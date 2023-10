Luna aceasta, în plenul Parlamentului European am adoptat un Raport prin care cerem interzicerea taxării de către companiile aeriene a bagajelor de mână, a unor costuri ascunse în spatele cuvântului gratuit, sau a taxării alocării de locuri în avion.

Personal, am lucrat în mod direct la acest dosar, pentru ca el să ajungă să fie votat în plen, ca și raportor din partea Partidului Popular European Creștin-Democrat, dar și ca membru al Comisiei pentru petiții a Parlamentului European, pentru că de acolo a pornit totul: de la cetățeni și de la colaborarea dintre noi, europarlamentari, și ei.

Este un exemplu foarte bun, cred eu, de a arăta cât de deschis este Parlamentul European către cetățeni și cum putem obține rezultate împreună.

Și nu este singurul exemplu, pentru că tot în acest an, în Comisia pentru petiții am promovat și am votat petiția depusă de către românii de la Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice, care a devenit și ea Raport adoptat de plen, prin care Parlamentul European cere aderarea urgentă a țării noastre la Spațiul Schengen.

Dată fiind opoziția ilegală a Austriei, poate părea puțin, dar la nivel instituțional, la nivelul UE, a fost un semnal extrem de puternic și care nu a trecut deloc neobservat. Deci, a contat!

Sunt, iată, doar două exemple despre modul în care putem acționa și acționăm în legislativul UE, pornind de la inițiativele cetățenilor, în interesul românilor și al României. Și sunt exemple care arată clar faptul că vocea oamenilor, atunci când ei se mobilizează, are ecou la Bruxelles!

Trebuie să știți faptul că orice cetăţean al Uniunii Europene, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, are dreptul să adreseze petiţii Parlamentului European în legătură cu un subiect care face parte din domeniile de activitate ale UE şi care îl priveşte în mod direct.

Petiţia poate consta într-o cerere individuală, o plângere, o sesizare referitoare la aplicarea dreptului comunitar sau un apel adresat Parlamentului European pentru a lua poziţie într-o anumită chestiune. Astfel de petiţii îi oferă Parlamentului posibilitatea de a atrage atenţia asupra oricărei încălcări a drepturilor unui cetăţean european de către un stat membru, de către autorităţile locale sau orice altă instituţie.

Vă rog să folosiți această oportunitate, mai ales dat fiind că, iată, în Comisia pentru petiții activez și eu, ca europarlamentar român.

Desigur, inițiativelor cetățenești li se adaugă și munca pe care o desfășurăm în mod current în Parlamentul European.

Doar în ceea ce mă privește, am reușit, ori în calitate de raportor principal, ori în cea de raportor din partea PPE Creștin-Democrat, să obțin voturi în comisiile sau în plenul Parlamentului European pentru 33 de dosare, toate relevante pentru oameni și pentru a le face viata mai bună, mai ușoară sau mai sigură!

Iată câteva dintre temele abordate în rapoartele mele: creșterea interoperabilității sectorului public din întreaga UE, coordonarea politicilor privind ocuparea forței de muncă, protejarea cetățenilor față de pericolele din mediul online, bugetul general al UE, drepturile angajaților care fac curierat sau livrări la domiciliu, atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, punerea în aplicare a PNRR, calitatea aerului, integrarea sistemelor energetice ale țărilor membre UE, sprijinirea aderării Republicii Moldova la UE.

Însă mesajul cu care vreau să închei este acela că munca noastră de la Bruxelles sau Strasbourg nu se desfășoară niciodată în vid.

Nu ne închidem niciodată în birouri pentru a lucra la petițiile primite sau la rapoarte, ci dimpotrivă, le deschidem către cetățeni, către toți cei interesați și care pot contribui cu opinii utile și relevante. Vă rog, așa cum spuneam, să folosiți această oportunitate pentru a vă face auziți.

Vocea oamenilor chiar contează în UE, iar asta este una dintre cele mai frumoase componente ale democrației europene.