Noile inteligențe în oglindă de la Palatul Victoria și rezolvările

Ieri, în premieră mondială, ni s-a prezentat robotul ”Ion” la guvernul României!

→ Imaginea 1/6: ION, consilier cu inteligență artificială la Guvern, vorbește cu premierul Ciucă | Foto Inquam Photos / Octav Ganea

Neașteptat, neanunțat! Ca iarna de primăvara aceasta și de anii trecuți. De Mărțișor!

Noul ”Ion” nu-i vreun țăran, blestemul pământului, nici vreun Ilici, nici vreun împărat și nici vreun sfânt, ca să fie pretext de o nouă zi liberă legiferată pentru poporul bugetar.

Este însăăă, inteligența artificială, consilierul premierului Nicolae Ciucă, ăăă!

Eiii… Cine mai are consilier robot ca domnul prim ministru Ciucă, ăăă? Păi nu-i mondial premierul nostru, revoluționar în guvernare?

Nu-i ăsta un motiv de mândrie planetară?

Despre ”Ion” (tradus invers ”Noi”, adică noi, cetățenii ; adică noi, toți cetățenii într-unul singur, suntem consilierii/consilierul de inteligență artificială ai/al premierului) ni s-a spus că învață despre România și are atribuții să preia problemele sesizate de cetățeni!

Adică noi facem sesizările către ”Ion”, adică tot către noi?!!! Nu prea înțeleg, e greu cu inteligența asta artificială pe scările guvernului, darmite la popor!

Nu ni s-a spus, nu știm însă dacă poate să și rezolve problemele semnalate, ăăă? Astăzi dimineață, am aflat de la știri că în scurtul timp de când și-a primit atribuțiile guvernamentale și a intrat în pâine, executivul ”Ion” a primit o groază de sesizări de la cetățeni! Era de așteptat, nu!

Dar probleme au fost mereu, însă rezolvări...de unde? Să vedem acum, cine va soluționa problemele primite, preluate, înregistrate de ”Ion”! Din primele prezentări făcute cu mândrie de premierul Ciucă, noi, cetățenii, am văzut că ”Ion”, oglinda de la Palatul Victoria doar învață despre România, prima dată de la șeful Executivului, de la care nu am aflat și dacă-l învață pe proaspătul consilier rece cum să și rezolve chestiunile semnalate de oameni! Sau poate nici premierul Ciucă nu știe încă modul în care se pot soluționa aceste probleme! Ori nu-i treaba lui ”Ion” să rezolve problemele cetățenilor, iar noi, cetățenii, poporul nu știm acest aspect important! Nu am fost informați complet! Poate pentru ”rezolvări”, cum ar zice o celebră prezentatoare de horoscoape, doamna Neti, de la tv, trebuie proiectați și creați alți consilieri cu inteligență artificială la purtător... Cine știe, pentru soluționări, probleme, petiții și reclamații cetățenești vom avea nevoie de alți consilieri roboți?

Întrebarea este cine va fi următorul consilier de la Palatul Victoria, ”Maria”, ”Gheorghe”, ”Marcel”, ”Gigel” sau altă intelighenție românească? Poate unii, poate alții, cine știe? Dar vor rezolva ei cu adevărat problemele românilor, problemele arzătoare, stringente, urgențele României?

Când vor apărea roboții cu rezolvările: imediat după ”Ion”, la mișcarea politică a rotativei la guvernare sau la Sf. Așteaptă? Sau odată cu venirea lui Marcel Ciolacu la șefia guvernului?

Oare, noii roboți guvernamentali vor avea culori politice ? O altă întrebare din partea tribunei cetățenilor ar fi dacă partea roșie a rotativei îl va păstra pe ”Ion”, moștenire de la galbenii PNL sau va veni cu proprii roboți consilieri, creație originală a marelui partid emanat? Măi, dragă ! O și mai importantă întrebare este dacă roboții guvernamentali vor aduce vreo rezolvare concretă politicilor dezastruoase promovate de peste 32 de ani încoace, în România?

Vor aplica ei politicile de guvernare ale partidelor mamă, la putere sau vor fi liberi să gândească și acționeze independenți ? Sau vor rămâne doar la stadiul de proiecte laudative, de vitrină, consilieri care învață despre țară și preiau doar sesizările cetățenilor?

Oare pot fi aceștia avangarda ”României educate” ? Un răspuns al chibiților, microbiștilor de la tribuna populară ar putea fi că prezentări de roboți, consilieri, creații de inteligență artificială politică și mai ales promisiuni de rezolvări vom avea fără număr până la următoarele alegeri și la cele viitoare după acestea. Sigur! Pe teren, în realitate, rezolvările concrete încă nu se știe când se vor întâmpla? Niciun ”Ion”, nicio ”Maria” sau niciun ”Gheorghe” nu știu și nu vor ști prea curând ce să învețe despre rezolvări reale, că nu au de la cine să învețe! Nici guvernanții vremelnici nu le-au învățat, nu le știu! Atunci de la cine să învețe consilierii roboți guvernamentali cum se rezolvă problemele românilor și ale țării?

Dileme la care probabil că niciun ”Ion” sau semeni de-ai lui nu vor avea răspunsuri prea curând, în România !