OMV Petrom: Proiectul Neptun Deep aşteaptă evaluarea impactului de mediu şi autorizaţia de construcţie

Proiectul Neptun Deep se află în etapa de obţinere a evaluării impactului de mediu şi sperăm ca, până la finele lunii octombrie, să primim şi autorizaţie de construcţie, a declarat, joi, Alexandru Maximescu, vicepreşedinte al OMV Petrom, la cea de-a 8-a ediţie a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”.

„Plasarea Mării Negre pe scenă este importantă, nu doar pentru România, ci şi pentru Republica Moldova, Bulgaria şi celelalte ţări din regiune. Cu peste un an în urmă ne aflam aici foarte aproape de decizia finală privind investiţia Neptun Deep. Existau atunci foarte multe zvonuri la momentul acela şi foarte mulţi oameni nu aveau încredere că OMV Petrom şi Romgaz vor fi în stare să facă un astfel de proiect. Astăzi, suntem foarte mândri că am demonstrat că suntem în stare. Romgaz şi OMV Petrom au participaţii egale în acest proiect - „50%-50%” - şi va plasa România pe o poziţie binemeritată, şi anume de cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. (...) La jumătatea anului 2023 am luat decizia finală privind investiţia şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a confirmat, în august 2023, Planul nostru de investiţii. Am început achiziţiile pentru acest proiect. Companii de renume mondial participă alături de noi la proiect, ceea ce ne dă încredere că proiectul va fi realizat la timp şi în limitele bugetului. Acum, suntem în etapa în care ne apropiem de obţinerea evaluării impactului de mediu. Vor urma celelalte documente care vor fi trimise Ministerului Energiei pentru autorizaţia de construcţie pe care sperăm să o obţinem până la finalul lunii octombrie”, a explicat Maximescu.

Potrivit sursei citate, proiectul este situat la aproximativ 170 de mile de ţărmul românesc, iar investiţia totală va fi de aproximativ 3,8 - 4 miliarde de euro. „Parţial, proiectul va fi dezvoltat în apele de adâncime ale Mării Negre, la peste 1.000 de metri sub nivelul mării. Cealaltă parte a proiectului se va derula în zone mai puţin adânci ale Mării Negre”, a adăugat Alexandru Maximescu.

În context regional, vicepreşedintele OMV Petrom a adus în discuţie implicarea companiei pe care o reprezintă în livrarea de gaz către Republica Moldova.

„Suntem foarte mândri că, în lunile recente, OMV Petrom a câştigat toate licitaţiile pentru a livra gaz către Moldova în condiţii de securitate şi mai ieftin decât Gazprom. Cooperarea dintre Ministerul Energiei din Republica Moldova şi companiile din România s-a bucurat de foarte mare succes, atât de mult încât în 24 de ore companiile româneşti au preluat întreaga alimentare pentru Republica Moldova. Am demonstrat că este posibil şi într-o situaţie de criză să răspundem şi să ajutăm Moldova (...) Parteneriatele public-private sunt, de asemenea, esenţiale. În cele din urmă, producţia de gaz şi energie endogenă este esenţială pentru securitatea noastră energetică şi, desigur, este important să privim către tehnologiile inovative, precum hidrogenul verde, regenerabilele, capabilităţile de stocare a dioxidului de carbon, electrificarea transportului, biocombustibili. Toate acestea sunt domenii la care ne uităm cu atenţie la OMV Petrom şi, în următorii trei ani, avem cea mai ambiţioasă strategie de investiţii din istoria companiei. Pentru 2024, 2025, 2026, vom investi, în fiecare an, aproximativ opt miliarde de lei în securitate energetică în regiune”, a punctat reprezentantul OMV Petrom.

Ediţia cu numărul 8 a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”, dedicat problemelor de apărare, securitate şi relaţii internaţionale privind regiunea extinsă a Mării Negre şi a Balcanilor, are loc la Bucureşti, în perioada 23-24 mai.

Potrivit organizatorului, New Strategy Center, forumul include 41 de paneluri şi 161 de oficiali, diplomaţi, militari şi analişti de renume din statele-membre ale Uniunii Europene şi NATO, precum şi din ţări partenere.

Temele centrale ale acestei ediţii abordează securitatea în regiunea Mării Negre, ameninţările de tip hibrid care se manifestă pe multiple planuri, aspecte ce ţin de securitatea energetică, securitatea alimentară, combaterea dezinformării, rezilienţa cibernetică, securitatea Balcanilor de Vest şi alte subiecte prioritare pe agenda publică.