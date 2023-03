Primarii viitorului muncesc deja pentru comunitățile lor. În România!

Vreme de câteva săptămâni, am susținut patru serii de cursuri oferite aleșilor locali, primari, viceprimari și consilieri locali aflați la primul mandat, indiferent de culoarea politică, în cadrul Proiectului Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă, implementat de către Asociația Municipiilor din România.

Tot alături de Asociația Municipiilor am realizat, în calitate de coautor, și Manualul Alesului Local, pe care se bazează cursurile susținute și care reprezintă o premieră în România. L-am scris din dorința și cu speranța modernizării administrației locale din țara noastră.

La fel ca orice altă activitate serioasă, eu cred cu toată tăria că mandatul sau mandatele de ales local, de primar, trebuie tratate în modul cel mai profesionist cu putință, iar eu așa am făcut la Arad, vreme de patru mandate, motiv pentru care am și fost invitat să contribui la scrierea Manualului și să susțin aceste cursuri.

În 2004, când am câștigat primul mandat de primar al Aradului, nu mă gândeam că peste aproape două decenii voi ține cursuri de administrație. Mă gândeam în primul rând la încrederea pe care arădenii mi-o acordaseră și la schimbarea modului de conducere a municipiului pe care oamenii o cereau și o așteptau de la mine. Mă gândeam și la faptul că am multe de învățat. Și am început să citesc, să mă informez, să discut cu alți oameni.

Am avut de asemenea determinarea, puterea de muncă și respectul pentru comunitatea arădeană, pe care cetățenii le-au recunoscut și apreciat și care ne-au dus, împreună, la patru mandate de primar, de administrație modernă și de performanță în Arad.

Toți cei pe care i-am întâlnit în ultimele săptămâni, femei și bărbați, de toate vârstele, cu diverse convingeri doctrinare sau economice, au venit la cursurile pe care le-am susținut cu această dorință, de profesionalizare a actului de administrație publică locală pe care îl oferă concetățenilor. Sunt mândru de ei și le mulțumesc!

Însă gândurile cu care închei aceste patru sesiuni se îndreaptă și către cetățeni, către cei care i-au ales pe acești oameni în funcția de primar.

Toți primarii, femei sau bărbați, pe care i-am întâlnit, au fost aleși de dumneavoastră, cei care citiți aceste rânduri și nu numai.

Așadar, cetățenii au judecat și au ales primărițe și primari care, iată, au decis să se specializeze, să învețe mai mult, să ofere mai mult. Oamenii puteau alege persoane care, în loc să-și petreacă sfârșitul de săptămână învățând, ar fi preferat să stea acasă, în fața televizorului...

Prin urmare, iar aici convingerile mele liberale sunt clare, ține și de noi!

Suntem cetățeni liberi într-o țară liberă. Avem și trebuie să avem responsabilitatea deciziilor noastre, așa cum avem și trebuie să avem libertatea de a le lua.

Trebuie, cred eu, să fim atenți atunci când votăm și să alegem, de fiecare dată, persoana în care vedem scânteia aceea a profesionistului, sau a persoanei dornice să învețe, pentru că, și acesta este adevărul, învățarea nu se oprește niciodată.

Până la urmă, veți întreba, care este misiunea unui primar?

Răspunsul meu, așa cum am înțeles eu să fac administrație la Arad, este acesta: rolul primarului este acela de a ridica o comunitate, coagulând toți actorii interesați în acest proces.

Societatea este construită în jurul oamenilor și valorilor clădite de generații și transmise prin puterea familiei, a școlii și a bisericii, iar alesul local este liantul în orice comunitate, este și trebuie să fie factorul coagulant!

Comunitățile puternice s-au dezvoltat fără niciun echivoc cu sprijinul unor oameni puternici, al unor conducători care au avut curajul de a lupta pentru viitor și nu în ultimul rând au crezut în proiectul de a conduce o comunitate pe drumul dezvoltării, având o viziune pe termen lung.

Este nevoie de utilități, de magistrale de termoficare, de canalizare, de asfaltări? Desigur.

Este nevoie de parcări, de poduri, de parcuri? Evident.

Este nevoie de parcuri industriale, de anvelopări de blocuri, de școli modern și sigure? În mod cert.

Doar că aceasta nu este misiunea principală a primarului!

Toate cele de mai sus sunt tactici puse în slujba unei strategii, a unui obiectiv, iar obiectivul este acela ca prin ele, prin utilități, prin parcuri industriale, prin școli sigure, comunitatea să se ridice. Aceasta este misiunea unui primar!

Betonul sau oțelul, în mod generic, nu reprezintă scopuri în sine, ci mijloace, mijloace pentru a atrage investitori, pentru a încuraja și sprijini antreprenorii locali, pentru a atrage talent, pentru a revitaliza cartiere întregi, pentru a face viața oamenilor mai bună, mai ușoară, mai frumoasă, pentru a ridica întreaga comunitate pe termen lung și în mod sustenabil.

Acestea sunt, dincolo de cantitatea destul de mare de informații tehnice, specifice, principiile pe care am încercat să le transmit tuturor aleșilor locali participanți.

Toți cei pe care i-am cunoscut în aceste patru sesiuni de cursuri mi-au dat speranța că administrația publică locală din România se poate moderniza, că ea poate deveni, așa cum trebuie și așa cum am reușit la Arad, un partener și un furnizor de servicii specifice pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri.

Primarii viitorului există deja în România și lucrează, fiecare în localitatea sa, pentru comunitate, bazându-se pe dorința de a o ridica. Sunt bucuros și recunoscător pentru faptul că, alături de Asociația Municipiilor, am avut privilegiul de a contribui astfel la îmbunătățirea vieților multor români. Și nu ne vom opri aici!

Totodată și noi trebuie să facem ceva pentru ei, să îi sprijinim și să colaborăm într-un mod constructiv. De asemenea avem și dezbaterile cu privire la remunerarea primarilor, funcționari și aleși locali, iar eu consider, cum am mai spus și cu alte ocazii că remunerarea și compensațiile financiare a aleșilor locali trebuie revizuită și adaptată responsabilităților lor. Scopul ar trebui să fie acela de a permite tuturor cetățenilor, femei și bărbați, de toate vârstele și din toate categoriile sociale să ia în considerare activitatea de ales local, reprezentant direct al comunităților lor. În unele cazuri, cred că aceasta ar însemna creșterea salariilor și a îndemnizațiilor pentru a face funcțiile alese mai atractive, în mod special pentru generația tânără și pentru a aduce o gardă nouă de oameni bine pregătiți, onești și profesioniști.