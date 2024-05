Planul lui Putin: să-şi instaleze regimuri marionetă la Kiev şi Chişinău, după modelul Belarus. Va reuşi?

Rusia are o populaţie de patru ori mai mare comparativ cu a Ucrainei, în consecinţă o armată şi ea de patru ori mai numeroasă. O producţie de război colosală, care consumă o treime din bugetul Rusiei. Un regim dictatorial, în care nimeni nu mişcă în faţa lui Putin, toţi execută fără crâcnire ce li se ordonă.

Ucraina a beneficiat şi beneficiază de ajutoare occidentale. Blocajul ajutorului de 61 miliarde de dolari din America se vede acum pe câmpul de luptă. Rusia a înregistrat succese, chiar dacă limitate, atât pe frontul de sud, în Donețk, şi mai nou în nord, în regiunea Harkov.

Nu este clar dacă Ucraina ar putea să recupereze teritoriile pierdute în ultimele săptămâni, odată cu sosirea grosului de ajutor militar, după deblocarea celor 61 de miliarde dolari, şi a avioanelor F-16.

Ce va face Rusia în continuare

Va profita de superioritatea numerică a trupelor sale, de cantitatea de armament, muniţie, echipamente de luptă, şi va avansa în Sud, spre Odesa. Poporul ucrainian este sufocat economic şi militar de Rusia, de pierderile uriaşe în vieţi omeneşti, de distrugerea infrastructurii, în special energetice, de lipsa unei apărări antiaeriene eficiente în faţa rachetelor şi dronelor ruseşti, de emigraţia masivă a ucrainienilor, inclusiv a celor apţi de luptă.

În ciuda afirmaţiilor lui Macron, NATO şi occidentul nu poate face mai mult decât face. Nu se poate angaja direct în luptă, eventual şi cu trupe, de frica unui nou război mondial care va implica, posibil, şi arme nucleare.

Posibila venire la Casa Albă a lui Trump („să facă Rusia ce dracu vrea în ţările care nu plătesc apărarea americană”) ar bloca definitiv ajutorul acordat Ucrainei, ar fi bomboana pe coliva ajutorului militar american.

Dacă armata lui Putin ajunge la Odesa şi ameninţă direct şi Republica Moldova, jocurile sunt cam încheiate.

Putin nu este fraier să-şi asume hrănirea a zeci de milioane de oameni, ocupând de facto Ucraina şi Republica Moldova. Va profita de forţele pro-ruse de la Kiev şi Chişinău, şi-şi va instala regimuri obediente, de felul celui din Belarus. La Chişinău este şi mai simplu, deja declaraţiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe rus o consideră pe Maia Sandu „nazistă”, pentru că a legiferat limba română ca limbă oficială în Republica Moldova. Situaţia Transnistriei, cu depozite imense de muniţii sovietice, şi a cetăţenilor vorbitori de limba rusă din Republica Moldova, conduce Moscova la acelaşi narativ care a precedat invazia Ucrainei. În plus, Republica Moldova nu se poate apăra, are o armată formată din câteva mii de militari, neinstruită şi fără armele de care dispune Rusia.

Rusia mai are şi avantajul că va „momi” populaţia Ucrainei şi Republicii Moldova cu produse petroliere la preţuri sub cele din piaţa mondială, produse alimentare din surplusul, acum exportat, al Ucrainei, etc.

Ucraina şi Republica Moldova nefiind în NATO, occidentul nu poate acuza Rusia că atacă ţări NATO, şi până la urmă se va consola cu situaţia rezultată, dacă se va opri războiul şi riscurile unui război mondial nuclear.

Sancţiunile şi izolarea Rusiei vor continua un timp, dar Rusia poate rezista în continuare, pe principiul „autosuficienţei”, profitând şi de resursele Ucrainei, şi de eventuala reluare a exportului de hidrocarburi către Occident.

Ce poate face România pentru Republica Moldova?

Din păcate nu prea multe. N-a avut curajul să încheie un acord bilateral de securitate cu Republica Moldova, care i-ar fi permis să-i sară în ajutor.

Alegerile din România şi majoritatea ţărilor europene reprezintă un avantaj pentru Putin, pentru că aceste ţări nu pot lua decizii de securitate importante în lipsa unei guvernări credibile şi stabile.

Dacă balanţa conflictului va înclina în favoarea Rusiei, este de presupus că ţări precum China, India şi altele, se vor alătura Rusiei, cel puțin economic, dacă nu şi militar.

Cam aşa se vede acum sfârşitul războiului Rusia-Ucraina. Occidentul nu s-a implicat și nu se va implica direct, militar, pentru a evita un război mondial, posibil şi nuclear, iar Ucraina, în ciuda ajutorului american şi occidental nu reuşeşte să facă faţă Rusiei.