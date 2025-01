Scholz la Moscova? ”Calomnie”, răspunde Cancelaria federală

Cancelarul Scholz se apără cu fermitate în fața zvonurilor că ar plănui o vizită la președintele rus Putin înainte de alegerile federale din 23 februarie. Subiectul arată cât de aprinsă va fi campania electorală.

De regulă extrem de reținut, cancelarul federal Olaf Scholz (SPD) a apărut, duminică, vizibil supărat și agitat, în fața microfoanelor din Casa Willy Brandt, sediul din Berlin al social-democraților germani. Răspundea unei postări de pe platforma social media X care susținea că ar plănui o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, înainte de alegerile federale din 23 februarie. ”Este fals și profund indecent”, a afirmat cancelarul.

Steffen Hebestreit, purtătorul de cuvânt al cancelarului federal, a calificat, ulterior, postarea drept ”calomnie” și a amenințat autorul cu acțiune în justiție.

Tweet de la expertul CDU pentru politica externă Kiesewetter

Autorul tweetului atât de vehement criticat este Roderich Kiesewetter, fost colonel în Bundeswehr, deputat în Bundestagul german și expert în politici externe al Uniunii Creștin-Democrate (CDU). Kiesewetter a scris sâmbătă că ”există tot mai multe dovezi” că Scholz ”va călători la Moscova sau se va întâlni cu Putin înainte de 23 februarie”. Ucraina nu ar trebui ”să fie un obiect și o victimă” în nicio negociere privind încheierea agresiunii ruse, a completat politicianul conservator.

Echilibristică în raportarea la războiul Rusiei

Confruntarea dintre SPD și Kiesewetter pe tema Rusiei și a Ucrainei are un context complex: în toate partidele din Bundestag, Kiesewetter este perceput drept unul dintre cei mai fervenți susținători ai Kievului. Deputatul CDU a cerut iar și iar noi livrări de arme către Ucraina, încă de la începutul războiului, în primăvara anului 2022, și avertizează constant împotriva Rusiei și a conducătorului de la Kremlin, Putin.

Scholz, pe de altă parte, nu contenește să sublinieze că Germania este în prezent cel mai mare susținător al Ucrainei din lume, după SUA, dar că în calitate de cancelar va face tot posibilul pentru a ține Germania în afara conflictului. Printre altele, politicianul social-democrat s-a pronunțat cu vehemență împotriva furnizării către Kiev a rachetelor de croazieră Taurus cu rază lungă de acțiune, care pot atinge și ținte din interiorul Rusiei.

Conform unui sondaj Deutschlandtrend realizat pentru ARD în octombrie 2024, majoritatea germanilor găsesc corectă această poziție a lui Scholz. Cancelarul însuși știe că, pe lângă problemele de natură economică și cele legate de piața muncii, în campania electorală contează să le oferi germanilor speranțe de pace și securitate, așa că vrea să proiecteze despre sine imaginea unui gardian al păcii. Dar nici nu vrea să lase impresia că evită confruntările cu Putin.

Acuzații repetate

Kiesewetter nu furnizase, de altfel, nicio dovadă pentru afirmația sa. Controversatul tweet a fost între timp șters. Biroul parlamentarului CDU a declarat luni, ca răspuns la o solicitare a DW, că CDU și SPD au fost de acord să aplaneze tensiunile prin ștergerea postării. ”Domnul Kiesewetter nu va mai face alte comentarii”. În mod evident, se pusese o presiune mai mare asupra lui Kiesewetter.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Hebestreit, a declarat luni, la conferința de presă de rutină a guvernului federal, că în urmă cu ceva timp, Kiesewetter furnizase deja publicației săptămânale Der Spiegel, sub protecția anonimatului, informații despre presupusa călătorie planificată a cancelarului la Moscova. "Am avut apeluri de la Moscova, am avut apeluri de la redacțiile (televiziunilor publice - n.red.) ARD și ZDF. Am avut o reacție de indignare de la Kiev față de posibilitatea ca un cancelar federal să meargă acolo".

Și acum tweet-ul care a stârnit reacția dură a șefului lui Hebestreit: „Deputatul Kiesewetter a făcut din nou o afirmație care nu are niciun temei. Nici guvernul federal, nici cancelaria federală nu discută în această direcție”.

Amintiri neplăcute de la ultima vizită la Moscova

Ștergerea tweetului, a completat Hebestreit, înseamnă că subiectul a fost închis - pentru moment. Dar l-a avertizat pe Kiesewetter să nu o ia de la capăt.





Incidentul arată cât de aprigă va fi, în campania electorală, disputa pe teme legate de războiul din Ucraina. Scholz știe cât de greu îi este să mențină un echilibru pe acest subiect. Partidele populiste de stânga și de dreapta, Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) și Alternativa pentru Germania (AfD), sunt mult mai prietenoase cu Rusia decât partidele conservatoare și social-democrații. Chiar și în SPD există destui susținători ai ideii unei tentative de dialog cu Putin.

Dar, pe de altă parte, Scholz trebuie să evite, în campania care de abia intră în faza fierbinte, imagini precum cele apărute în timpul ultimei sale vizite la Putin, cu puțin timp înainte de declanșarea războiului, la începutul anului 2022. Președintele de la Kremlin și-a plasat atunci oaspetele german în capătul opus, foarte îndepărtat, al unei mese uriașe.

O călătorie spontană a lui Scholz la Moscova ar fi probabil interpretată de publicul german ca o manevră de campanie electorală. Cancelarul a vorbit ultima oară cu liderul suprem rus la mijlocul lunii noiembrie - fără rezultate vizibile. Dimpotrivă: în zilele care au urmat, Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Acesta este, cu siguranță, un bun motiv pentru reacția sensibilă a guvernului la tweetul lui Kiesewetter.

Jens Thurau - Deutsche Welle