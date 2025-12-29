search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CCR continuă simulacrul de justiție

0
0
Publicat:

Amânată deja de câteva ori, judecarea contestației la legea pensiilor și vechimii magistraților are șanse să fie amânată până la paștele cailor.

FOTO Inquam / Octav Ganea
FOTO Inquam / Octav Ganea

Dacă ieri, cum era previzibil, nu s-a reușit să se judece, într-o duminică, pesemne caz unic în istoria omenirii de judecată duminica, s-a părut că există o mică speranță: patru judecători, numiți de PSD, au ieșit din ședință de mai multe ori și, în cele din urmă, nu s-au mai perezentat, astfel că cvorumul de două treimi s-a pierdut.

Azi, s-a decis amânarea cauzei pentru vineri 16 ianuarie (deși eram obișnuiți cu ședințele în ziua de miercuri; e ceva ciudat și aici). La prima vedere, am avea o schimbare a raportului de forțe din interiorul CCR – există cinci judecători care se pregătesc, probabil, să respingă contestația, astfel ca legea pensiilor și vechimii să meargă mai departe și să intre în vigoare.

Cum justiția în România nu mai este justă de multă vreme, situația trebuie văzută altfel: va fi un șah etern (numit pat la jocul de șah), astfel încât să nu se poată asigura vreodată cvorumul de două treimi.

Pe ce ne bazăm când afirmăm acest pat? În primul rând, vedem cu toții ce se petrece la nivelul multor instanțe, vedem capturarea justiției de către grupuri de interese politice, interlope, financiare etc, vedem lipsa elementară de respect pentru statul de drept și valorile democrației în timp ce se proclamă independența justiției etc.

Cei patru judecători care dau șah mat societății române sunt: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Dimitrie-Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Cei din sistem știu foarte bine ce dosare au judecat fiecare, ce istorie personală au fiecare dintre ei, culminând cu scandalul legat de Mihai Busuioc.

Cu alte cuvinte, deși CCR trebuie să fie independentă, așa cum se scrie în Constituție, vedem cum ascultă de telefoanele Liei Savonea și altora care îi manevrează ca pe niște păpuși. În loc să fie garantul supremației Constituției, vedem cu toții cum Constituția se subordonează unor interese de partid sau de altă natură, astfel încât aspectele juridice și constituționale să fie lăsate în urmă (de fapt, pe ultimul plan). În ce privește rolul CCR, oricine citește cele 12 atribuții constituționale poate vedea cum nu este scris nimic despre reglementarea pansiilor magistraților, sau despre cât de uriașă trebuie să fie pensia magistraților, după cum nu se scrie nimic nici despre vârsta (cât mai scăzută) de ieșire la pensie a acestor zei ai societății – așa au cam ajuns să fie magistrații. Am ieșit în stradă pentru ei și pentru independența lor, au fost clamați ca niște zeități de mii și milioane de oameni, apoi, zeii s-au supărat și s-au decis să își facă un stat propriu în care nimeni și nimic să nu îi poată atinge. Doar, sunt niște zeități.

Independența justiției, pesemne, a fost bună la momentul respectiv, când Dragnea și orcii lui voiau să întunece România pe vecie. Apoi, prea multa independență dată de societate justiției a ajuns să se întoarcă împotriva societății, astfel încât mii de corupți să fie lipsiți de condamnări.

Deși aș vrea să termin acest text cu o notă optimistă, înclin să cred că cei patru magistrați nu cred nicidecum în sintagma lui Leibniz, cum să noi trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. După ei, trăim în cea mai rea, astfel încât ei au tot dreptul să fie răi și să nesocotească Constituția, dat fiind faptul că nu o respectă. Tare mă tem că cei patru, departe de a marca schimbarea raportului de forțe din CCR, vor aduce de fapt și mai multă instabilitate politică, și mai multă furie în societate, și mai multă anarhie pentru unii ce s-au cam săturat de atâta democrație; s-au plictisit, au obosit de prea multă democrație. Adică, unii care prețuiesc dictatori ca Ceaușescu, Stalin sau Putin și care nu vor să vadă că trăim într-o perioadă în care unitatea și solidaritatea în fața răului este o obligație civică.

Opinii

Mai multe de la Adrian Niță

Trump și imigrația
Opinii
A explodat mămăliga?
Opinii
Nevoia de mare coaliție împotriva corupției
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anului
gandul.ro
image
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
mediafax.ro
image
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
fanatik.ro
image
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
observatornews.ro
image
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Gabriela Firea, cum nu ai mai văzut-o! Imagini neaşteptate cu fostul primar, ce făcea acum 20 de ani
playtech.ro
image
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Ai zile libere neluate? Iată când poți cere bani pentru ele
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Brigitte Bardot și fiul ei Nicolas Charrier, profimedia 1061972870 jpg
A adorat câinii, dar și-a detestat condiția de mamă. Brigitte Bardot și-a numit fiul ”tumoare canceroasă”
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată