentru moment, alunecarea spre haos. Așa cum a subliniat șeful Guvernului, este o dovadă de profundă lașitate să fii parte semnatară a unei decizii de coaliție, pentru ca ulterior să fugi de răspunderea implementării ei, sacrificând finanțele țării pe altarul demagogiei de partid. Acțiunea noastră politică transcende în acest moment o simplă luptă electorală sau un calcul conjunctural de putere. Asumarea ordinii financiare, eliminarea risipei sistemice și garantarea ancorării României în structurile de elită ale Occidentului reprezintă imperative absolute de securitate națională. Aceste principii fundamentale nu suportă tranzacții și nu pot fi negociate cu exponenții unui sistem învechit, disperat să își conserve privilegiile pe bani împrumutați. Protejarea statului de drept, a economiei de piață și a traiectoriei euro-atlantice primează ferm în fața oricărui act de șantaj politic intern. România refuză întoarcerea în labirintul stagnării.

