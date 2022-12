De ce ascensiunea Chinei nu este un motiv pentru a o izola? O evaluare amplă a vizitei cancelarului german la Beijing. China la zi

În materialul de astăzi al revistei presei „China la zi” vă prezentăm un articol extrem de relevant ce relevă opiniile experților Horst Löchel și Li Yuan cu privire la semnificația vizitei cancelarului Scholz în China, efectuată pe data de 4 noiembrie și relațiile chino-germane. Interviul a fost publicat pe platforma online a China News Service (中国新闻网 Zhongguo Xinwen wang), a doua cea mai mare agenție de stat din China, după Agenția de Știri Xinhua (新华社).



Potrivit site-ului web China News Service, pe data de 5 decembrie, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a publicat un articol în revista americană „Foreign Affairs”, declarând următoarele: „China a devenit o țară puternică din punct de vedere economic și încrezătoare din punct de vedere politic.” „Ascensiunea Chinei nu este un motiv pentru a o izola și nici o scuză pentru a restricționa cooperarea cu aceasta” a subliniat în mod special Scholz.

· Cum să înțelegem declarațiile lui Scholz?

· De ce afirmă că „decuplarea” și „dependența economică” față de China pe care unii le cer cu tărie sunt retorici false?

· De ce cancelarul Scholz, șeful guvernului celei mai mari economii din Europa, se opune cu fermitate acestei „decuplări”?

Li Yuan, vicedecanul Institutului de Studii Internaționale din cadrul Universității din Shandong și Horst Löchel, directorul și profesor la Centrul Chino-German de Economie Financiară din cadrul Școlii de Finanțe și Management din Frankfurt (Germania) au fost invitați la emisiunea „Dialog între Est și Vest”, organizată de China News Service.

Cancelarul german, Scholz, se opune oricărei forme de „decuplare” dintre Germania și China, și respectiv China și Europa. Vizita sa recentă în China „este un semn bun”, a subliniat Horst Löchel.



Potrivit analizei lui Li Yuan, „decuplarea” și „dependența de China” sunt folosite ca retorică politică de Occident, cu scopul de a restricționa și de a limita China, ceea ce reflectă neîncrederea anumitor politicieni germani în politica Chinei, și mai mult de atât, o discriminare a investițiilor chineze. Acesta a punctat că trebuie să fim atenți la aceste exagerări ale mass-mediei occidentale, care duc la formarea opiniei publice și care induc în eroare politicile unor țări față de China”. În ceea ce privește relația dintre China și Germania, singura alegere corectă este menținerea unui parteneriat strategic strâns și de lungă durată între cele două părți, a subliniat acesta.

Iată principalele secțiuni ale dialogului.

De ce a fost atât de specială vizita efectuată de primul lider european în China, după cel de-al XX-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez?

Reporter China News Agency: De ce a fost atât de specială vizita cancelarului Scholz în China?

Horst Löchel: Această vizită a fost foarte importantă pentru cancelarul Scholz. A încurajat puternic afacerile și schimburile comerciale dintre China și Germania. Cancelarul Scholz se opune ferm oricărei forme de „decuplare” dintre China și Germania, și respectiv dintre China și Europa. Merită subliniat faptul că a trecut mult timp de la ultima vizită a unui lider străin în China, care să fi purtat un dialog cu oficialii chinezi, prin urmare, în aceste vremuri grele, vizita acestuia este un semn bun.

Li Yuan: În ultimii ani, Statele Unite ale Americii au încercat în permanență să exercite presiune asupra aliaților europeni și să adopte o poziție ostilă față de China, ajungând chiar la o „decuplare” de aceasta, ceea ce posibil va duce la o noua divizare a lumii. Atât China, cât și Germania au fost victimele Războiului Rece, prin urmare, ambele țări fac tot posibilul, ca pe baza intereselor fundamentale ale celor două țări, să prevină această divizare. Vizita cancelarului Scholz poate contribui la urmărirea unei politici externe relativ independente de către țările europene.

Competiția dintre China și Germania poate duce la obținerea unor rezultate de tip win-win

Reporter China News Agency: În ultimii cincizeci de ani, cooperarea dintre China și Germania a adus o mulțime de beneficii, atât ambelor părți, cât și restului lumii. Însă, în prezent, mass-media germană subliniază întotdeauna concurența venită din partea Chinei. Vor mai putea menține companiile chineze și cele germane o relație de tip câștig-câștig? Sau competiția va deveni din ce în ce mai acerbă?

Horst Löchel: În ultimii cinci-zece ani, această situație s-a schimbat foarte mult, și asta în mare parte, din cauza ascensiunii Chinei și a concurenței tot mai acerbe, venite din partea companiilor chineze. În primii douăzeci-treizeci de ani, companiile germane au angajat un număr mare de forță de muncă ieftină în China pentru producție, produse care ulterior au fost exportate în țări din întreaga lume. Această strategie simplă de marketing le-a adus mari beneficii.

La acea vreme, cele două industrii de top ale Germaniei – industria chimică și cea a automobilelor –, se confruntau cu o concurență redusă, însă, în prezent, situația este complet diferită. Dezvoltarea din punct de vedere economic și tehnologic a unor țări înseamnă o concurență din ce în ce mai mare pentru companiile germane, însă, nu cred că companiile germane se vor teme de concurență, ci dimpotrivă, pot profita de oportunitatea acestei competiții și pot coopera cu companiile chineze pentru a dezvolta în continuare tehnologii inovatoare. Concurența înseamnă afaceri, prin urmare, nu este un lucru rău.

Li Yuan: În urmă cu 50 de ani, China și Germania au rupt Cortina de Fier a Războiului Rece, au depășit diferențele ideologice și au stabilit relații diplomatice, ceea ce este crucial pentru construirea unei ordini mondiale multipolare. Faptele au dovedit că relațiile chino-germane au fost destul de fructuoase și vor continua să aducă beneficii celor două popoare. Volumul comerțului dintre China si Germania a crescut de la mai puțin de 300 de milioane de euro în 1972 la peste 230 de miliarde de euro în 2021. Timp de șase ani încoace, China este cel mai important partener comercial al Germaniei din lume, iar Germania a fost cel mai mare partener comercial al Chinei în Europa timp de patruzeci și sșapte de ani consecutiv. Astăzi, indiferent de locul în care se fabrică – în Germania sau în China- , ambele țări oferă consumatorilor bunuri de înaltă calitate, oportunități de investiții, precum și un număr mare de locuri de muncă. În ultimii 50 de ani, aderând la spiritul respectului reciproc, China și Germania au oferit un model de cooperare reciproc avantajoasă între țări cu sisteme sociale, culturi și stadii de dezvoltare diferite. În plus, ambele țări susțin cu fermitate multilateralismul și se opun protecționismului comercial. Prin cooperare, cele două țări pot ajuta lumea să găsească o cale de dezvoltare pașnică și de cooperare reciproc avantajoasă.

Inițiativa „Centura și Drumul” poate aduce oportunități noi și mai eficiente pentru cooperarea dintre China și Germania

Reporter China News Agency: În anul 2023 se vor împlini zece ani de la lansarea inițiativei „Centura și Drumul” de către partea chineză. Cum priviți dezvoltarea acesteia în viitor?

Li Yuan: După nouă ani de dezvoltare rapidă, inițiativa „Centura și Drumul” a fost bine primită la nivel mondial, devenind cea mai mare și cea mai extinsă platformă de cooperare internațională din lume. Această inițiativă joacă un rol important în promovarea creșterii favorabile a incluziunii, și poate aduce mari oportunități pentru cooperarea dintre China și Germania. Prima garnitură de tren care a legat China de Europa a fost lansată în 2011, între Chongqing și Duisburg (Germania).

Am locuit în Duisburg mai bine de șapte ani, timp în care am realizat mai multe proiecte de cercetare. Calea ferată internațională China-Europa are un impact pozitiv asupra dezvoltării locale, în special asupra dezvoltării economice și comerciale. În plus, aceasta are un efect de propagare pozitiv asupra zonelor înconjurătoare. Cred cu tărie că inițiativa „Centura și Drumul” va oferi o mai mare posibilitate de extindere a integrării economice și a dezvoltării comune a legăturilor între economiile eurasiatice în viitor.

Pe data de 7 noiembrie, ora locală, primul tren expres China-Europa a ajuns la Duisburg (Germania), unde a avut loc și ceremonia de întâmpinare. Trenul de marfă China-Europa a plecat din Xi'an, China, și a călătorit aproape 10.000 de kilometri prin coridorul Asia - Europa către Duisburg, Germania.

Horst Löchel: Duisburg este situat în vestul Germaniei și este un oraș important al industriei cărbunelui și oțelului din Germania. Ulterior, din cauza schimbărilor structurale pe care le-a suferit economia germană, industria cărbunelui și cea a oțelului nu s-au mai dezvoltat, orașul fiind puternic afectat. Oamenii din Duisburg au fost nevoiți să găsească un alt mod de a-și câștiga existența. Relația dintre Germania și China este o manifestare a inițiativei „Centura și Drumul” și a ajutat în mare măsură orașul să-și restabilizeze economia. În prezent, orașul se dezvoltă chiar foarte bine. În același timp, inițiativa are un impact pozitiv și asupra zonei din jurul orașului Duisburg.

De ce ascensiunea Chinei nu este un motiv pentru a o izola?

Reporter China News Agency: În ultimul timp, unii politicieni germani au avertizat în mod repetat companiile germane să-și reducă dependența de China. Drept răspuns, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe a declarat că așa numita „dependență de China” se bazează pe o premisă falsă. Asta pentru că cooperarea este întotdeauna reciproc avantajoasă, la fel și dependența. Așadar, cum ar trebui să privim această problemă? Este „decuplarea” o propunere greșită?

Li Yuan: „Decuplarea” și „dependența de China” sunt folosite ca retorică politică de Occident cu scopul de a restricționa și de a limita China, ceea ce reflectă neîncrederea politicienilor germani față de politica acesteia și chiar discriminarea împotriva investițiilor Chinei. Trebuie să fim atenți la aceste exagerări ale mass-mediei occidentale, care duc la formarea opiniei publice și care induc în eroare politicile unor țări față de China”.

China și Germania sunt unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali și de investiții ai celuilalt. Cooperarea economică si comercială dintre cele două țări are perspective largi și un potențial mare de dezvoltare. Sub influența legăturilor de cooperare economică și comercială, China și Germania și-au format interese comune uriașe și relații din ce în ce mai strânse. La începutul reformei și deschiderii Chinei în secolul trecut, când aceasta nu era atât de dezvoltată din punct de vedere economic, țările occidentale au fost entuziasmate să-și extindă relațiile economice și comerciale cu China aflată într-o creștere rapidă, iar teoria economică occidentală a susținut, de asemenea, beneficiile comerțului internațional. De exemplu, comerțul internațional va crește beneficiile absolute ale tuturor țărilor comerciale, și, de asemenea, va aprofunda interdependența țărilor și va crește costurile de oportunitate ale conflictelor, care la rândul lor pot promova pacea.

Însă, ceea ce îi preocupă pe unii politicieni occidentali în prezent nu este „dacă va beneficia toată lumea”, ci mai degrabă, „cine va beneficia și mai mult”. Dacă ambele țări adoptă o astfel de perspectivă pentru a-și examina relațiile economice și comerciale, atunci relația poate cădea cu ușurință într-un joc cu sumă zero, ceea ce va conduce în mod inevitabil la conflicte.

Reporter China News Agency: „China a devenit o țară puternică din punct de vedere economic și o țară încrezătoare din punct de vedere politic.”, a declarat într-un articol Scholz. Acesta a subliniat în special că ascensiunea Chinei nu este un motiv pentru o izola și nu este nici o scuză pentru a restricționa cooperarea cu ea. Cum ar trebui înțelese declarațiile lui Scholz?

Li Yuan: Pentru unii politicieni germani care susțin „decuplarea” și „reducerea dependenței de China”, este ușor să „simpatizeze” cu o „Chină slabă”, însă ar trebui să se axeze mai mult pe a învăța cum să facă față unei „Chine puternice”. Atunci când apar probleme, este nevoie de respect reciproc, de dialog și de consultare și, mai mult de atât, trebuie să promovăm o cooperare mai profundă și pragmatică, să extindem interesele comune în cooperare și să rezolvăm problemele în dezvoltare.

Reporter China News Agency: Chinei îi place să folosească cuvântul „pragmatic” pentru a descrie stilul politic al Germaniei. Ce fel de relație bilaterală este cea mai potrivită pentru satisfacerea intereselor comune ale ambelor părți?

Li Yuan: Raționalitatea este o virtute a germanilor. Politicienii sunt raționali, iar Merkel este pragmatică în privința economiei țării. Germania ar trebui să mențină legături strânse cu China deoarece economia sa este orientată spre export, piețele din străinătate fiind cele mai mari pentru produsele germane. China și Germania au multe interese în comun, prin urmare, dezvoltarea economică a celei dintâi ar trebui văzută mai degrabă ca pe o oportunitate, decât ca o provocare. Însă, trebuie reținut faptul că există anumite diferențe între cele două țări. Nu este ușor pentru Germania să înțeleagă cu adevărat China. Totuși, în zilele noastre, oamenii ar trebui să recunoască și să accepte diversitatea sistemelor sociale și a culturilor diferite.

Atât China, cât și Germania se confruntă la nivel global cu probleme precum pandemia, schimbările climatice, economia și pacea mondială. Este necesar să fim deschiși față de diferențele noastre, să ne consolidăm încrederea reciprocă și, totodată, să lucrăm împreună pentru a rezolva aceste probleme cu care ne confruntăm.

Sursa, 7 decembrie 2022.

Echipa de traducători : Paula Toma (coordonator proiect „China la zi”), Dobre Alina, Vișan Maria, Florincuța Ana-Claudia, Anghelescu Cristina, Petculescu Stanca, Marin Diana, Davițoiu Elena, Popp Alexia, Nicolescu Roxana, Nistor Sandra, Anton Carmen, Bălăuță Mara, Simion Anastasia, Hîncu Ramona. Este prima traducere realizată de studenții din anul II ai secției de limbă chineză din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine (FLLS), aflați în practică la CSSR/ISPRI, sub coordonarea cercetătoarei Paula Toma.