Semnificația unei interacțiuni diplomatice fără precedent: dialogul din aceeași zi dintre liderii Chinei, Rusiei și Statelor Unite. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol din presa chineză care își propune să analizeze activitatea diplomatică recentă a Chinei, numită de mulți o ,,febră diplomatică”. În aceeași zi, președintele Chinei, Xijinping, a ținut o convorbire video cu președintele rus, Vladimir Putin, urmând să aibă o convorbire telefonică cu președintele american, Donald Trump. Nu este un lucru obișnuit ca președintele Xi să aibă două convorbiri telefonice cu președintele Rusiei și Statelor Unite. Conform declarației lui Dylan Loh, profesor asociat la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore: ,,Acest lucru demonstrează că președintele Xi poate domina scena și poate ridica cu ușurință telefonul pentru a discuta cu cei doi lideri «puternici» ai lumii”

Foto: De la stânga la dreapta: președintele rus Vladimir Putin, președintele american Donald Trump, președintele chinez Xijinping, sursă foto: aici.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

La 4 februarie, dată considerată prima zi de primăvară în calendarul lunar chinezesc, activitatea diplomatică a Chinei a atins un nivel remarcabil de intensitate.

În după-amiaza acelei zile, președintele Xi Jinping a avut o întrevedere în format video cu președintele Vladimir Putin, la Marea Sală a Poporului din Beijing. Câteva ore mai târziu, liderul chinez a purtat o convorbire telefonică cu președintele Donald Trump. Faptul că liderul suprem al Chinei a discutat, în aceeași zi, cu liderii Rusiei și Statelor Unite reprezintă un eveniment extrem de rar în istoria diplomatică recentă a Chinei. În cadrul conferinței de presă a Ministerului Afacerilor Externe al Chinei din 5 februarie, peste jumătate dintre întrebările adresate au vizat această dublă interacțiune. Întrebat dacă dialogurile indică o posibilă coordonare trilaterală, purtătorul de cuvânt Lin Jian a subliniat că aceste contacte au fost aranjamente bilaterale, realizate în baza agendelor celor trei șefi de stat.

Potrivit lui Wu Xinbo, decan al Institutului de Studii Internaționale și director al Centrului de Studii Americane din cadrul Universității Fudan, recentul apel telefonic dintre China și Rusia a avut loc într-un moment sensibil și critic pentru relațiile politice bilaterale. „Pe de o parte, convorbirea a stabilit direcția evoluției relațiilor dintre China și Statele Unite pentru întregul an 2026; pe de altă parte, a oferit orientări clare pentru etapa următoare a interacțiunilor bilaterale.”

Wan Qingsong, prodecan al Institutului de Studii Ruse și Eurasiatice din cadrul Universității Normală China de Est, a declarat pentru The Paper că menținerea stabilității generale în relațiile dintre marile puteri reprezintă o prioritate esențială a diplomației chineze în următorii cinci ani. El a remarcat că, deși mass-media a descris recent diplomația Chinei ca fiind într-o „mini-primăvară”, „interacțiunile dintre China, Rusia și SUA pot fi considerate ca anunțând o „primăvară în toată regula” pentru diplomația chineză, prin întărirea fundamentelor dialogului între marile puterile. Cred că diplomația marilor puteri din acest an va aduce noi realizări”.

Discutând despre semnificația acestor două dialoguri la nivel înalt pentru relațiile dintre China, Rusia și SUA, Andrei Kortunov, fost director general al Consiliului Rus pentru Afaceri Internaționale, a declarat pentru The Paper că, în ciuda intenției președintelui Trump de a slăbi parteneriatul strategic dintre China și Rusia și a propunerii Rusiei de a iniția o serie de inițiative de cooperare cu SUA, Rusia nu va urmări normalizarea relațiilor dintre SUA și Rusia în detrimentul cooperării existente cu China.

„Relațiile sino-ruse se află într-o permanentă primăvară.”

Întrevederea în format video dintre președintele Xi Jinping și președintele Vladimir Putin a continuat tradiția menținerii unei comunicări strânse între cele două părți în ajunul Anului Nou Chinezesc, evidențiind relația personală apropiată dintre cei doi șefi de stat.

Potrivit publicației singaporeze Lianhe Zaobao, în cadrul întrevederii din data de 4, președintele Putin i s-a adresat omologului său chinez cu apelativul „drag prieten” și a apreciat că relațiile ruso-chineze se află „într-o primăvară pe tot parcursul anului”, subliniind caracterul stabil și ascendent al cooperării bilaterale.

Conform agenției de presă Xinhua, în cadrul dialogului cu președintele Putin, Xi Jinping a subliniat că, în calitate de mari puteri responsabile și membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, China și Rusia au responsabilitatea de a susține principiile echității și justiției, de a apăra ordinea internațională centrată pe ONU și normele fundamentale ale dreptului internațional, precum și de a contribui la menținerea stabilității strategice globale.

La rândul său, președintele Putin și-a exprimat încrederea deplină a Federației Ruse în soliditatea relațiilor ruso-chineze, afirmând că, într-un context internațional complex și volatil, Rusia este dispusă să consolideze în continuare coordonarea strategică cu China și să aducă o contribuție constructivă la gestionarea afacerilor internaționale.

Conform Reuters, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a precizat că întrevederea video a durat o oră și 25 de minute, discuțiile vizând evoluții globale majore, inclusiv tensiunile dintre Statele Unite și Iran, situația din Venezuela și Cuba, precum și conflictul ruso-ucrainean.

Separat, mass-media rusă a relatat că Putin intenționează să viziteze China în prima jumătate a acestui an, fiind programate întâlniri suplimentare între cei doi lideri în cadrul unor evenimente precum reuniunea informală a liderilor APEC din a doua jumătate a anului.

Wan Qingsong a subliniat că diplomația la nivel înalt joacă un rol strategic în dezvoltarea relațiilor dintre China și Rusia, consolidând fundamentul politic al cooperării strategice cuprinzătoare dintre cele două țări. Totodată, aceasta reprezintă o forță motrice esențială pentru aprofundarea comunicării, a schimburilor și a dialogului la nivel înalt în toate domeniile, precum și pentru implementarea deplină a consensului strategic la care au ajuns cei doi șefi de stat. „Aceasta poate consolida încrederea strategică reciprocă „back-to-back” dintre China și Rusia, poate clarifica orientarea valorică potrivit căreia ambele țări reprezintă „active strategice” una pentru cealaltă și poate impulsiona relațiile bilaterale către niveluri superioare.”

Această convorbire telefonică dintre liderii chinez și rus este cea mai recentă dintr-o serie de interacțiuni diplomatice dintre cele două țări. La 27 ianuarie, ministrul apărării, Dong Jun, a avut o conversație video cu ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, în cadrul căreia au făcut schimb de opinii cu privire la punerea în aplicare a consensului la care au ajuns cei doi șefi de stat și la aprofundarea cooperării practice între cele două armate. La 1 februarie, Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și director al Oficiului Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe, s-a întâlnit la Beijing cu Serghei Șoigu, secretarul Consiliului Apărării al Federației Ruse. Cei doi au purtat discuții strategice privind relațiile bilaterale, aspectele regionale de interes și problemele internaționale și regionale de interes comun. La 3 februarie, ministrul adjunct al afacerilor externe al Chinei, Liu Bin, și ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Serghei Riabkov, au coprezidat, la Beijing, o nouă rundă de consultări privind stabilitatea strategică dintre China și Rusia. Cele două părți au desfășurat discuții aprofundate referitoare la configurația actuală a stabilității strategice globale și la problemele multilaterale de control al armamentelor, ajungând la un consens larg.

Kortunov a declarat pentru The Paper că schimburile la nivel înalt dintre China și Rusia reprezintă de mulți ani o caracteristică constantă a relațiilor bilaterale. „O nouă tendință ar putea fi accentul sporit pus pe comunicare și coordonare în domeniul securității. Având în vedere volatilitatea extremă a situației internaționale și creșterea semnificativă a incertitudinii, peisajul securității globale traversează transformări rapide și profunde. Acest accent constituie, în sine, un răspuns natural.”

Relațiile dintre SUA și China se află într-un ,, moment critic”

Convorbirea telefonică dintre președintele Xi Jinping și președintele Trump a reprezentat prima comunicare directă dintre cei doi lideri în 2026. Wu Xinbo a remarcat că acest apel „are loc într-un moment sensibil și critic pentru relațiile bilaterale”.

Potrivit agenției de știri Xinhua, președintele Xi Jinping a menționat că, în ultimul an, ,,am menținut o bună comunicare și am organizat cu succes o întâlnire la Busan, orientând cursul relațiilor dintre China și SUA – o inițiativă apreciată de popoarele ambelor țări și de comunitatea internațională. Acord o mare importanță relațiilor dintre China și SUA. În noul an, aștept să continui colaborarea cu dumneavoastră pentru a ghida relațiile bilaterale prin ape agitate și pentru a le stabiliza cursul, realizând inițiative mai importante și mai benefice.”

După convorbire, Trump a declarat pe rețelele de socializare că discuția a fost „excelentă” și „aprofundată”, acoperind numeroase teme importante, inclusiv comerțul, cooperarea militară, problema Taiwanului, conflictul Rusia-Ucraina, situația din Iran, achizițiile chineze de petrol și gaze naturale din Statele Unite, precum și posibilitatea creșterii importurilor de produse agricole americane, inclusiv soia.

Trump a afirmat: „Relația mea cu China și relația mea personală cu președintele Xi Jinping sunt foarte bune. Ambele părți recunosc importanța menținerii acestei relații. Cred că în următorii trei ani de mandat, vor fi obținute numeroase rezultate pozitive în chestiuni legate de președintele Xi Jinping și Republica Populară Chineză.” De asemenea, și-a exprimat așteptările ridicate privind o viitoare vizită în China, programată pentru luna aprilie.

Wu Xinbo a subliniat că două formulări din comunicatul guvernului chinez merită o atenție deosebită. În primul rând: „Statele Unite au preocupările lor, iar China are preocupările sale. China își respectă cuvântul dat și își îndeplinește angajamentele”. În al doilea rând: „Ambele părți ar trebui să consolideze dialogul și comunicarea, să gestioneze în mod adecvat diferențele, să extindă cooperarea practică și să evite atât neglijarea chiar și a celor mai mici acte de bunăvoință, cât și comiterea celor mai mici greșeli, în conformitate cu consensul la care am ajuns”. În opinia sa, aceste afirmații reflect poziția clară a Chinei față de Statele Unite: angajamentul consecvent față de integritate și respectarea obligațiilor asumate. „Acest lucru răspunde în mod eficient solicitărilor relevante ale Statelor Unite, reamintind totodată părții americane să respecte interesele fundamentale ale Chinei, să evite discrepanțele dintre promisiuni și acțiuni și să se abțină de la retorică lipsită de substanță”.

Este de remarcat faptul că problema Taiwanului a redevenit un subiect central al discuțiilor dintre cei doi lideri, deși nu a constituit un punct major pe agenda întâlnirii lor de la Busan, din anul precedent. Wu Xinbo consideră că această evoluție este strâns legată de aprobarea de către SUA a unei noi vânzări de armament către Taiwan la începutul anului.

În decembrie 2025, Departamentul Apărării al SUA a anunțat aprobarea unei vânzări de armament către Taiwan în valoare de aproximativ 11,1 miliarde de dolari, marcând cea mai mare tranzacție de acest tip realizată vreodată de Statele Unite în relația cu Taipei. „Această tranzacție, atât prin amploare, cât și prin natură, subminează grav interesele fundamentale ale Chinei. China și-a exprimat din nou în mod solemn poziția prin intermediul acestui apel”, a declarat Wu Xinbo.

„Acesta a fost, de asemenea, unul dintre punctele centrale ale conversației dintre cei doi lideri. În ceea ce privește problema Taiwanului, China a reamintit Statelor Unite necesitatea de a respecta în mod autentic poziția sa, nu doar de a oferi asigurări verbale”, a declarat Wu Xinbo. El a menționat că relațiile sino-americane se află în prezent într-un moment delicat, una dintre variabilele cheie fiind direcția politicii americane în privința Taiwanului. „Vor da dovadă Statele Unite de reținere în această chestiune sau își vor continua acțiunile?”, a întrebat acesta. „Dacă Statele Unite vor continua să afecteze interesele fundamentale ale Chinei în această problemă, evoluția relațiilor bilaterale ar putea întâmpina dificultăți serioase. Acest apel nu doar că stabilește tonul relațiilor bilaterale, ci oferă și o oportunitate pentru ambele părți de a-și recalibra interacțiunile. În caz contrar, nu poate fi exclusă posibilitatea ca relațiile bilaterale să intre pe o traiectorie negativă și dăunătoare.”

Interacțiunea dintre China, Rusia și SUA devine mai complexă în contextul noilor evoluții

„Contextul internațional actual traversează numeroase transformări și este marcat de incertitudini, obligând atât Beijingul, cât și Moscova să reacționeze”, a afirmat Kortunov în analiza sa privind interacțiunea tripartită dintre China, Rusia și SUA. „O parte semnificativă a acestor schimbări a fost determinată de politicile Statelor Unite.”

De la începutul acestui an, situația internațională a rămas turbulentă, Statele Unite adoptând o strategie „ofensivă” în regiuni precum Caraibe, Arctica și Orientul Mijlociu. La 3 ianuarie, armata SUA a lansat un atac asupra orașului Caracas, capitala Venezuelei, și l-a reținut cu forța pe președintele venezuelean Maduro, provocând un șoc geopolitic. Ulterior, guvernul SUA a readus în discuție problema Groenlandei, a emis amenințări militare la adresa Iranului și a anunțat înființarea unui „Consiliu de pace”, care riscă să submineze rolul ONU în menținerea păcii și cadrul dreptului international. La 5 februarie, noul tratat START dintre SUA și Rusia a expirat. Rusia propusese anterior ca, pentru cel puțin un an după expirarea tratatului, semnatarii să își limiteze voluntar arsenalele la plafoanele prevăzute de tratat, însă nu a primit niciun răspuns oficial din partea SUA.

„Se poate observa că, în majoritatea problemelor menționate anterior, pozițiile Chinei și Rusiei sunt fie convergente, fie prezintă cel puțin o suprapunere semnificativă”, a declarat Kortunov. „Este rezonabil să presupunem că aceste subiecte au ocupat un loc important în discuțiile dintre liderii celor două țări și au fost analizate în profunzime.”

Potrivit Associated Press, Putin plănuiește deja o vizită în China în prima jumătate a acestui an. De asemenea, Trump a declarat în repetate rânduri că intenționează să viziteze China în luna aprilie.

La 23 ianuarie, Statele Unite au publicat noul raport privind Strategia de Apărare Națională. Documentul subliniază că Trump dorește să stabilească relații stabile și pașnice cu China, să promoveze practici comerciale echitabile și o cooperare bazată pe respect reciproc. De la revenirea la Casa Albă, Trump a adoptat o politică relativ mai flexibilă față de Rusia. Potrivit presei ruse, Ușakov a declarat că liderii Rusiei și Chinei au făcut schimb de opinii cu privire la relațiile lor respective cu Statele Unite, menționând că perspectivele lor „sunt, în esență, aliniate”. El a indicat că ambii lideri consideră că o colaborare cu administrația Trump ar putea genera noi oportunități.

,,Din perspectivă bilaterală, relațiile dintre China și Rusia servesc drept model pentru un nou tip de relație între marile puteri și reprezintă un pilon al păcii și stabilității internaționale”, a apreciat Wan Qingsong. „Relațiile dintre China și SUA constituie cea mai importantă relație bilaterală, având ca obiectiv construirea unui nou tip de raporturi între marile puteri. Acest demers presupune gestionarea diferențelor și a conflictelor de interese dintre cele două părți, pentru a asigura o dezvoltare generală sănătoasă și pozitivă. În același timp, relațiile dintre Rusia și SUA au intrat într-un proces de normalizare începând de anul trecut, iar China și-a exprimat o poziție pozitivă, salutând această evoluție.”

Kortunov a subliniat, de asemenea, complexitatea relațiilor sino-americane, afirmând: „Pe de o parte, există interese comune extinse, însă, pe de altă parte, persistă o serie de diferențe fundamentale.” În opinia sa, din considerente de politică internă, Trump încearcă să ajungă cât mai rapid la un acord cu Beijingul; în același timp, China nu dorește declanșarea unei noi crize în relațiile sale cu Statele Unite. Kortunov consideră că, printre multiplele sale obiective, Trump și-a exprimat în mod explicit intenția de a slăbi parteneriatul strategic dintre Beijing și Moscova „acolo unde este posibil”, propunând totodată o serie de idei privind cooperarea dintre SUA și Rusia. „Conducerea rusă intenționează în mod clar să promoveze normalizarea relațiilor dintre SUA și Rusia, însă o asemenea îmbunătățire nu poate și nu va avea loc niciodată în detrimentul cooperării existente dintre Rusia și China.”

În cadrul unei întâlniri video cu președintele Xi Jinping, președintele Putin a declarat că, în contextul unor circumstanțe internaționale complexe și volatile, Rusia este dispusă să continue consolidarea coordonării strategice cu China pe platforme multilaterale precum Organizația Națiunilor Unite, Organizația de Cooperare de la Shanghai și BRICS, contribuind astfel în mod constructiv la gestionarea afacerilor internaționale. De asemenea, Rusia va sprijini activ China în organizarea reuniunii informale a liderilor APEC la Shenzhen.

Wan Qingsong a remarcat că aceste declarații se refereau în mod clar la recentele acțiuni unilaterale întreprinse de Statele Unite împotriva Organizației Națiunilor Unite și a altor organizații internaționale. El a afirmat că profunzimea transformărilor din peisajul internațional actual este „fără precedent în istorie”, iar intensitatea dezordinii devine tot mai pronunțată. „În esență, presiunile exercitate de Statele Unite sunt cele care exacerbează instabilitatea globală, iar acest fapt constituie principalul context internațional al interacțiunilor dintre China, Rusia și Statele Unite.”

„Având în vedere tendința președintelui Trump către unilateralism, China și Rusia trebuie să contracareze «efectele destabilizatoare ale politicii administrației Trump» prin promovarea unui multilateralism autentic. Aceasta va proteja mai eficient spațiul internațional necesar unei dezvoltări reciproc avantajoase între cele două țări și va consolida baza strategică pentru o evoluție pozitivă pe termen lung a relațiilor noastre bilaterale”, a concluzionat el.

Sursa: aici

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița”