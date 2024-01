Ce câștigă strânsura și alaiul populiștilor din stradă

Confiscarea marilor evenimente naționale și Republica de la Iași!

-”Dragi români”, cât de mândri vă simțiți, vă regăsiți în discursurile demagogice, manipulatoare ale vedetelor zilei sau cât de tare sunteți revoltați de circul mediatico-propagandistic, în timp ce munciți din toate puterile nu doar să vă hrăniți familiile, ci și să umpleți pușculițele demagogilor și hoților patrioți de televizor?

-”Dragi români” cum veți vota la cele patru rânduri de alegeri sau nu veți vota, veți prefera cu lehamite absenteismul nociv?

Mare sărbătoare pe 24 ianuarie, cu ocazia sărbătoriri Micii Uniri dintre Moldova și Țara Românească!

Toate cohortele și alaiurile de lideri providențiali, de președinți de stradă se pare că au călătorit la Iași cu mașinile ! Nu am auzit de niciunul să fi mers cu trenul !

Legenda spune că marii patrioți politici plecați din București la Iași, Focșani sau în alte locuri din Moldova pentru a sărbători Mica Unire, ciolacii, ciucii, simionii și alți nu s-au întors în Capitală cu trenul, ca să vadă din mersul lent al vagoanelor CFR realitățile din România!

Călătorii obișnuiți cu acest popular mijloc de transport spun că acum, în 2024, trenurile din și înspre Moldova fac mai mult timp pe drum decât în mileniul trecut!

Revenind la marii unioniști de stradă și de televizor, după relatările media românești, pare să fie din ce în ce mai mult, an de an, o sărbătoare a propagandei politice, populiste, prilej al defilării patrioților de serviciu, care ies în evidență cu pumnul în piept doar la aniversările, marile momente istorice ale României!Marile tembeliziuni de știri, așa zisele televiziuni ale poporului, produc non stop și redau pe sticlă toate junghiurile politice patriotarde de moment, de conjunctură!Și pe 24 ianuarie 2024, în an multielectoral, cele mai stridente partide politice din țară au luat pe cont propriu Unirea Principatelor, rostind prin reprezentanții lor, tot felul de discursuri sforăitoare, demagogice, naționaliste, cu mari realizări și viitor luminos...bla, bla, blauri grețoase! Tradițional!Fiecare partid de va(r)ză pare că și-a tras propria unire și a voit să o valorifice electoral la maximum! Mai mult ca niciodată !

Unii lideri de galerie și de partid și-au adus la Iași, de ziua Unirii, oștile de strânsură de prin țară, au defilat mândri cu tricolorul aurit în piept, cu marii oamenii de partid și de stat prin oraș, arătați României întregi, că țara are noi oameni providențiali, care s-au născut din spuma mării să o salveze !

Am auzit că un mare comandant, Simion, s-a urcat pe statuia lui Ștefan cel Mare, am auzit/văzut că vom avea un/o nouă președinte/președintă de țară și nu era coana Chirița, ci marea aleasă a poporului, Șoșoacă, aclamată pe străzile ieșene de oamenii ei !

La 165 de ani de la unirea Moldovei cu Țara Românească, părea că s-a născut o nouă republică de la Ploiești la Iași !!!

Tembeliziunile de știri au fost în delir, nu au mai pridid cu transmisiile în direct și de studio de peste tot!Unele au inventat până și preoții patrioți, altele protestul patriotic cu tractoarele în marș spre București, alții...Unirea și dezbinarea sunt tot mai evidente și nuanțate atât de partidele și patrihoții de serviciu, cât și de media afiliată acestora, la care se perindă în platouri patrioții naționale care se adresează tuturor românilor! Atât celor din țară, cât și celor din afara țării !”Dragi români” români onești, integri, de bună credință, amărășteni sau neamărășteni, oameni buni, în ultimii ani, unirile și toate sărbătorile naționale au fost confiscate de patrihoții omniprezenți în spațiul public!

Această percepție o au pe zi ce trece tot mai mulți dintre concetățeni, care simt că li se vor confisca de către policitienii vremelnici dar nemuritori la putere tot ce mișcă-n țara asta, aerul, râul, ramul…

Ce au căutat partidele politice la sărbătoare micii uniri, de ce au confiscat până și Hora Unirii și politizat evenimentul, mai aveau Milcovul să-l sorbească, sunt întrebări la care orice român poate răspunde în funcție de percepția proprie ! Și de interes pentru unii!

A doua zi, pe 25 ianuarie 2024, a fost publicat un sondaj de opinie privind preferințele alegătorilor și ce să vezi, partidele considerate extremiste sunt clasate pe poziții de frunte, în ascensiune față de alegerile trecute !

Și în Europa, dreapta radicală extremistă se află în ascensiune.

”Un studiu elaborat de Consiliul European pentru Relații Externe în vederea alegerilor din 2024 pentru Parlamentul European indică un neașteptat viraj la dreapta și prăbușirea relativă a partidelor de centru-stânga și cele ale Verzilor.”

”Potrivit acestei analize, citată de La Stampa, populiștii eurosceptici vor conduce probabil sondajele în nouă țări (Austria, Belgia, Cehia, Franța, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia și Slovacia) și se vor plasa pe locul al doilea sau al treilea în alte nouă țări (Bulgaria, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Portugalia, România, Spania și Suedia).”-potrivit unui material publicat de Euractiv.ro.

În acest context, vedem clar de ce partidele din țara noastră considerate extremiste preferă acțiunile de fațadă, în stradă, pentru atragerea unui număr cât mai mare de simpatizanți care să le voteze !

Iar naivi, creduli, admiratori, privitori și mulți alții privesc cu simpatie și aderă cu bucurie și încredere, pe nemestecate, la ideile populiste, acțiunile și propaganda acestor partide politice cu aderență rapidă la stradă !

Cât de mult va crește masa adepților organizațiilor populiste, cât de mult va conta numărul acestora la urne și cât de dezamăgiți vor fi acești români după alegeri vom vedea la momentele potrivite.