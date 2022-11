Îl va desemna preşedintele Iohannis pe Marcel Ciolacu premier, deşi promovează o politică externă contrară celei actuale?

Toate au o limită. Este adevărat că Marcel Ciolacu a condamnat invazia Rusiei în Ucraina, dar ieri la Chişinău s-a „pupat” politic cu adversarii dnei președintă Maia Sandu, susţinută de politica noastră externă actuală. Gestul are o semnificaţie aparte, pentru că Marcel Ciolacu este președintele Camerei Deputaților, conduce jumătate din guvernul României, şi chiar mai mult de atât. Ce va face Marcel Ciolacu, odată ajuns premier, va pune umărul la dărâmarea actualului guvern de la Chişinău şi instalarea unuia socialist, condus de pro-rusi?

Ce s-a întâmplat ieri la Chişinău

Marcel Ciolacu, însoţit de Vasile Dîncu, a participat duminică la Congresul extraordinar al Partidului Democrat din Moldova, partid condus din umbră de oligarhul Vladimir Plahotniuc. PSD, partid care se află în coaliţia de guvernare în România, are şi un acord politic de colaborare cu PDM-ul lui Plahotniuc.

Conform jurnalistului Marco Badea, „Plahotniuc a fost inclus în lista de sancțiuni Global Magnitsky Act. Autoritățile americane au confirmat că oligarhul Plahotniuc a capturat și corupt instituții judiciare din Republica Moldova și a folosit banii din corupție pentru a influența politicul, pentru a elimina rivalii politici și pentru a-și subordona justiția din țară”.

Ciolacu a lansat un atac la adresa PAS, partidul fondat de Maia Sandu, care se află acum la guvernare:

„Veţi vedea că cei care s-au bătut cu cărămidă în piept că sunt mari incoruptibili, marii oameni noi, salvatorii dvs. încet-încet se va dovedi că nu a fost chiar aşa”

Maia Sandu şi guvernul său se află în cele mai bune relaţii cu România şi cu guvernul României, are orientare pro-europeana, mai ales acum în conditiie războiului din Ucraina şi a crizei energetice.

Marcel Ciolacu s-a întâlnit şi pozat şi cu primarul pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban. Ceban a fost un lider important în Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon, dar s-a distanțat treptat de fostul președinte al Republicii Moldova.

Jurnalistul Marco Badea: „Ceban este un critic dur al actualei majorități pro-europene care controlează Președinția, guvernul și parlamentul din Republica Moldova. În ultimii ani a lansat o ofensivă diplomatică și în România, încercând să încheie parteneriate cu primarii generali sau cei de sector din București. În paralel însă, Ceban își menține relații extrem de apropiate cu Rusia”.

Și Cristian Hrituc, fost consilier prezidential comenteaza astfel:

„Ciolacu a reușit să ”îl spele” pe Ceban, pentru o parte din publicul moldovean, care nu își poate închipui că un oficial român ar vizita un om apropiat de Moscova. Chiar dacă ziariștii apropiați de Ceban se folosesc de această vizită pentru a-l prezenta pe Ceban nevinovat, dovezile sunt incontestabile. Oamenii FSB care au lucrat pentru Ceban sunt filmați, documentați. Dovezile apărute public au fost luate în serios și de SUA care au precizat că partidul condus de Ceban este apropiat de structurile FSB.

Marcel Ciolacu iese evident din coordonatele politicii externe promovate de preşedintele Iohannis şi PNL vis-a-vis de Republica Moldova. Este o situaţie simetrică cu aceea în care s-a aflat Vasile Dîncu, când a susţinut tratative de pace între Rusia şi Ucraina, deşi politica României era cu totul alta. Vasile Dîncu a plătit cu funcţia. Deşi a demisionat, mai nimeni nu se îndoieşte că demisia i-a fost cerută în mod expres de preşedintele Iohannis.

Mai mult, pentru a demonstra fronda pentru politica externă a preşedintelui Iohannis, Ciolacu l-a luat la Chişinău doar pe Vasile Dîncu, din toată conducerea PSD, în fond o palmă pe obrazul lui Iohannis, poliţă plătită pentru că l-a „demisionat” pe Dîncu.

În calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor a României, Marcel Ciolacu a comis cel puţin o impoliteţe, dacă nu un afront, la adresa conducerii actuale a Republicii Moldova, cu care nu a programat o întâlnire, măcar de curtoazie. Şi acest fapt este o dovadă că Marcel Ciolacu nu agreează actuala conducere a Republicii Moldova, ci vrea partidul socialiştilor, PDM, la guvernare în ţara vecină. Adică, deschiderea ţării către Rusia.

Problema se complică pentru că Marcel Ciolacu se vrea premier

Preşedintele PSD a declarat de curând că el va fi premierul României începând din mai 2023. Cum se va înţelege cu preşedintele Iohannis, dacă de acum face viraje de la politica externă promovată de România? În plus apare factorul electoral. Ciolacu îşi propune ca din funcţia de premier să facă tot ce trebuie pentru ca PSD să câştige alegerile, inclusiv cele prezidențiale. Mită și pomeni electorale cât cuprinde, sprijinirea pe toate căile a bugetarilor de la care aşteaptă voturi. Şi să demonstreze că PNL și Iohannis sunt „împotriva” poporului.

Vizita lui Ciolacu la Chişinău este un prim atac al PSD împotriva preşedintelui Iohannis şi a politicii sale externe.

În aceste condiţii, având în vedere şi anul electoral 2024, plin de frământări şi lupte interne, îl va mai desemna Iohannis pe Ciolacu ca premier la rotativă? Din câte am văzut până acum în actele preşedintelui nu prea pare să închidă ochii la trădări ale intereselor României în materie de politică externă.

În plus, anii 2023 şi 2024 vor fi marcaţi de intense lupte electorale, fiind vorba în 2024 de patru rânduri de alegeri importante. Este cu atât mai multă nevoie de colaborarea între instituţiile importante ale Statului, între preşedinte şi premier, cel puțin în probleme ce ţin de politica externă şi de securitate. Intre Iohannis și Ciolacu nu văd o astfel de colaborare.

De acum este clar că Marcel Ciolacu îşi va face un titlu de glorie din contrazicerea preşedintelui din calitatea de premier, amenințând şi cu alegeri anticipate dacă nu este ascultat.

În opinia mea este aproape cert că Marcel Ciolacu nu va primi desemnarea în funcţia de premier de la preşedintele Iohannis.