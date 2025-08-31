Shakespeare pentru toţi

Ce legătură există între Avignon-ul din Franţa şi Ulmeniul, Buzăul, Ploieştiul, Sfȃntu Gheorghe, Bucureştiul şi încă vreo 56 de oraşe şi comune din toată Romȃnia? În lunga vară fierbinte a lui 2025, craiovenii le-au unit într-un fel neaşteptat de frumos, căci le-au inclus într-un ambiţios proiect cultural, ce l-a adus pe Shakespeare… la poarta casei.

Caravana Shakespeare - peste tot şi-a propus un maraton menit a duce jocul, poezia şi teatrul, în mijlocul romȃnilor, astfel încȃt nu oamenii să vină la teatru, ci teatrul să meargă la oameni. Cu zece actori, o scenă mobilă şi trei autoutilitare de teatru, caravana, acest copil năstruşnic al celebrului Festival Internaţional Shakespeare de la Craiova, a pornit spre oraşele şi satele mari şi mici ale ţării. Ea duce astfel verbul (reinterpretat) al marelui bard, aproape de oameni, dintre care unii poate nu au mers niciodată la teatru, locuind în zone lipsite de infrastructura necesară.

Aventura a pornit din capitala Băniei, pe 23 aprilie (cum altfel?), de Ziua lui Shakespeare şi durează 22 de săptămȃni. Ca orice formulă de teatru itinerant adevărat, şi Caravana provoacă şi schimbă un spaţiu obişnuit intr-unul al faptei încărcate de semnificaţii şi al dialogului, în care spectatorul devine parte activă a experimentului. Aşa s-a întȃmplat şi pe 23 august, la Bucureşti, aşa se va întȃmpla şi în alte oraşe şi comune, pȃnă pe 14 septembrie.

Trupa Teatrului Naţional Marin Sorescu din Craiova, organizatorul, alături de Fundaţia Shakespeare, al acestei îndrăzneţe fapte culturale, şi-a structurat prestaţia pe trei tronsoane orare, alcătuite în funcţie de publicul ţintă.

De la ora 17, sunt aşteptaţi copiii şi adolescenţii, la atelierul interactiv, unde jocurile teatrale le dezvăluie participanţilor teme din dramaturgia shakespeariană, precum iubirea, rivalitatea sau identitatea. Jocurile sunt astfel concepute încȃt să stimuleze atenţia, memoria, imaginaţia şi spiritul de echipă, ale copiilor.

De la ora 18 sunt aşteptaţi la întȃlnirea cu trupa craioveană, iubitorii de poezie, la Galeria Shakespeare: Sonete itinerante. Trei actori îmbrăcaţi în costume elisabetane dau glas versurilor încărcate de iubire, melancolie şi reflecţii asupra trecerii timpului şi a frumuseţii, din celebrele Sonete. Cu această instalaţie a fost prezentă trupa teatrului, în iulie, la marele Festival OFF Avignon, adăugȃnd glasul romȃnilor la numeroasele spectacole invitate din întreaga lume. Prilej cu care au stabilit contacte cu trupele străine, ce vor fi şi ele invitate la Festivalul Shakespeare, la Craiova, în 2026.

Ṣi pentru ca despărţirea de experienţa oferită de shakespearienii craioveni să se petreacă în veselie, ultima parte a reprezentaţiei, de la ora 19, este rezervată comediei. Operele complete ale lui WLM.ṢXPR, după Jess Borgeson, Adam Long şi Daniel Singer aruncă o privire ironică asupra operei shakespeariene, oferind actorilor şansa de a aduce în scenă, într-un ritm alert, fragmente din piesele celebre ale dramaturgului britanic, de la Romeo şi Julieta şi Othello, la Richard III şi Iulius Cezar. Amatorii îşi pot rezerva locuri gratuite la oricare din secţiunile evenimentului, la adresa: https://caravana.shakespearefestival.online/.

Ultimii doi ani au reprezintat o periodă de sărbătoare pentru craioveni, căci în 2024 s-au împlinit 30 de ani de cȃnd celebrul Emil Boroghină a pus bazele Festivalului Internaţional Shakespeare, ajuns să fie una din cele mai importante manifestări de acest tip din lume. Iar în 2025, Teatrul Naţional Marin Sorescu împlineşte 175 de ani de existenţă.

Cine urmăreşte evoluţia Festivalului de la Craiova a putut constata că acesta s-a structurat încă de la început, pe patru elemente de rezistenţă: mari spectacole internaţionale, conferinţe ştiinţifice, ateliere studenţeşti menite a face din festival o şcoală pentru tinerii oameni de teatru şi expoziţii de tipărituri şi lansări de carte de specialitate. De cȃnd festivalul este coordonat de directorul artistic Vlad Drăgulescu, împreună cu managerul Teatrului, Alexandru Boureanu, e tot mai vizibilă dorinţa organizatorilor de a fi aproape de comunitate, prin reprezentaţii în cele mai neconvenţionale spaţii, dar aproape de oameni. La ediţia din 2024, de pildă, străzile Craiovei au fost împȃnzite de reprezentaţiile trupelor independente şi ale studenţilor de la UNATC I.L.Caragiale din Bucureşti, cu care festivalul a semnat un parteneriat pentru viitorul de durată. Atunci, 450 de tineri au performat în cele 106 evenimente răspȃndite în toate cartierele Craiovei.

În 2025, organizatorii Festivalului Shakespeare au mărit miza acestei democratizări a actului teatral, construind punţi directe de comunicare artistică, cu comunităţile din întreaga ţară. Un lucru dificil de înfăptuit, mai ales în actualele condiţii de austeritate financiară. Ṣi chiar şi în condiţii de normalitate economică, ştim bine că teatrele ezită să meargă în turneu, din cauza costurilor ridicate ale cazării, deplasării etc. Cum, necum, Caravana Shakespeare, susţinută de Ministerul Culturii, a reuşit să înfrȃngă adversităţile şi să aducă rȃsul pe feţele copiilor şi ale părinţilor.

Este şi aceasta o manieră de a pregăti publicul de teatru de mȃine, în condiţiile în care, deşi piaţa ideilor a devenit globală pe internet, nu sunt prea evidente impulsurile venite de aici spre produsul cultural, atractivitatea facilului predominȃnd. Caravana Shakespeare ţinteşte ca, prin contactul direct, nemediat, al actorilor cu spectatorii din toată ţara s ă le deschidă gustul pentru lumea intensă şi (vai!) efemeră, a teatrului viu.

Astfel, poate că tinerii de azi vor fi publicul de mȃine, nu doar al reprezentaţiilor stradale, ci şi al celor desfăşurate în sălile de spectacol ale Festivalului, care are publicul său, jucȃnd cu casa închisă, căci întȃlnirea teatrală este un mare eveniment al oraşului. Aşadar, cum ai putea rata, de pildă, să vezi Hamlet, în viziunea inovatorului regizor canadian Robert Lepage? El a revenit la Craiova în 2024, cu o producţie în coregrafia lui Guillaume Côté, ce transmite sensurile celebrei tragedii, aşa cum nu te aşteptai, printr-o contorsionată coregrafie a corpurilor, care evoluează în atmosfera de incertitudine, creată de jocul savant al luminilor şi al umbrelor, reflex al dilemelor morale ce nu îi dau pace nefericitului prinţ al Danemarcei.

Sau cum ai putea rata să descoperi, cum am făcut eu la ediţia din 2024 a Festivalului, substanţialele viziuni regizorale asiatice, ale operei shakespeariene? Cum a fost Regele Lear, interpretat non-verbal, cu o distribuţie exclusiv feminină, internaţională, incluzȃnd actriţe din Hong Kong şi Craiova, sub bagheta regizorului Tang Shu-wing, care a reuşit să transforme mimica, gestul, atitudinea actriţelor într-o expresivă şi cutremurătoare poveste de iubire şi trădare, ce exprimă esenţa shakespeariană a piesei. Sau cum a fost puternica producţie japoneză cu Richard II, cu Yamato Kochi, regizorul şi intrepretul rolului principal, posesorul unei uriaşe forţe tragice, ce a îmbinat, ca toată montarea, fineţea japoneză a exprimării esenţei, cu patosul expresiei occidentale.

Sau cum a fost producţia bulgară cu Furtuna, în lectura scenică a marelui artist vizionar Robert Wilson care, din nefericire, ne-a părăsit în acest an. Actorii bulgari ai Teatrului Ivan Nazov au dat viaţă variantei ludice, create de regizorul american, a piesei testamentare a dramaturgului britanic. Făuritor de subtile universuri vizuale, izvorȃte din mintea sa de arhitect, pictor şi om de teatru, folosind lumina ca pe o pensulă, Wilson a creat un basm scenic în care umorul, picturalitatea şi coregrafia explozivă se îngemănează.

Aşadar, Caravana Shakespeare - peste tot este încă un semn că managementul actual al teatrului şi al festivalului continuă şi lărgeşte tradiţia de conectare a instituţiei craiovene cu oameni şi spaţii (culturale) din interiorul ţării şi de dincolo de fruntariile ei. În această albie a interconectărilor se va înscrie şi apropiatul workshop internaţional Storm, ce ţinteşte să aducă împreună tineri craioveni interesaţi de teatru şi artişti din Romȃnia, Italia şi Germania. Încă un proces creativ, construit pe o bază solidă, căci se porneşte în acest demers tot de la Shakespeare.

Cu care, nu uitaţi, vă mai puteţi întȃlni urmărind traseul Caravanei Shakespeare - peste tot, care se mai întȃlneşte cu publicul pȃnă pe 14 septembrie (https://caravana.shakespearefestival.online/).

Vizionare plăcută!